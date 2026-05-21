Bajaj Pulsar N160 ची अद्ययावत आवृत्ती भारतात लाँच
बजाज कंपनीनं Bajaj Pulsar N160 ची अद्ययावत आवृत्ती भारतात 1.22 लाख (एक्स-शोरूम) या सुरुवातीच्या किमतीसह लॉंच केलीय.
Published : May 21, 2026 at 12:38 PM IST
मुंबई : बजाज ऑटोनं आपल्या Pulsar N160 श्रेणीमध्ये एका नवीन व्हेरिएंटची (प्रकाराची) भर घालून ती अद्ययावत केली आहे. या मोटरसायकलची ही नवीन आवृत्ती बाजारात 1.22 लाख (एक्स-शोरूम) या सुरुवातीच्या किमतीसह सादर करण्यात आली आहे. या अद्यतनाचा मुख्य उद्देश, अतिरिक्त वैशिष्ट्यांचा समावेश करून या श्रेणीला एक नवा आणि ताजेतवाना लूक देणं आहे. हे मॉडेल "स्पोर्टी कामगिरी, आत्मविश्वासपूर्ण ब्रेकिंग आणि प्रीमियम शैली" यांचा एक परिपूर्ण संगम असल्याचं हा ब्रँड सांगतो.
Bajaj Pulsar N160 वैशिष्ट्ये : Bajaj Pulsar N160 च्या या नवीन व्हेरिएंटमध्ये 'गोल्ड USD फोर्क्स' (Gold USD forks) हे वैशिष्ट्य आहे; त्यासोबतच यामध्ये ABS तंत्रज्ञान आणि 'असिस्ट-अँड-स्लिपर क्लच'चाही समावेश करण्यात आला आहे. यातील वैशिष्ट्यांच्या यादीमध्ये LED प्रोजेक्टर हेडलॅम्प, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट आणि 'सिंगल-पीस सीट' (एकसंध सीट) डिझाइन यांचाही समावेश आहे. हे डिझाइन "दैनंदिन प्रवासादरम्यान आत्मविश्वासपूर्ण हाताळणी आणि आराम" सुनिश्चित करतं, असा दावा कंपनीने केला आहे.
रंगांच्या पर्याय : दरम्यान, मोटरसायकलचा उर्वरित भाग तिच्या मागील आवृत्तीप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आला आहे. ही मोटरसायकल 'पर्ल मेटॅलिक व्हाईट', 'रेसिंग रेड', 'ग्रे' आणि 'ब्रुकलिन ब्लॅक' यांसारख्या रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. याव्यतिरिक्त, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरमध्येही कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. या मोटरसायकलच्या 'सिंगल-चॅनेल', 'ड्युअल-चॅनेल', 'ड्युअल-चॅनेल USD' आणि 'ड्युअल-चॅनेल स्प्लिट-सीट' या व्हेरिएंटची सुरुवातीची किंमत 1.16 लाख (एक्स-शोरूम) इतकीच कायम आहे.
ऑइल-कूल्ड इंजिन : नवीन Pulsar N160 मॉडेलच्या मूलभूत यांत्रिक वैशिष्ट्यांमध्ये (mechanical specifications) कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. यामध्ये 164.82 सीसी, सिंगल-सिलिंडर, ऑइल-कूल्ड इंजिन देण्यात आलं आहे, जे 15.7 bhp इतकी शक्ती आणि 14.65Nm इतका टॉर्क निर्माण करतं. हे इंजिन पाच-स्पीड ट्रान्समिशनशी जोडलेलं आहे.
दोन्ही चाकांसाठी 'सिंगल डिस्क ब्रेक' : 17-इंची अलॉय व्हील्सनं सुसज्ज असलेल्या या मोटरसायकलमध्ये पुढील आणि मागील अशा दोन्ही चाकांसाठी 'सिंगल डिस्क ब्रेक' देण्यात आलं आहे; याव्यतिरिक्त, यामध्ये 'ड्युअल-चॅनेल ABS' ची सुविधाही उपलब्ध आहे. याच्या इन्स्ट्रुमेंटेशनमध्ये 'नेगेटिव्ह LCD' चा समावेश आहे, जो प्रवासाशी संबंधित सर्व आवश्यक माहिती प्रदर्शित करतो. या मोटरसायकलच्या 'टॉप-एंड' व्हेरिएंटमध्ये ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी आणि विविध 'राईड मोड्स'ची सुविधाही उपलब्ध आहे. शिवाय, इंधन टाकीवर (fuel tank) एक USB चार्जरही बसवण्यात आलं आहे. या सर्व वैशिष्ट्यांसह, Bajaj Pulsar N160 या विभागातील TVS Apache RTR 160, Suzuki Gixxer, Yamaha FZ आणि Hero Xtreme 160 4V यांसारख्या इतर मॉडेल्सशी स्पर्धा करेल.
