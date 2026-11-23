बुध ग्रहाची गुपिते उलगडणार! 8 वर्षांच्या प्रवासानंतर ‘बेपीकोलम्बो’ जुळी याने बुधाच्या कक्षेत दाखल
'बेपीकोलम्बो' (BepiColombo) हे बुध ग्रहाला भेट देणारे तिसरे अंतराळयान आहे. बुध ग्रह सूर्याच्या सर्वात जवळ असून आकारानं आपल्या चंद्रापेक्षा किंचितच मोठा आहे.
Published : November 23, 2026 at 12:03 PM IST
केप कॅनाव्हरल (फ्लोरिडा): सूर्यमालेतील सर्वात लहान असलेल्या बुध ग्रहावरील रहस्यांचा उलगडा करण्यासाठी रवाना झालेली दोन अंतराळ याने शनिवारी अखेर बुधाच्या कक्षेत यशस्वीरित्या दाखल झाली आहेत. अंतर्गत सूर्यमालेतून तब्बल आठ वर्षांचा खडतर प्रवास पूर्ण केल्यानंतर या मोहिमेनं हा ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे.
We've heard back from Bepi - the spacecraft is now in contact with the ground and the teams at ESOC are busy assessing the telemetry. Flight Dynamics already has confirmed it achieved orbital capture around Mercury! Early next week we'll share the next update with the upcoming steps.— BepiColombo (@BepiColombo) November 22, 2026
युरोप आणि जपानची संयुक्त 2 अब्ज डॉलरची मोहीम : एकमेकांशी जोडलेली ही दोन रोबोटिक यानं युरोपियन आणि जपानी अंतराळ संस्थांची आहेत. बुधाच्या पृष्ठभागाचा नकाशा तयार करण्यासाठी आणि वेगवेगळ्या उंचीवरून या ग्रहाचा अभ्यास करण्यासाठी ही दोन्ही यानं पुढील महिन्यात एकमेकांपासून वेगळी होणार आहेत. सुमारे 2 अब्ज डॉलर (1.7 अब्ज युरो) खर्चाच्या या महत्त्वाकांक्षी मोहिमेला एकत्रितपणे 'बेपीकोलंबो'(BepiColombo) असं नाव देण्यात आलं आहे.
थ्रस्टर फायरिंग आणि शास्त्रज्ञांची धाकधूक : युरोपियन स्पेस एजन्सीनं (ESA) सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या यानाच्या आगमनाची अधिकृत घोषणा केली. बुधाच्या कमकुवत गुरुत्वाकर्षणात अडकण्यासाठी यानाचा वेग कमी करणे आवश्यक होतं, त्यासाठी थ्रस्टर्सचं फायरिंग करण्यात आलं. मात्र, पृथ्वीपासून तब्बल 15 कोटी 20 लाख किलोमीटर अंतरावर असलेल्या जर्मनीतील नियंत्रण कक्षातील शास्त्रज्ञांना यान कक्षेत स्थिरावल्याची खात्री पटण्यासाठी अनेक तास वाट पाहावी लागली.
दशकाहून अधिक काळानंतर बुधावर स्वारी : सूर्याच्या सर्वात जवळ असलेला आणि आपल्या चंद्रापेक्षा थोडाच मोठा असलेल्या बुध ग्रहावर जाणारी 'बेपीकोलंबो' ही केवळ तिसरी मोहीम आहे, तसंच गेल्या दशकभरातील ही पहिलीच मोहीम आहे. यापूर्वी 1970 च्या दशकात नासाच्या 'मरीन 10' यानानं बुधाजवळून तीनदा उड्डाण केलं होतं. दिवंगत इटालियन गणितज्ज्ञ ज्युसेप्पे 'बेपी' कोलंबो यांच्या स्मरणार्थ या मोहिमेला त्यांचं नाव देण्यात आलं आहे. त्यानंतर 2011 मध्ये नासाचं 'मेसेंजर' यान बुधाच्या कक्षेत गेलं होतं, जे 2015 मध्ये इंधन संपल्यामुळं ग्रहावर कोसळलं.
We've heard back from Bepi - the spacecraft is now in contact with Ground and the teams at ESOC are busy assessing the telemetry, but Flight Dynamics already has confirmed it achieved orbital capture around Mercury! Early next week we'll share the next update with the upcoming steps.— ESA Operations (@esaoperations) November 22, 2026
10 अब्ज किलोमीटरचा फेऱ्यांचा प्रवास : 2018 मध्ये प्रक्षेपित झालेल्या या यानानं बुधापर्यंत पोहोचण्यासाठी गुरुत्वाकर्षणाच्या मदतीनं एक लांबचा आणि वळणावळणाचा मार्ग निवडला. या प्रवासात यानानं पृथ्वीभोवती एकदा, शुक्राभोवती दोनदा आणि बुधाभोवती सहा वेळा प्रदक्षिणा घातल्या. या सर्व फेऱ्यांमुळं यानाचा एकूण प्रवास 10 अब्ज किलोमीटरहून अधिक झाला. सप्टेंबर महिन्यात या जुळ्या यानांनी आपले मुख्य वाहक यान (मदरशिप) वेगळं करून अंतिम टप्प्याचा प्रवास सुरू केला.
दोन यानांद्वारे एकाच वेळी होणार संशोधन : या मोहिमेचे मुख्य शास्त्रज्ञ गेरेन्ट जोन्स यांनी आगामी वसंत ऋतूमध्ये पृथ्वीवर येणाऱ्या नवीन डेटाबद्दल प्रचंड उत्सुकता व्यक्त केली आहे. बुधाच्या कक्षेत एकाच वेळी दोन यानांद्वारे घेतलेल्या अचूक मोजमापांची तुलना करण्याची अभूतपूर्व संधी या मोहिमेमुळं मिळणार असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. स्वतंत्र कक्षेत स्थिरावल्यानंतर युरोपियन आणि जपानी याने बुधाचा अंतर्गत गाभा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, उल्कापातामुळं पडलेले खड्डे, ज्वालामुखीची मैदाने आणि साडेचार किलोमीटर उंचीपर्यंतच्या पर्वतरांगांचा सखोल अभ्यास करतील.
अतिउष्ण तापमानाचं मोठं तांत्रिक आव्हान : बुध ग्रहावरील तापमान 427 अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त असतं, ज्यामुळं यानाच्या इलेक्ट्रॉनिक आणि अभियांत्रिकी प्रणालींवर प्रचंड ताण येतो. ही मोहीम किमान एक पृथ्वी वर्ष म्हणजेच बुधाची चार वर्षे सुरू ठेवण्याचं शास्त्रज्ञांचं उद्दिष्ट आहे. "यान आणि त्यातील उपकरणे शक्य तितकी थंड ठेवणे हेच एक मोठं तांत्रिक आव्हान आहे," असं जोन्स यांनी ईमेलद्वारे स्पष्ट केलं. पृथ्वीच्या तुलनेत जवळ असूनही बुध हा सूर्यमालेतील सर्वात कमी अभ्यासला गेलेला ग्रह आहे; केवळ युरेनस आणि नेपच्यून या बाह्य ग्रहांवरच यापेक्षा कमी मोहिमा गेल्या आहेत.
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