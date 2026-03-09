'या' आहेत भारतातील सर्वोत्तम मायलेज देणाऱ्या बाइक्स: कमी किंमत आणि उत्तम इंधन कार्यक्षमता
भारतात मोटरसायकल म्हणजे उत्तम मायलेज आणि कमी किंमत. 2026 मध्ये पेट्रोल खर्च अर्धा करणाऱ्या टॉप 5 बाइक्स (Best 5 mileage bikes) जाणून घ्या.
Published : March 9, 2026 at 10:21 AM IST
मुंबई : भारतात मध्यमवर्गीय कुटुंबांची उत्तम मायलेज आणि कमी किंमतीत येणाऱ्या दुचाकींना जास्त मागणी असते. ऑफिस किंवा घरगुती कामासाठी बाइक घेताना पेट्रोलच्या खर्चात बचत करणे, हे मुख्य प्रत्येकाचं उद्दिष्ट असतं. 2026 मध्ये GST 2.0 सुधारणांमुळं 350cc पर्यंतच्या बाइक्सवरील कर 28% वरून 18% पर्यंत कमी झाला आहे. यामुळं अनेक लोकप्रिय मॉडेल्सच्या किंमतीत लक्षणीय घट झाली आहे. यामुळं मध्यमवर्गीय लोकांसाठी उत्तम मायलेज देणाऱ्या आणि स्वस्त बाइक्स उपलब्ध झाल्या आहेत. आज आम्ही तुम्हाला भारतातील पाच सर्वात स्वस्त आणि उच्च मायलेज देणाऱ्या बाइक्सबद्दल सांगणार आहोत, ज्या मध्यमवर्गीय कुटुंबे आणि ऑफिस जाणाऱ्यांमध्ये खूप लोकप्रिय आहेत. या बाइक्समुळं तुमचा पेट्रोलचा खर्च अर्धा होऊ शकतो.
हीरो एचएफ डिलक्स
हीरो मोटोकॉर्पची HF Deluxe भारतातील सर्वात विश्वासार्ह आणि परवडणाऱ्या बाइक्सपैकी एक मानली जाते. GST दर कपाती नंतर त्याची सुरुवातीची किंमत सुमारे 55,992 (एक्स-शोरूम) पर्यंत खाली आली आहे. ही बाइक प्रथमच बाइक घेणाऱ्यांसाठी उत्तम पर्याय आहे. यात 97.2cc एअर-कूल्ड इंजिन आहे, जे स्मूथ राइडिंग देतं आणि 70 kmpl पर्यंत मायलेज देतं. कमी मेंटेनन्स खर्च आणि मजबूत बिल्डमुळं ग्रामीण आणि शहरी भागात ही बाइक खूप लोकप्रिय आहे. दैनंदिन वापरासाठी ही बाइक खूप टिकाऊ आणि विश्वासार्ह आहे. कमी वजन आणि सोपी हाताळणीमुळं शहरातील ट्रॅफिकमध्येही ती आरामदायक आहे.
टीव्हीएस स्पोर्ट
जर तुम्हाला स्पोर्टी लूक आणि उत्तम मायलेज हवी असेल तर TVS Sport हा उत्तम पर्याय आहे. तीची सुरुवातीची किंमत सुमारे 55,500 आहे. ही बाइक आशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्समध्ये स्थान मिळवलेली आहे आणि रिअल-वर्ल्ड कंडिशन्समध्ये 70-75 kmpl मायलेज सहज देते. 109.7cc ET-Fi इंजिन अत्यंत रिफाइंड आहे आणि लांब प्रवासातही थकवा येत नाही. स्पोर्टी डिझाइन, चांगली पिकअप आणि कमी किंमतीमुळं युवक आणि ऑफिस गोअर्समध्ये ही बाइक खूप आवडते. इंधन कार्यक्षमता आणि स्टाइलचा उत्तम मेळ यात आहे.
होंडा शाइन 100
होंडानं 100cc सेगमेंटमध्ये Shine 100 आणून धुमाकूळ घातला आहे.तीची ऑन रोड किंमत 73,219 आहे. ही बाइक होंडाची विश्वासार्हता आणि स्मूथ इंजिन शोधणाऱ्यांसाठी आहे. 98.9cc PGM-Fi इंजिनसह ही बाइक फक्त 99 kg वजनाची आहे, ज्यामुळं शहरातील गर्द ट्रॅफिकमध्ये हाताळणे सोपे जातं. 65 ते 68 kmpl मायलेज सहज मिळते. होंडाची बिल्ड क्वालिटी आणि कमी कंपन यामुळं ही बाइक दीर्घकाळ टिकते. दैनंदिन कम्युटिंगसाठी ही एक उत्तम निवड आहे.
हीरो स्प्लेंडर प्लस
Hero Splendor Plus ही फक्त बाइक नाही तर लाखो भारतीयांची विश्वासू साथीदार आहे. मार्च 2026 मध्ये तीची सुरुवातीची किंमत 74,152 आहे. यादीतील इतर बाइक्सपेक्षा थोडी महाग असली तरी त्याची रिसेल व्हॅल्यू आणि मायलेज उत्तम आहे. i3S तंत्रज्ञानामुळं ट्रॅफिकमध्ये इंजिन आपोआप बंद आणि सुरू होते, ज्यामुळं इंधनाची बचत होते. 70 kmpl पर्यंत मायलेज मिळते. लाखो लोकांनी वर्षानुवर्षे वापरलेली ही बाइक विश्वासार्हता आणि कमी मेंटेनन्ससाठी ओळखली जाते.
बजाज प्लॅटिना 100
Bajaj Platina 100 ही "Comfortec" सस्पेंशनसाठी ओळखली जाते. या दुचाकीची किंमत 66,015 पासून सुरू होते. ही दुचाकी 102cc DTS-i इंजिनसह 75 kmpl पर्यंत मायलेज देते. जड कम्युटिंग करणाऱ्यांसाठी आणि खडबडीत रस्त्यांवर आरामदायक राइड हवी असणाऱ्यांसाठी ही बाइक उत्तम आहे. लांब सीट आणि सॉफ्ट सस्पेंशनमुळं लांब अंतरावरही थकवा येत नाही. बजाजची टिकाऊपणा आणि इंधन कार्यक्षमता यामुळं ही बाइक मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी आदर्श आहे.
GST 2.0 नंतर 350cc पर्यंतच्या बाइक्स स्वस्त झाल्या असून, मायलेज आणि किंमत यांचा उत्तम समतोल साधणाऱ्या या पाच बाइक्स मध्यमवर्गीयांसाठी सर्वोत्तम आहेत. हीरो HF Deluxe आणि TVS Sport सारख्या बाइक्स 55,000 च्या आसपास मिळतात, तर Bajaj Platina 100 आणि Honda Shine 100 सारख्या बाइक्स 60-70 हजारात उत्तम परफॉर्मन्स देतात. Splendor Plus सारखी बाइक रिसेल व्हॅल्यूसाठी उत्तम आहे. तुमच्या गरजेनुसार तुम्ही यातील कोणतीही बाइक्स खरेदी करू शकता.
सर्वोत्तम मायलेज बाइक्स २०२६, भारतातील स्वस्त बाइक्स, उच्च इंधन कार्यक्षमता बाइक्स, GST 2.0 बाइक किंमत कपात, Hero HF Deluxe, TVS Sport, Honda Shine 100, Hero Splendor Plus, Bajaj Platina 100, कम्युटर बाइक्स, दैनंदिन प्रवास बाइक्स, मध्यमवर्गीय बाइक्स.
हे वचालंतका :