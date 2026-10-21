पल्सर N250SS चं भारतात दमदार आगमन! बनवीन इंजिन, सहा गिअर्स आणि आधुनिक वैशिष्ट्यांसह Pulsar N250SS लॉंच...
बजाज ऑटोनं भारतात अद्ययावत 'पल्सर N250SS' (Pulsar N250SS) लाँच केली आहे. नवीन इंजिन, सहा गिअर्स आणि आधुनिक वैशिष्ट्यांनी सज्ज असलेली ही एक आकर्षक मोटरसायकल आहे.
Published : October 21, 2026 at 3:12 PM IST
मुंबई: बजाज ऑटोनं भारतीय बाजारपेठेत नवीन 'पल्सर N250SS' (Pulsar N250SS) ही मोटरसायकल लाँच केली आहे. ही सध्याच्या 'पल्सर N250' ची सुधारित आवृत्ती असून, तिची किंमत 1,59,406 रुपये (एक्स-शोरूम) इतकी आहे. पॉवरट्रेन, फीचर्स आणि डिझाइनमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करून, कंपनीनं ग्राहकांना अधिक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या नवीन मॉडेलमुळं 250 सीसी (250cc) सेगमेंटमधील स्पर्धा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
डिझाइन: पल्सर N250SS मध्ये तिच्या मालिकेची वैशिष्ट्यपूर्ण 'स्पोर्टी' डिझाइन शैली कायम ठेवण्यात आली आहे. तीक्ष्ण रेषा (sharp lines) आणि आक्रमक बॉडीवर्कमुळं ही बाईक तरुण रायडर्सना नक्कीच आकर्षित करेल. नवीन रंगांचे पर्याय (paint schemes) आणि आकर्षक ग्राफिक्समुळं या बाईकचे सौंदर्य अधिक खुललं आहे. हेडलॅम्पची रचना मूळ N250 सारखीच ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळं या ब्रँडची मूळ ओळख जपली गेली आहे. एकंदरीत, बाह्य रचनेत फार मोठे बदल न करता, बाईकला एक सुटसुटीत आणि आधुनिक लूक देण्यात आला आहे.
इंजिन आणि ट्रान्समिशन: या बाईकमध्ये 249 सीसीचे, एअर-आणि-ऑइल-कूल्ड इंजिन देण्यात आलं आहे, ज्याला अपडेट करण्यात आलं आहे. चार-व्हॉल्व्ह हेड असलेल्या या इंजिनमधून 25 एचपी (hp) पॉवर आणि 22 एनएम (Nm) टॉर्क निर्माण होतो, जो मूळ N250 (24.5एचपी आणि 21.5एनएम) च्या तुलनेत थोडा अधिक आहे. विशेष म्हणजे, यात 5-स्पीड गिअरबॉक्सऐवजी 6-स्पीड ट्रान्समिशन देण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त, यात 'स्पोर्ट्स शिफ्टर' (क्विकशिफ्टर) हे फीचर स्टँडर्ड म्हणून दिलं आहे, ज्यामुळं क्लच न दाबता गिअर बदलणे (upshift) शक्य होतं. यामुळं गिअर बदलण्याची प्रक्रिया अधिक जलद आणि सुलभ होते, जी शहरातील रहदारी आणि हायवेवरील प्रवासासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
आधुनिक फीचर्स: बजाजनं या मॉडेलमध्ये 'इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी' (ETB) समाविष्ट केली आहे. ABS मोडसोबत मिळून काम करणारी ही प्रणाली 'ETB राइड मोड्स' (ETB Ride Modes) उपलब्ध करून देते. कंपनीनं अद्याप प्रत्येक मोडबद्दल सविस्तर माहिती दिलेली नाही, परंतु रायडर्स विविध रस्ते परिस्थितीनुसार बाईकच्या सेटिंग्जमध्ये बदल करू शकतील. पूर्वीच्या एलसीडी (LCD) स्क्रीनच्या जागी आता 5-इंचाची टीएफटी (TFT) स्क्रीन देण्यात आली आहे. यामध्ये गुगल मॅप्स मिररिंगची सुविधा आहे, ज्यामुळं रायडरला नेव्हिगेशन थेट आपल्या नजरेसमोर पाहता येते. याव्यतिरिक्त, यात लॅप टायमर आणि वाहनाची कागदपत्रे साठवून ठेवण्याची सोयही दिली आहे. ॲडजस्टेबल लीव्हर्स, यूएसबी टाइप-सी (USB Type-C) चार्जिंग पोर्ट, हॅझार्ड लाइट स्विच आणि 'पॅनिक ब्रेक अलर्ट' प्रणाली यांसारख्या उपयुक्त गोष्टींमुळे सुरक्षितता आणि सोयीसुविधांमध्ये वाढ झाली आहे; 'पॅनिक ब्रेक अलर्ट' अचानक आणि जोरात ब्रेक लावल्यास इतरांना सावध करण्याचं काम करतो.
किंमत आणि स्पर्धा: पल्सर N250SS (Pulsar N250SS) ची किंमत स्टँडर्ड N250 च्या तुलनेत सुमारे 14,000रुपयांनी अधिक आहे. भारतीय बाजारपेठेत ही बाईक हिरो एक्सट्रीम 250आर (Hero Xtreme 250R) आणि सुझुकी जिक्सर 250(Suzuki Gixxer 250) सारख्या मॉडेल्सना टक्कर देईल. सुधारित इंजिन, सहा-स्पीड गिअरबॉक्स, क्विकशिफ्टर आणि आधुनिक डिजिटल वैशिष्ट्यांमुळं, ही या सेगमेंटमधील एक प्रबळ स्पर्धक ठरते. तरुण खरेदीदार आणि कामगिरीवर (performance) भर देणाऱ्या रायडर्ससाठी हे मॉडेल एक आकर्षक पर्याय ठरेल.
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