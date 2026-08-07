Bajaj Pulsar N160 S आणि Pulsar N160 SS भारतात लाँच; किंमत 1.33 लाखांपासून सुरू
Bajaj Auto नं भारतात Pulsar N160 S आणि Pulsar N160 SS मॉडेल्स लाँच केले. हे मॉडेल्स नवीन फोर-व्हॉल्व्ह इंजिन आणि प्रगत वैशिष्ट्यांसह अद्ययावत करण्यात आले.
Published : August 7, 2026 at 3:24 PM IST
मुंबई: Bajaj Auto नं Pulsar N160 मालिकेतील दोन नवीन दुचाक्या Pulsar N160 S आणि Pulsar N160 SS अधिकृतपणे भारतात लाँच केल्या आहेत. त्यांची एक्स-शोरूम (दिल्ली) किंमत अनुक्रमे 1,33,511 आणि 1,42,585 इतकी आहे. या अद्ययावत मॉडेल्समध्ये नवीन फोर-व्हॉल्व्ह इंजिन, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल, मोठे फ्रंट फोर्क्स आणि सुधारित इलेक्ट्रॉनिक्स पॅकेज देण्यात आले आहे, ज्यामुळं N160 मालिका अधिक आकर्षक बनली आहे.
नवीन फोर-व्हॉल्व्ह इंजिन आणि प्रगत तंत्रज्ञान: Pulsar N160 S आणि SS मधील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे त्यांचे इंजिन. यात नव्यानं विकसित केलेलं 164.5cc चे सिंगल-सिलेंडर, फोर-व्हॉल्व्ह इंजिन बसवण्यात आलं आहे. हे इंजिन 9,500 rpm वर 18 bhp ची पॉवर आणि 8,000 rpm वर 14.4 Nm चा टॉर्क निर्माण करतं. कंपनीच्या मते, ही बाईक 0 ते 60 किमी/तास वेग केवळ 4.5 सेकंदात गाठते. याउलट, जुन्या 164.9cc इंजिनची क्षमता 15.5 bhp (8,750 rpm वर) आणि 14.65 Nm (6,750 rpm वर) इतकी होती. मागील N160 मध्ये एअर-कूलिंग आणि मेकॅनिकल थ्रॉटल होतं, तर नवीन फोर-व्हॉल्व्ह आवृत्तीमध्ये ऑइल-कूलिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी देण्यात आली आहे. यात पाच-स्पीड गिअरबॉक्स कायम ठेवण्यात आले आहे. इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटलमुळं अनेक प्रगत इलेक्ट्रॉनिक वैशिष्ट्ये समाविष्ट झाले आहे. दोन्ही नवीन बाईक्समध्ये थ्रॉटलशी जोडलेले चार रायडिंग मोड्स रोड (Road), रेन (Rain), स्पोर्ट (Sport) आणि ऑफ-रोड (Off-road) मिळतात. हे मोड्स रायडिंगच्या परिस्थितीनुसार थ्रॉटल रिस्पॉन्समध्येही बदल करतात. 'क्रॉल टेक्नॉलॉजी' (Crawl Technology) या नवीन वैशिष्ट्यामुळं रायडरला वारंवार क्लच न वापरता किंवा गिअर न बदलताही उच्च गिअर्समध्ये कमी वेग राखणे शक्य होतं.
SS व्हेरिएंटमधील प्रगत वैशिष्ट्ये: Pulsar N160 SS मध्ये 'ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टम' देण्यात आली आहे. ही प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटलद्वारे कार्य करते आणि रस्त्यावरील पकड (grip) बदलल्यास चाक घसरण्याचे (wheel slip) प्रमाण कमी करते. SS मॉडेलमध्ये 5-इंचाचा TFT कन्सोल आहे जो 'गुगल मॅप्स मिररिंग'ला सपोर्ट करतो. बजाजच्या मते, भारतातील स्पोर्ट्स मोटरसायकल श्रेणीतील हे पहिलेच उदाहरण आहे. यात केवळ साध्या दिशादर्शक बाणांऐवजी स्क्रीनवर संपूर्ण गुगल मॅप्स इंटरफेस पाहता येतो. N160 S मॉडेलमध्ये LCD डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी आणि 'टर्न-बाय-टर्न' नेव्हिगेशनची सुविधा आहे, तर SS मॉडेलमध्ये ब्लूटूथ, वाय-फाय कनेक्टिव्हिटी आणि गुगल मॅप्स नेव्हिगेशनसह TFT डिस्प्ले देण्यात आला आहे. S मॉडेलमध्ये सिंगल-चॅनेल ABS आहे, तर SS मॉडेलमध्ये ड्युअल-चॅनेल ABS दिले आहे. ट्रॅक्शन कंट्रोल हे वैशिष्ट्य केवळ SS व्हेरिएंटपुरतं मर्यादित आहे. ॲडजस्टेबल कंट्रोल लीव्हर्स हे उच्च-श्रेणीतील (top-spec) वैशिष्ट्य आहे, तर S मॉडेलमध्ये फिक्स्ड (स्थिर) लीव्हर्स देण्यात आले आहेत.
मजबूत चेसिस आणि इतर सुधारणा : जुन्या N160 च्या तुलनेत या दोन्ही नवीन बाईक्समध्ये अधिक मजबूत चेसिस सेटअप देण्यात आला आहे. मागील मॉडेलमध्ये 33 मिमीचे 'अपसाइड-डाऊन' (USD) फ्रंट फोर्क्स वापरले होते, तर 'फोर-व्हॉल्व्ह' मॉडेल्समध्ये 37 मिमीचे USD युनिट्स बसवण्यात आले आहेत. मागील बाजूस 'मोनोशॉक' सेटअप कायम ठेवण्यात आला आहे. जुन्या 'टू-व्हॉल्व्ह' बाईकमध्ये 280 मिमीची फ्रंट डिस्क होती, तर नवीन S आणि SS मॉडेल्समध्ये 300 मिमीची मोठी डिस्क देण्यात आली आहे; मागील डिस्कचा आकार 230 मिमी आहे. नवीन मॉडेल्समध्ये मागील बाजूस 130/70-17 आकाराचे रेडियल टायर दिले आहेत, तर पुढील टायरचा आकार 100/80-17 असाच कायम ठेवला आहे. इंधन टाकीची क्षमता 14 लिटर आहे. दिसण्याच्या बाबतीत, 'स्ट्रीटफायटर' स्टायलिंग कायम ठेवण्यात आली असले तरी, आकर्षक ग्राफिक्स आणि रंगीत अलॉय व्हील्सचा समावेश करण्यात आला आहे. N160 SS मध्ये हँडलबारचा कोन आणि सीटची उंची यामध्ये बदल करून रायडरच्या आरामात वाढ करण्यात आली आहे. यात अटलांटिक ब्लू, पर्ल मेटॅलिक व्हाईट आणि ब्रुकलिन ब्लॅक असे तीन रंग पर्याय उपलब्ध आहेत. बजाजनं स्पष्ट केलं आहे की, S आणि SS मॉडेल्ससोबतच 'टू-व्हॉल्व्ह' N160 आवृत्तीची विक्री देखील सुरूच राहील. हे लाँच पल्सर मालिकेसाठी एक महत्त्वपूर्ण अपडेट ठरलं आहे.
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