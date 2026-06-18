नवीन बजाज पल्सर 220एफ एलईडी हेडलाइटसह लाँच, किंमत 1.36 लाख
बजाज पल्सर 220एफ ला नवीन एलईडी हेडलाइट मिळाले आहे. ही अपडेट 1.36 लाख रुपयात लाँच झाली आहे.
Published : June 18, 2026 at 2:48 PM IST
मुंबई : बजाज ऑटोनं आपल्या लोकप्रिय पल्सर 220एफ (Bajaj Pulsar 220F) मॉडेलला महत्त्वपूर्ण अपडेट दिले आहे. आता या बाइकला आकर्षक एलईडी हेडलाइट मिळाले आहे. ही अपडेट ग्राहकांच्या दीर्घकाळाच्या मागणीवर आधारित आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये एलईडी इंडिकेटर्स आणि नवीन ग्राफिक्स मिळाल्यानंतर ही दुसरी महत्त्वाची सुधारणा आहे.
पल्सर 220एफ अपडेट: बजाज पल्सर 2020 एफ (Pulsar 220F ) च्या नवीन व्हर्जनमध्ये सर्वात मोठा बदल म्हणजे एलईडी हेडलाइट युनिट आणि त्यात एकात्मिक एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs). पूर्वीच्या हॅलोजन हेडलाइटऐवजी ही आधुनिक एलईडी लाइटिंग आली आहे. बाइकचे सेमी-फेअर्ड फ्रंट एंड आणि एकूण डिझाइन मात्र जुन्याप्रमाणेच ठेवले आहे. वर्षानुवर्षे ओळखला जाणारा पल्सर 220एफ चा सिल्हूट यात कायम आहे. यांत्रिकदृष्ट्या बाइक पूर्णपणे अपरिवर्तित राहिली आहे. 220सीसी सिंगल-सिलेंडर, ऑइल-कूल्ड इंजिन 20.9 एचपी पॉवर आणि 18.6 एनएम टॉर्क देत आहे. यासोबत 5-स्पीड गिअरबॉक्स आहे. इंजिन परफॉर्मन्स, राइडिंग अनुभव आणि इतर वैशिष्ट्ये पूर्वीप्रमाणेच आहेत.
किंमत वाढ : नवीन एलईडी हेडलाइटमुळं बाइकची एक्स-शोरूम दिल्ली किंमत 1.36 लाख रुपये (Pulsar 220F Price) झाली आहे. डिसेंबरमध्ये 1.28 लाख रुपये असलेल्या किंमतीत 8,000 रुपयांची वाढ झाली आहे. पल्सर 220एफ ही बजाजच्या पोर्टफोलिओतील सर्वात जुन्या मॉडेल्सपैकी एक आहे. तरीही तिचे चाहते कमी झाले नाहीत. आधुनिक स्पर्धक बाइक्स येत असतानाही 220एफची मागणी कायम आहे. ही बाइक विश्वासार्हता, परफॉर्मन्स आणि किफायतशीर देखभालीसाठी प्रसिद्ध आहे.
बजाज कंपनी सध्या क्लासिक पल्सर रेंजच्या मोठ्या रिफ्रेशची तयारी करत आहे. नवी जनरेशन पल्सर 125 चाचणी घेताना दिसली आहे. नवीन प्लॅटफॉर्म, चेसिस आणि सस्पेन्शन बदल अपेक्षित आहेत. पल्सर 220एफ या मोठ्या ओव्हरहॉलमध्ये समाविष्ट होणार का, याकडं सर्वांचं लक्ष आहे. एलईडी हेडलाइटमुळं पल्सर 220एफ ची रात्रंदिवस दृश्यमानता आणि स्टाइल वाढली आहे. किंमत वाढ असली तरी अद्ययावत लाइटिंग आणि जुन्या विश्वासार्ह इंजिनचा कॉम्बिनेशन यामुळं ही बाइक अनेक रायडर्ससाठी आकर्षक पर्याय राहिली आहे.
हे वाचलंत का :