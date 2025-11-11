ETV Bharat / technology

बीजीएमआय 4.1 अपडेट लवकरच: रोलआउट वेळापत्रक, अपेक्षित वैशिष्ट्ये

बॅटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (बीजीएमआय) च्या 4.1 अपडेटमध्ये पेंग्विन टाउन, स्नो फेस्टिव्हल आणि फिश रॉकेट लॉंचर असेल.

BGMI update
BGMI (BGMI)
Published : November 11, 2025 at 10:25 AM IST

हैदराबाद : बॅटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (बीजीएमआय) च्या निर्मात्यांनी आपल्या येणाऱ्या 4.1 अपडेटबाबत रोमांचक माहिती उघड केली आहे. क्राफ्टॉन कंपनीनं इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ शेअर केला असून, त्यात अपडेटच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांचा आढावा घेतला आहे. हिवाळ्याच्या थीमवर आधारित असलेला हे अपडेट पेंग्विन टाउन आणि स्नो फेस्टिव्हल इव्हेंटसह अनेक नवीन गोष्टी घेऊन येत आहे. गेमर्ससाठी हा अपडेट खूपच उत्साहवर्धक ठरेल, कारण तो नवीन बॅटलग्राउंड, शस्त्रे आणि इव्हेंट्स आणणार आहे. इन्साइडस्पोर्टच्या अहवालानुसार, हे अपडेट 13 नोव्हेंबरला रोलआउट होणार आहे. या अपडेटमुळं बीजीएमआय गेम आणखी मजेदार आणि रणनीतीपूर्ण होईल.

बीजीएमआय बॅटल रॉयल गेम
बीजीएमआय हा भारतातील लोकप्रिय बॅटल रॉयल गेम आहे, जो क्राफ्टॉननं विशेषतः भारतीय खेळाडूंसाठी विकसित केला आहे. गेल्या काही वर्षांत बीजीएमआयनं अनेक अपडेट्सद्वारे गेमरांच्या अपेक्षांना पूर्ण केल्या आहेत. 4.0 अपडेटनंतर आता 4.1 आवृत्ती हिवाळ्याच्या मजेशीर थीमसह येत आहे. या अपडेटमुळं खेळाडू नवीन मॅप्स, इव्हेंट्स आणि गॅझेट्सचा आनंद घेतील. विशेषतः, हिवाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आधारित हे वैशिष्ट्ये गेमला एक नवीन आयाम देतील. क्राफ्टॉननं इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये अपडेटच्या हायलाइट्स दाखवल्या असून, त्यात पेंग्विन टाउनची झलक आणि स्नो फेस्टिव्हलच्या मजेशीर क्षणांचा समावेश आहे. हे अपडेट मोबाइल गेमिंग प्रेमींसाठी एक मोठा सरप्राइज ठरेल.

बीजीएमआय 4.1 अपडेटचे रोलआउट वेळापत्रक
इन्साइडस्पोर्टच्या नवीनतम अहवालानुसार, बीजीएमआय 4.1 अपडेटचं रोलआउट 13 नोव्हेंबर 2025 रोजी होईल. हे अपडेट सर्व प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध होईल, ज्यात अँड्रॉइड आणि आयओएस यांचा समावेश आहे. क्राफ्टॉननं अधिकृत घोषणा केलेली नसली तरी, विश्वसनीय स्रोतांनुसार हे अपडेट पुढील काही दिवसांतच येईल. अपडेट डाउनलोड करण्यासाठी खेळाडूंनी गूगल प्ले स्टोअर किंवा अॅपल अॅप स्टोअरवर अपडेट चेक करावं लागेल. रोलआउट क्रमानं होईल, म्हणजे सर्व युजर्सना एकाच वेळी उपलब्ध होणार नाही. पूर्वीच्या अपडेट्सप्रमाणे, सर्व्हर लोड कमी ठेवण्यासाठी स्टेज वाईज रिलीज होईल. जे खेळाडू आधीच अपडेट इन्स्टॉल करू इच्छितील, त्यांनी बीजीएमआयच्या अधिकृत सोशल मीडिया चॅनेल्सवर नजर ठेवावी. हे अपडेट फ्री असेल आणि त्यात बग फिक्सेससह नवीन कंटेंट येईल.

बीजीएमआय 4.1 अपडेट (अपेक्षित वैशिष्ट्ये)

4.1 अपडेटचा प्रिव्ह्यू पाहता, यात पेंग्विन टाउन ही नवीन बॅटलग्राउंड येत आहे. ही मॅप इन-गेम लूट आणि उंच भागांसह डिझाइन केली गेली आहे, ज्यामुळं रणनीतीपूर्ण खेळाला प्रोत्साहन मिळेल. ही मॅप क्लोज-क्वार्टर्स कॉम्बॅट (सीक्यूसी) आणि लाँग-रेंज फाइट्स दोन्हीसाठी योग्य आहे. मॅपवर बर्फाच्छादित भाग आणि पेंग्विन थीम्ड एलिमेंट्स असतील, ज्यामुळं खेळ मजेदार होईल. अपडेटचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे फिश रॉकेट लॉंचर हे नवीन शस्त्र. हे शस्त्र मजेदार आणि शक्तिशाली असेल, ज्यामुळं खेळाडूंच्या कॉम्बॅट स्टाइलमध्ये बदल येईल.

हिवाळ्याच्या थीमवर आधारित स्नो फेस्टिव्हल इव्हेंट हे अपडेटचे आणखी एक आकर्षण आहे. यात एरँगेल मॅप बर्फानं झाकलेली होईल आणि ती एक फ्रॉस्टी वॉरझोनमध्ये बदलेल. लिमिटेड-टाईम सीझनल मिशन्स खेळाडूंना नवीन चॅलेंजेस देतील. इव्हेंटमध्ये आयस गॅझेट्सचा वापर करता येतील, जसं की टेरेन फ्रीज करणे ज्यामुळं विरोधकांचा वेग कमी होईल, स्लिपरी ट्रॅप्स तयार करणे किंवा फ्लेमथ्रोअर वापरून बर्फाच्या झोनमधून ब्रेकआउट करणे. हे गॅझेट्स खेळाला रणनीतीपूर्ण ट्विस्ट देतील आणि मोबिलिटी वाढवतील.

याशिवाय, फिन टुना सिरिंज हे नवीन टॅक्टिकल टूल येत आहे, जे तात्पुरते मूव्हमेंट स्पीड वाढवेल. हे खेळाडूंना फास्ट मूव्हमेंटसाठी उपयुक्त ठरेल. अपडेटसोबतच, सध्याचा स्पूकी सोरिए मोड आणि हॅलोविन थीम्ड गेमप्ले रिटायर होईल. क्राफ्टॉननं हे बदल घेऊन गेमला फ्रेश फील देण्याचा प्रयत्न केला आहे. अपडेटमध्ये ग्राफिक्स इम्प्रूव्हमेंट्स आणि बॅलन्स चेंजेसही असतील, ज्यामुळं गेम स्मूथ होईल. एकंदरीत, बीजीएमआय 4.1 अपडेट हिवाळ्याच्या मजेशीर थीमसह गेमर्ससाठी एक मोठे गिफ्ट असेल. पेंग्विन टाउन आणि स्नो फेस्टिव्हलमुळं खेळाडू नवीन अनुभव घेतील. क्राफ्टॉनच्या या अपडेटमुळं बीजीएमआयची लोकप्रियता आणखी वाढेल.

