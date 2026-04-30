बजाज चेतक अधिक नवीन वैशिष्ट्यांसह झाली अपडेट, जाणून घ्या किंमत
बजाज चेतक नवीन वैशिष्ट्यांसह अपडेट झाली आहे. या स्कूटरमध्ये आता Google Maps चा समावेश करण्यात आला आहे.
Published : April 30, 2026 at 10:10 AM IST
मुंबई : बजाज ऑटोनं आपल्या 2026 मधील 'चेतक' (Chetak) इलेक्ट्रिक स्कूटर श्रेणीला अपडेट केलं आहे. या अपडेटचा एक भाग म्हणून, कंपनीनं वैशिष्ट्यांच्या यादीत अनेक सुधारणा करण्यासोबतच, एक अधिक सुस्पष्ट अशी 'C Series' नामकरण पद्धती देखील सादर केली आहे. या बदलांमागील मुख्य उद्देश म्हणजे, भारतातील अत्यंत स्पर्धात्मक अशा इलेक्ट्रिक दुचाकी बाजारपेठेत आपल्या उत्पादनांचं आकर्षण वाढवणं आहे.
सुधारित नामकरण आणि किंमत: या अपडेटसह, बजाजनं आपल्या चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर श्रेणीच्या नामकरण पद्धतीला अधिक सुलभ (सोपं) केलं आहे. मागील नामकरण रचनेची जागा घेत, आता संपूर्ण श्रेणीचे तीन वेगळ्या गटांमध्ये C25, C30 आणि C35 वर्गीकरण करण्यात आलं आहे. या मालिकेची सुरुवात 'C25' श्रेणीनं होते, ज्यामध्ये सुरुवातीच्या (entry-level) मॉडेल्सचा समावेश आहे; त्यानंतर 'C30' श्रेणी येते, जी मध्यम-श्रेणीतील पर्याय उपलब्ध करून देते; आणि शेवटी, 'C35' श्रेणी प्रीमियम विभागाचे प्रतिनिधित्व करून ही मालिका पूर्ण करते. बाजारपेठेतील त्यांचे विशिष्ट स्थान दर्शवण्यासाठी, आता प्रत्येक मॉडेलची ओळख C2501, C3001 आणि C3501/02/03 यांसारख्या अंकीय प्रत्ययांद्वारे (numerical suffixes) केली जाईल.
C25, C30 आणि C35 श्रेणी : ही श्रेणी आता C25, C30 आणि C35 या गटांमध्ये विभागली गेली आहे, ज्यामध्ये C2501, C3001 आणि C3501/02/03 यांसारख्या विशिष्ट मॉडेल्सचा समावेश आहे. या इलेक्ट्रिक स्कूटर्सची किंमत 89,500 पासून सुरू होते (एक्स-शोरूम, बंगळुरू); विशेषतः, C2501 ची किंमत 99,500, C3001 ची किंमत 1,05,000 आणि C3501 ची किंमत 1.34 लाखांपर्यंत आहे. कामगिरीतील सुधारणा: सर्व मॉडेल्सचा कमाल वेग (top speed) वाढवण्यात आला आहे: C2501 चा वेग 55 किमी/तास वरून 60 किमी/तास पर्यंत वाढला आहे; C3001 आणि C3503 मॉडेल्सचा वेग 63 किमी/तास वरून आता 70 किमी/तास पर्यंत पोहोचतो; तर C3501/02 मॉडेल्स आता 80 किमी/तास इतका कमाल वेग गाठतात. C3501 मॉडेलच्या मोटरची क्षमता (आउटपुट) 4.5 kW वरून 4.8 kW पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. परिणामी, या स्कूटरची प्रवेग क्षमता (acceleration) लक्षणीयरीत्या वेगवान झाली आहे. विशेष म्हणजे, या सुधारणा होऊनही, स्कूटरची 'एका चार्जवरील रेंज' (एका चार्जमध्ये कापले जाणारे अंतर) मात्र अपरिवर्तित आहे; C35 मॉडेलसाठी ती 153 किमी, C30 साठी 127 किमी आणि C25 साठी 113 किमी इतकीच कायम आहे.
प्रमुख नवीन वैशिष्ट्ये: C3501 मॉडेलमध्ये प्रथमच, 'Chetak App' च्या माध्यमातून Google Maps चं एकत्रीकरण करण्यात आलं आहे. या सुधारणेमुळे वापरकर्त्यांना 'रिअल-टाइम नेव्हिगेशन'ची सुविधा उपलब्ध झाली आहे; परिणामी, त्यांना केवळ कंपनीच्या स्वतःच्या अंतर्गत प्रणालीवर (proprietary internal system) अवलंबून राहण्याची आता आवश्यकता उरलेली नाही. C30 आणि C35 मॉडेलमध्ये, 'रायडिंग मोड्स' (Eco, Sport) आणि 'हिल होल्ड असिस्ट' यांसारखी वैशिष्ट्ये आता 'स्टँडर्ड इक्विपमेंट' (मूळ पॅकेजचा भाग) म्हणून उपलब्ध आहेत; यापूर्वी, ही वैशिष्ट्ये केवळ 'पर्यायी अतिरिक्त सुविधा' (optional extras) म्हणून दिली जात असत. C3501/02 मॉडेलमध्ये आता 'OTA Updates' ची कार्यक्षमता समाविष्ट करण्यात आली आहे, ज्यामुळं सॉफ्टवेअरमध्ये दूरस्थपणे (remotely) सुधारणा करणे शक्य झालं आहे. दरम्यान, C3001 मॉडेलसाठी अधिक कार्यक्षम असा पोर्टेबल चार्जर सादर करण्यात आला आहे; यामुळं बॅटरी 0% वरून 80% पर्यंत चार्ज होण्यासाठी लागणारा वेळ 3 तास 50 मिनिटांवरून कमी होऊन केवळ 2 तास 55 मिनिटे इतका झाला आहे.
