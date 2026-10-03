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अपडेटेड Bajaj Pulsar NS400Z लाँच; नवीन 5-इंच TFT आणि स्मार्ट वैशिष्ट्यांमुळे अधिक आकर्षक

बजाजनं Pulsar NS400Z ची अपडेटेड आवृत्ती लाँच केली आहे. नवीन 5-इंच TFT डिस्प्ले, गुगल मॅप्स इंटिग्रेशन आणि कनेक्टेड वैशिष्ट्यांच्या समावेशामुळं ही बाईक अधिक आधुनिक झालीय.

Bajaj Pulsar NS400Z
Bajaj Pulsar NS400Z (Bajaj)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 3, 2026 at 5:21 PM IST

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मुंबई: बजाज ऑटोनं Pulsar NS400Z ची अपडेटेड आवृत्ती अधिकृतपणे लाँच केली आहे. तिची किंमत 1,90,015 रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) इतकी आहे. अवघ्या एका आठवड्यापूर्वी डीलरशिपवर नवीन TFT कन्सोल दिसल्यानंतर हे अपडेट आणण्यात आले आहे. संपूर्ण Pulsar श्रेणीमध्ये (family) आणल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाशी सुसंगत राहून, NS400Z मधील मुख्य बदल हे इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि कनेक्टेड वैशिष्ट्यांवर केंद्रित आहेत.

Bajaj Pulsar NS400Z
Bajaj Pulsar NS400Z (Bajaj)

नवीन 5-इंच TFT डिस्प्ले आणि कनेक्टिव्हिटी वैशिष्ट्ये: NS400Z मध्ये यापूर्वी वापरल्या जाणाऱ्या बाँडेड-ग्लास कलर LCD च्या जागी आता 5-इंच TFT डिस्प्ले देण्यात आला आहे. ही नवीन स्क्रीन रायडर्सना गुगल मॅप्स मिररिंगद्वारे 'टर्न-बाय-टर्न' नेव्हिगेशन, म्युझिक कंट्रोल्स, डॉक्युमेंट स्टोरेज आणि लॅप टाइमर यांसारख्या सुविधा देते. या नवीन इंटरफेसद्वारे चार रायडिंग मोड्स आणि ट्रॅक्शन कंट्रोल थेट नियंत्रित केले जाऊ शकतात. ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटीसोबतच, यात USB Type-C चार्जिंग पोर्टचाही समावेश करण्यात आला आहे, जो आधुनिक स्मार्टफोन्स आणि रायडिंग ॲक्सेसरीजसाठी उपयुक्त ठरतो. याव्यतिरिक्त, यात 'पॅनिक ब्रेक अलर्ट' प्रणाली देण्यात आली आहे; अचानक किंवा जोरात ब्रेक लावल्यास, मागून येणाऱ्या वाहनांना सावध करण्यासाठी हॅझार्ड लाइट्स आपोआप सुरू होतात.

संपूर्ण Pulsar श्रेणीमध्ये एकसमान तंत्रज्ञान: हेच 5-इंच TFT युनिट यावर्षी संपूर्ण Pulsar लाइनअपमध्ये टप्प्याटप्प्यानं आणलं जात आहे. सुरुवातीला N160 SS वर, त्यानंतर Pulsar 125 आणि 150 वर आणि आता NS400Z वर हे वैशिष्ट्य देण्यात आलं आहे. यामुळं विविध किंमत श्रेणींमधील ब्रँडच्या मॉडेल्समध्ये तंत्रज्ञानाचा एकसमान अनुभव राखण्यास मदत होते. आता रायडर्सना या श्रेणीतील कोणत्याही मॉडेलवर समान वैशिष्ट्यांचा आनंद घेता येईल, ज्यामुळं ब्रँडची ओळख अधिक दृढ होईल.

यांत्रिक बदलांचा अभाव: NS400Z च्या यांत्रिक (mechanical) बाबींमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाहीत. यातील 349 सीसीचं सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजिन 9,000 आरपीएमवर 40 हॉर्सपॉवर आणि 7,500 आरपीएमवर 33 एनएम टॉर्क निर्माण करतं. या इंजिनला 6-स्पीड गिअरबॉक्सची जोड देण्यात आली आहे. इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी, चार राइड मोड्स, ट्रॅक्शन कंट्रोल, 43 मिमीचे यूएसडी (USD) फ्रंट फोर्क्स, ड्युअल-चॅनेल एबीएस (ABS) आणि रेडियल टायर्स यांसारखी वैशिष्ट्ये कायम ठेवण्यात आली आहेत. बाईकची कामगिरी आणि हाताळणी (हँडलिंग) तशीच राहील, मात्र रायडिंगचा अनुभव अधिक आधुनिक आणि सुरक्षित होईल.

बाजारातील स्थान आणि स्पर्धा: 1.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किंमत असलेली अद्ययावत NS400Z मागील मॉडेलच्या तुलनेत थोडी महाग झाली आहे; टीएफटी (TFT) डिस्प्ले आणि कनेक्टेड वैशिष्ट्यांचा समावेश पाहता ही वाढ स्वाभाविक आहे. 300-400 सीसी मोटरसायकल सेगमेंटमध्ये केटीएम 390 ड्यूक (KTM 390 Duke) सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांशी स्पर्धा करत राहील. पॉवर, वैशिष्ट्ये आणि किंमत यांचा योग्य समतोल साधून बजाजनं या सेगमेंटमध्ये आपलं मजबूत स्थान टिकवून ठेवलं आहे. या बदलांमुळं तरुण रायडर्स आणि परफॉर्मन्सची आवड असलेल्यांसाठी हा एक आकर्षक पर्याय आहे.

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