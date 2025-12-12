AYANEO Pocket Play : मोबाइल फोन आणि गेमिंग हँडहेल्ड एकत्र!, लवकरच होणार लॉंच
AYANEO Pocket Play चा पहिला मोबाईल फोन लवकरच लॉंच होणार आहे. या फोनमध्ये मोबाईलसह गेमिंग हँडहेल्डचा एकत्र आनंद घेता येणार आहे.
मुंबई : गेमिंग हँडहेल्ड्ससाठी प्रसिद्ध असलेल्या AYANEO कंपनीनं आपला पहिला स्मार्टफोन लवकरच लॉंच होणार असल्याची घोषणा केलीय. या फोनचं नाव आहे Pocket Play असं असेल. हा फक्त एक फोन नाही, तर एक गेमिंग हँडहेल्ड आणि मोबाइल फोन यांचं परिपूर्ण मिश्रण आहे. कंपनीनं म्हटलं आहे की, "हा फोन हँडहेल्ड कन्सोलनं भरलेला आहे." स्लाइडिंग डिझाइनमुळं हे डिव्हाइस सामान्य फोनपासून क्षणात गेमिंग कन्सोलमध्ये बदलतं. हे डिव्हाइस गेमर्ससाठी खूपच रोमांचक आहे, कारण यामुळं फोन आणि गेमिंगचा अनुभव सोबतच घेता येतो.
Pocket Play ची वैशिष्ट्ये
Pocket Play मध्ये क्लासिक साइड-स्लाइड स्ट्रक्चर आहे. स्क्रीन वर सरकवल्यावर खाली पूर्ण फिजिकल कंट्रोलर दिसतो. यात D-पॅड, ABXY बटन्स, शोल्डर ट्रिगर्स आणि दोन अॅनालॉग स्टिक्ससारखे स्मार्ट टचपॅड्स आहेत. हे टचपॅड्स गेमर्सच्या गरजेनुसार व्हर्च्युअल जोयस्टिक किंवा सामान्य टचपॅड म्हणून वापरता येतात. कंट्रोल सेटिंग्ज पूर्णपणे कस्टमाइझ करण्याची सुविधा आहे. स्लाइडिंग मेकॅनिझम खूप स्मूथ आणि टॅक्टाइल आहे, ज्यामुळं गेमिंग करताना हातात आरामदायक ग्रिप मिळतं. हे डिव्हाइस हॉरिझॉन्टल मोडमध्ये वापरता येतं, ज्यामुळं ते खर्या गेमिंग हँडहेल्डसारखं वाटतं.
डिझाइन आणि प्रेरणा
AYANEO च्या Pocket Play चं डिझाइन Sony Ericsson Xperia Play (2011) पासून प्रेरित आहे. Xperia Play मध्येही असाच स्लाइडिंग कंट्रोलर होता, पण AYANEO नं याला आधुनिक आणि मिनिमलिस्टिक टच दिला आहे. कंपनीची सिग्नेचर मिनिमलिस्टिक स्टाइल यात दिसते. काळा आणि पांढरा रंग पर्याय उपलब्ध आहेत. डिव्हाइसमध्ये ड्युअल रिअर कॅमेरा, LED फ्लॅश, स्टीरिओ स्पीकर्स आणि USB-C पोर्ट आहे. Anbernic RG Slide सारखे रेट्रो हँडहेल्ड्स या कॉन्सेप्टचा वापर करतात, पण AYANEO नं याला पूर्ण मोबाइल फोनच्या रूपात आणलं आहे.
स्पेसिफिकेशन्स आणि लॉंच
सध्या AYANEO नं Pocket Play चे कोणतीही स्पेसिफिकेशन्स जाहीर केलेली नाहीत. प्रोसेसर, डिस्प्ले, बॅटरी आणि सॉफ्टवेअर याबद्दल काही माहिती समोर आलेली नाही. फक्त "लवकरच लॉंच होईल" असं म्हटलं आहे. Kickstarter वर प्री-लॉंच पेज तयार आहे, जिथे गेमर्स रजिस्टर करू शकतात. येत्या काही दिवसांत अधिक तपशील जाहीर होण्याची शक्यता आहे. किंमत आणि उपलब्धता याबाबतही अद्याप माहिती नाही.
Pocket DMG Silver Limited Edition
दरम्यानं, AYANEO नं अलीकडेच Pocket DMG Silver Limited Edition लॉंच केली आहे. यात Snapdragon G3x Gen 2 चिपसेट, OLED डिस्प्ले आणि 6000mAh बॅटरी आहे. तसंच Pocket Vert हा 3.5-इंच LTPS LCD असलेला व्हर्टिकल हँडहेल्ड आहे. यात ड्युअल-मोड हिडन टचपॅड आणि 6000mAh बॅटरी आहे. हे सर्व डिव्हाइसेस AYANEO चे रेट्रो आणि गेमिंग फोकस दाखवतात. Pocket Play गेमर्ससाठी नवं युग सुरू होण्याची शक्यता आहे. स्लाइडिंग डिझाइनमुळं टच कंट्रोल्सचा त्रास संपेल आणि खऱ्या कन्सोलसारखा अनुभव मिळेल.
