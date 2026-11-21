सुपरबाईकसारखे फीचर्स आणि तगडा परफॉर्मन्स! नवी 2026 बजाज पल्सर RS200 भारतात लाँच; जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये
बजाज ऑटोने आपली नवीन 2026 पल्सर आरएस200 (Pulsar RS200) लाँच केलीय. यामध्ये रायडिंग मोड्स, क्विकशिफ्टर आणि टीएफटी (TFT) डिस्प्लेसारख्या प्रीमियम वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.
Published : November 21, 2026 at 4:11 PM IST
मुंबई : बजाज ऑटोनं भारतीय दुचाकी बाजारपेठेत आपली लोकप्रिय स्पोर्ट्स बाईक, 'पल्सर RS200' ची अद्ययावत 2026 आवृत्ती लाँच केली आहे. या बाईकची एक्स-शोरूम किंमत 1,98,441 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. पूर्णपणे फेअर्ड (fully-faired) स्पोर्ट्स बाईक सेगमेंटमधील या मॉडेलसाठीचं हे आतापर्यंतचं सर्वात मोठं अपडेट आहे. तरुण रायडर्सना आकर्षित करण्यासाठी, या बाईकमध्ये इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल कंट्रोल, विविध रायडिंग मोड्स, ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि क्विकशिफ्टर यांसारख्या प्रीमियम तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात आला आहे.
The Pulsar RS200 finally gets a serious upgrade—and not just new graphics. Bajaj adds ride-by-wire, riding modes, traction control, a quickshifter, 37mm USD forks and a 5-inch TFT with Google Maps mirroring. At ₹1,98,441 (ex-showroom Delhi), it costs roughly ₹17,000 more than before. Like, repost & follow @SPARKNAuto. Worth the premium, or should Bajaj have kept it cheaper?— Anish Kumar (SPARKN AUTO) (@SPARKNAUTO) November 21, 2026
शक्तिशाली इंजिन आणि रायडिंग मोड्स: नवीन 2026 पल्सर RS200 मध्ये 199.5 सीसीचं, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजिन कायम ठेवण्यात आलं आहे, परंतु पॉवर आउटपुट 24 एचपी (hp) वरून 25 एचपीपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. मागील मॉडेलमध्ये 9,750 आरपीएम (rpm) वर मिळणारी पीक पॉवर आता 10,000 आरपीएमवर मिळते, तर पीक टॉर्क 18.7 एनएम (Nm) इतकाच कायम आहे. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे 'इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी' (ETB) चा समावेश, ज्यामुळं बाईकची इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली थ्रॉटल रिस्पॉन्स नियंत्रित करू शकतं. या तंत्रज्ञानामुळं यात स्पोर्ट, रोड, रेन, ऑफ-रोड आणि टूर असे पाच वेगवेगळे रायडिंग मोड्स मिळतात. याव्यतिरिक्त, वेगवान रायडिंग दरम्यान मागील चाक घसरण्यापासून रोखण्यासाठी यात 'ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टम' देण्यात आली आहे. तसंच, यात 'स्पोर्ट्स शिफ्टर' (बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर) दिलं आहे, ज्यामुळं क्लच न दाबताही गिअर्स सहजपणे बदलता येतात (अपशिफ्ट आणि डाउनशिफ्ट दोन्ही).
सुधारित सस्पेंशन आणि हार्डवेअर: बाईकची हाताळणी (हँडलिंग) अधिक उत्तम करण्यासाठी, बजाजनं यात महत्त्वाचे हार्डवेअर बदल केले आहेत. पारंपारिक टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्सच्या जागी आता 37 मिमीचे 'अपसाइड-डाउन' (USD) फ्रंट फोर्क्स देण्यात आले आहेत, ज्यामुळं ब्रेकिंग आणि वळणांवर (कॉर्नरिंग) अधिक स्थिरता आणि अचूकता मिळते. याव्यतिरिक्त, मागील चाकावर आता 140/70-R17 आकाराचे नवीन रेडियल टायर देण्यात आले आहे.
नवीन 55-इंच टीएफटी (TFT) डिस्प्ले : सर्वात मोठा बदल बाईकच्या कॉकपिटमध्ये पाहायला मिळतो. पूर्वीच्या बॉन्डेड कलर एलसीडी (LCD) च्या जागी आता अत्याधुनिक 5-इंच कलर टीएफटी इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर देण्यात आलं आहे. या स्क्रीनवर 'गुगल मॅप्स मिररिंग'ची सुविधा उपलब्ध आहे, ज्यामुळं रायडर्स थेट नेव्हिगेशनचा वापर करू शकतात. अधिक सुरक्षितता आणि सोयीसाठी, या बाईकमध्ये ॲडजस्टेबल हँड लीव्हर्स, यूएसबी टाइप-सी (USB Type-C) चार्जिंग पोर्ट, हॅझार्ड-लाइट स्विच आणि 'पॅनिक ब्रेक अलर्ट' सिस्टीमचा समावेश करण्यात आला आहे. बजाजच्या इतर नवीन प्रीमियम मॉडेल्समध्ये दिसणाऱ्या डिस्प्लेसारखाच हा डिस्प्ले असल्यानं, तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत RS200 अत्यंत प्रगत झाली आहे.
किंमत आणि बाजारपेठेतील स्पर्धा: नवीन 2026 बजाज पल्सर RS200 ची किंमत 1,98,441 रुपये (एक्स-शोरूम) इतकी आहे, जी मागील मॉडेलच्या तुलनेत 16,773 रुपयांनी अधिक आहे. इलेक्ट्रॉनिक सुधारणा, सस्पेंशनमधील बदल आणि नवीन डिस्प्लेचा विचार करता, ही दरवाढ झाली आहे. किमतीच्या बाबतीत, ही बाईक आता हिरो करिझ्मा XMR (1.86 लाख रुपये) पेक्षा महाग आहे, परंतु KTM RC 200 (2.33 लाख रुपये) पेक्षा स्वस्त आहे. बजाजनं हे नवीन मॉडेल 200सीसी स्पोर्ट्स बाईक सेगमेंटमध्ये एक अत्यंत आधुनिक आणि वैशिष्ट्यांनी परिपूर्ण पर्याय म्हणून सादर केलं आहे.
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