एलॉन मस्कला भारताचं सडेतोड उत्तर, 'स्टारलिंक'ला काही बडे उद्योगपती रोखत असल्याचा दावा फेटाळला.
'स्टारलिंक'च्या उपग्रह-आधारित दळणवळण (सॅटकॉम) सेवा रोखल्या जात असल्याचा मस्क यांचा आरोप भारतातनं फेटाळून लावला आहे.
Published : October 8, 2026 at 12:10 PM IST
भारताच्या दूरसंचार मंत्रालयानं स्पष्ट केलं की, स्टारलिंकसह तिन्ही उपग्रह कंपन्यांना समान वागणूक दिली जात आहे. एलॉन मस्क यांनी केलेल्या आरोपांनंतर, सरकारनं भेदभाव न करण्याच्या धोरणाचा पुनरुच्चार केला.
नवी दिल्ली: भारतातील 'स्टारलिंक'च्या उपग्रह-आधारित दळणवळण सेवांमध्ये 'काही मोठे उद्योगपती' (ऑलिगार्क्स) अडथळा आणत असल्याचा गंभीर आरोप अमेरिकन उद्योगपती आणि अब्जाधीश एलॉन मस्क यांनी केला होता. या आरोपांवरून भारत सरकारनं गुरुवारी त्यांच्यावर कडक शब्दांत टीका केली; तसंच देशातील उपग्रह दळणवळण (सॅटकॉम) परवानाधारकांसाठी सुरक्षा नियमांचं पालन करणं अनिवार्य असल्याचं स्पष्ट केलं. भारताच्या दूरसंचार मंत्रालयानं गुरुवारी स्पष्ट केलं की, उपग्रह (सॅटेलाइट) दूरसंचार सेवांसह सर्व दूरसंचार सेवांसाठी 'न्याय्य आणि भेदभाव-रहित' अशा परवाना प्रक्रियेचं पालन केलं जातं. कोणत्याही एकाच ऑपरेटरला झुकतं माप देणे या नियमांचं उल्लंघन ठरेल.
Unfortunately, we are being blocked by certain oligarchs in order to maintain their monopolistic chokehold on the Indian people. You can guess who they are … This is a crime against the people of India!— Elon Musk (@elonmusk) October 7, 2026
सुरक्षा तपासणी सुरू: मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटलंय, सुरक्षा मूल्यांकन हा प्रक्रियेचाच एक भाग असून परवान्यासाठी अर्ज करणाऱ्या तिन्ही कंपन्यांसाठी सध्या ही प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, कंपन्या स्पेक्ट्रम वाटपाच्या पुढील टप्प्याकडे जातील. "सध्या तिन्ही कंपन्या एकाच नियामक टप्प्यावर आहेत. त्यामुळं, ही कार्यपद्धती किंवा तिची अंमलबजावणी अन्यायकारक किंवा भेदभावपूर्ण असल्याचा आरोप निराधार आणि चुकीचा आहे," असं मंत्रालयानं म्हटलं आहे.
एलन मस्क यांचा आरोप: एलन मस्क यांनी केलेल्या आरोपानंतर दुसऱ्याच दिवशी हे निवेदन आलं. स्पेसएक्स (SpaceX) आणि टेस्ला (Tesla) चे संस्थापक असलेल्या मस्क यांनी बुधवारी रात्री 'एक्स' (X) वर पोस्ट केलं की, "काही धनदांडगे" (oligarchs) भारतीय जनतेवर आपली मक्तेदारी कायम राखण्यासाठी स्टारलिंकला (Starlink) भारतात प्रवेश करण्यापासून रोखत आहेत. "हा भारतीय जनतेविरुद्धचा गुन्हा आहे!" असं मस्क म्हणाले. त्यांनी कोणत्याही विशिष्ट कंपनीचं किंवा समूहाचं नाव घेतलं नाही.
स्टारलिंकची तयारी: मस्क यांच्या पोस्टपूर्वी, स्टारलिंकच्या 'बिझनेस ऑपरेशन्स'च्या उपाध्यक्ष लॉरेन ड्रायर यांनी 'इंडिया मोबाइल काँग्रेस'मध्ये सांगितलं की, अधिकृत मंजुरी मिळताच भारतीय बाजारपेठेत कामकाज सुरू करण्यासाठी कंपनी पूर्णपणे सज्ज आहे. त्यांनी नमूद केलं की स्टारलिंकनं भारताच्या सुरक्षा आवश्यकतांनुसार आपल्या कामकाजाची रचना केली आहे. "भारत तयार होताच आम्ही सेवा पुरवण्यास सज्ज आहोत. पंतप्रधान मोदींच्या 100% कनेक्टिव्हिटीच्या (संपर्कक्षमतेच्या) स्वप्नाला पाठिंबा देण्यासाठी आम्ही तयार आहोत," असं ड्रायर म्हणाल्या.
तीन कंपन्यांची सद्यस्थिती: स्टारलिंक, भारती समूहाचा पाठिंबा असलेली युटेलसॅट वनवेब (आताची युटेलसॅट ग्रुप) आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा पाठिंबा असलेली जिओ सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्स यांना परवाने मिळाले आहेत, परंतु सुरक्षा मंजुरी अद्याप प्रलंबित आहे. स्टारलिंकला गेल्या वर्षी अंतिम मंजुरी मिळाली, तर युटेलसॅट आणि जिओला त्याआधीच मंजुरी मिळाली होती. दूरसंचार विभागानं 'अॅडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यू'च्या (AGR) 5% इतके स्पेक्ट्रम शुल्क आकारण्यास मंजुरी दिली आहे; हा प्रस्ताव अद्याप केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
भारतातील गुंतवणूक आणि सुरक्षा: ड्रायर यांनी नमूद केलं की स्टारलिंकनं भारतात आधीच गुंतवणूक केली आहे. कार्यान्वित होण्यासाठी 20 हून अधिक 'गेटवे साइट्स' (gateway sites) सज्ज आहेत. कंपनी एअरटेल आणि जिओसोबत संबंध प्रस्थापित करत आहे तसंच राज्य सरकारांशीही भागीदारी करत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, आपत्कालीन परिस्थितीत उपग्रह प्रणालींवरील नियंत्रणाबाबत भारत सरकारकडून काही हमींची अपेक्षा केली जात आहे.
दुर्गम भागांत कनेक्टिव्हिटीची गरज: 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वरील एका पोस्टनुसार, मे 2026 पर्यंत भारतातील 11,256 गावांमध्ये 4जी (4G) नेटवर्कची सुविधा उपलब्ध नव्हती. भारतनेटनं 8,50,500 किलोमीटरहून अधिक फायबरचे जाळं उभारलं असलं, तरी जून 2026 पर्यंत केवळ 80,472 ग्रामपंचायतींमध्ये 'पॉइंट्स ऑफ प्रेझेन्स' (Points of Presence) कार्यान्वित होते. या पार्श्वभूमीवर, स्टारलिंकसारख्या उपग्रह-आधारित सेवा अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरतात.
पुढील वाटचाल: यापैकी कोणत्याही कंपनीच्या व्यावसायिक सेवा सुरू करण्यासाठी सरकारची मंजुरी मिळणे अद्याप बाकी आहे. सर्व कंपन्या एकाच टप्प्यावर असल्यानं, सरकार त्यांच्याशी समानतेनं वागत असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. सुरक्षा तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर स्पेक्ट्रम वाटप आणि अंतिम मंजुरीची प्रक्रिया वेग घेईल, अशी अपेक्षा आहे.
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