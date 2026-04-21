बजाज पल्सर NS400Z नवीन 350 सीसी इंजिनसह लॉंच
बजाज पल्सर NS400Z ला नवीन 349 सीसी इंजिन मिळालं आहे.
Published : April 21, 2026 at 5:14 PM IST
मुंबई : बजाज ऑटोनं आपल्या लोकप्रिय स्ट्रीटफायटर बाइक पल्सर NS400Z मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. आता ही बाइक नवीन 349.13 इंजिनसह येत आहे, जी अपडेटेड डोमिनार 400 सोबत शेअर केली जाते. पूर्वीच्या 373सीसी इंजिनऐवजी हे नवीन इंजिन कंप्लायन्स, इंधन कार्यक्षमता आणि कर सवलतीसाठी आणलं आहे. तरीही बाइकची आक्रमक स्टाइलिंग, फीचर्स आणि किंमत कायम ठेवून बजाजनं युवा रायडर्सना आकर्षित करण्याची रणनीती कायम ठेवली आहे.
बजाज पल्सर NS400Z इंजिन आणि परफॉर्मन्स : बजाज पल्सर NS400Z च्या अपडेटमधील सर्वात मोठा बदल म्हणजे नवीन 349.13 सीसी लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजिन. हे इंजिन 9,000 आरपीएम वर 40.6 पीएस (सुमारे 40 बीएचपी) पॉवर आणि 7,500 आरपीएम वर 33.2 एनएम टॉर्क जनरेट करतं. पूर्वीच्या 373 सीसी इंजिनच्या तुलनेत पॉवर सुमारे 2.4 पीएस आणि टॉर्क 1.8 एनएम कमी झालं आहे. टॉर्क आता थोडा उच्च रेव्ह रेंजमध्ये येतं, ज्यामुळं दैनंदिन रायडिंगसाठी स्मूथ आणि वापरायला सोपं वाटू शकतं. हे बदल केवळ टॅक्स ब्रॅकेटसाठी नाही तर बीएस6 फेज II कंप्लायन्स आणि चांगल्या इंधन कार्यक्षमतेच्या दृष्टीनेही फायदेशीर आहे. सहा-स्पीड गियरबॉक्स, स्लिप आणि असिस्ट क्लचसह हे इंजिन रायडिंग अनुभव अधिक परिपूर्ण बनवते. जरी पॉवर थोडा कमी झाला तरी बाइकचा कॅरेक्टर आक्रमक राहील, अशी अपेक्षा आहे. युवा रायडर्सना शहरात आणि हायवे दोन्ही ठिकाणी मजेदार रायडिंग मिळेल.
बजाज पल्सर NS400Z डिझाइन : डिझाइनच्या बाबतीत बजाज पल्सर NS400Z मध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. ती पूर्वीप्रमाणेच आक्रमक स्ट्रीटफायटर लुकसह येते. तीक्ष्ण बॉडी पॅनल्स, मस्क्युलर स्टान्स आणि स्पोर्टी सिल्हूट यामुळं रस्त्यावर तिची उपस्थिती जबरदस्त राहते. युवा रायडर्सना हे आकर्षक स्पोर्टी लुक विशेषतः आवडतं. हेडलाइट, टेललाइट आणि ग्राफिक्स सारखे घटक बाइकला आधुनिक आणि आकर्षक बनवतात.
बजाज पल्सर NS400Z फीचर्स : फीचर्समध्येही कोणताही बदल नाही. बाइक पेरिमिटर फ्रेमवर आधारित आहे. समोर अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स आणि मागे मोनोशॉक सस्पेन्शन दिलं आहे. ड्युअल-चॅनल ABS, मल्टिपल राइड मोड्स (रोड, रेन, स्पोर्ट इत्यादी) आणि ट्रॅक्शन कंट्रोल सारखी आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि एलईडी लाइटिंग यामुळं बाइक प्रीमियम वाटते. हे सर्व फीचर्स सेगमेंटमध्ये तिला स्पर्धात्मक बनवतात.
बजाज पल्सर NS400Z किंमत : इंजिन अपडेट असूनही बजाजनं NS400Z ची किंमत पूर्वीप्रमाणे सुमारे 1.93 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ठेवली आहे. ही किंमत सेगमेंटमध्ये तिला सर्वात जास्त व्हॅल्यू-फॉर-मनी पर्याय बनवते. नवीन इंजिनमुळं जीएसटी सवलत मिळण्याची शक्यता असल्यानं ऑन-रोड किंमतही आकर्षक राहील. बजाजनं व्यापक ग्राहकांना लक्षात घेऊन ही रणनीती अवलंबली आहे.
हे वाचलंत का :