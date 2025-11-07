ETV Bharat / technology

15,000 रुपयांत मिळणारे सर्वोत्तम 5G स्मार्टफोन: बॅटरी, गेमिंग आणि परफॉर्मन्सचा संगम

Best 5G smartphones : 2025 मध्ये 15,000 रुपयांत 7000एमएएच बॅटरी, 144हर्ट्झ डिस्प्ले, दमदार प्रोसेसरसह रेडमी, आयक्यू, पोकोचे टॉप मॉडेल्स धमाका करताय.

Poco X7 5G
Poco X7 5G (Poco)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 7, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : बजेट स्मार्टफोनच्या बाजारपेठेत 2025 हे वर्ष खरोखरच चांगलं आहे. केवळ 15,000 रुपयांमध्ये (Best 5G smartphones under 15K) तुम्हाला 5G कनेक्टिव्हिटी, 6000+ एमएएच बॅटरी, 120-144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट डिस्प्ले आणि गेमिंगसाठी सक्षम प्रोसेसर मिळत आहेत. शाओमी, आयक्यू आणि पोको सारख्या ब्रँड्सनी आपल्या नव्या मालिकांनी बाजारपेठेत धमाका केलाय. चला, जाणून घेऊया तुमच्या खिशाला परवडणारे टॉप 4 स्मार्टफोन (Best 5G smartphones).

Redmi 15 5G : बॅटरी किंग
शाओमीनं रेडमी 15 5Gमध्ये 7,000 एमएएचची मोठी बॅटरी दिली आहे. ही या सेगमेंटमधील सर्वात मोठी बॅटरी आहे. 6.9 इंचाचा एचडी+ डिस्प्ले 144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेटसह इतका स्मूथ की स्क्रोल करताना तुमच्या डोळ्यांना त्रास होणार नाही. स्नॅपड्रॅगन 6s जेन 3 प्रोसेसर रोजच्या कामांसाठी पुरेसा ताकदवान आहे. 50 मेगापिक्सेल एआय ड्युअल कॅमेरा छान फोटो काढतो.

किंमत: 12,999 रुपये (6जीबी + 128जीबी)

Redmi 15 5G
रेडमी 15 5G (Redmi)

iQOO Z10x 5G
आयक्यूनं ड्युअल-ब्रँड स्ट्रॅटेजीचा फायदा घेत झेड10 एक्समध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर दिला आहे. 6,500एमएएच बॅटरी + 44व्ही चार्जिंग फक्त 45 मिनिटांत 50% चार्ज होते. आयपी64 रेटिंगमुळं पावसातही तुम्ही हा फोन वापरु शकता. 120 हर्ट्झ 6.72 इंच डिस्प्ले गेमिंगसाठी उत्तम पर्याय आहे.

किंमत: हा फोन तुम्ही 13,499 मध्ये खरेदी करू शकता.

iQOO Z10x 5G
आयक्यू झेड10 एक्स (iQOO)

Poco M7 Pro 5G (गेमिंग आणि डिस्प्लेसाठी खास)
पोकोची एम-सीरिज नेहमीच गेमर्सच्या पसंतीची असते. एम7 प्रोमध्ये 120 हर्ट्झ एमोलेड डिस्प्ले पहिल्यांदाच 15K बजेटमध्ये मिळतोय. डायमेंसिटी 7025 अल्ट्रा प्रोसेसर अँटूटूमध्ये 7 लाखांपेक्षा जास्त स्कोअर देतं. 5,110 एमएएच बॅटरी + 45व्ही चार्जिंग 20 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा सोशल मीडियासाठी चांगला आहे.

किंमत 14,899 रुपये

Poco M7 Pro 5G
पोको एम7 प्रो 5G (Poco)

Poco X7 5G
पोको एक्स7 5G मध्ये डायमेंसिटी 7300 अल्ट्रा, 1.5K रिझोल्यूशनसह 120 हर्ट्झ एमोलेड डिस्प्ले, 5,500 एमएएच बॅटरी आणि 45व्ही टर्बो चार्जिंग. 8जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंट फक्त 15 हजारात मिळतो. 50+8 मेगापिक्सेल ड्युअल कॅमेरा उत्तम अल्ट्रावाइड फोटोसाठी हा फोन उत्तम आहे. मल्टिटास्किंग + गेमिंग + चांगला कॅमेरा हवा असल्यास तुम्ही याचा विचार नक्की करू शकता.

किंमत: या स्मार्टफोनची किंमत 14,999 रुपये (8+256जीबी) आहे.

Poco X7 5G
पोको एक्स7 5G (Poco)

Comparison

FeatureRedmi 15 5GiQOO Z10xPoco M7 Pro 5GPoco X7 5G
Price (approx.)₹12,999₹13,499₹14,299₹14,999 (8+256GB)
ProcessorQualcomm Snapdragon 6s Gen 3MediaTek Dimensity 7300MediaTek Dimensity 7025 UltraMediaTek Dimensity 7300 Ultra
Performance ScoreAnTuTu ~4.8 lakhAnTuTu 6.8 lakhAnTuTu 7.2 lakhAnTuTu 7.5 lakh
Display6.9" IPS LCD 144Hz refresh rate6.72" LCD 120Hz refresh rate6.67" AMOLED 120Hz refresh rate6.67" 1.5K AMOLED 120Hz refresh rate
Battery7,000 mAh6,500 mAh5,110 mAh5,500 mAh
Charging33W fast charging44W fast charging45W fast charging45W Turbo Charging
RAM + Storage6GB + 128GB6GB + 128GB6GB + 128GB8GB + 256GB
Rear Camera50MP AI dual50MP + 2MP dual50MP + 2MP dual50MP + 8MP (ultrawide)
Front Camera8MP8MP20MP20MP
Special FeaturesLargest battery in segment Huge screenIP64 dust & water resistance Durable buildAMOLED under 15K Great selfiesBest overall performance 1.5K resolution
Best ForBattery champions (2-3 days usage)Perfect balance + durabilityGaming + vibrant displayHeavy multitasking + premium feel

2025 मध्ये 15,000 रुपयांत फोन म्हणजे “कॉम्प्रमाइझ” हा शब्द इतिहासजमा झाला आहे. रेडमी 15 5G बॅटरीसाठी, आयक्यू झेड10 एक्स टिकाऊपणासाठी, तर पोकोची दोन्ही मॉडेल्स गेमिंग-डिस्प्लेसाठी अव्वल आहेत. अमेझॉन-फ्लिपकार्टवर सेल सुरू असताना बँक ऑफर्ससह हे फोन 11,000 पर्यंतही मिळू शकतात. तुमचं बजेट 15 हजार असेल तर आता “फ्लॅगशिप फील” मिळणे शक्य आहे. तुम्हाला कोणता फोन आवडला? कमेंटमध्ये नक्की सांगा!

