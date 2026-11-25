Avore Electric नं दिलं स्थानिक घटकांना प्राधान्य, ईव्हीत 90% स्थानिक पार्टचा समावेश
Avore Electric नं आपल्या इलेक्ट्रिक ईव्ही (EV) प्रणालींमध्ये 90% स्थानिक घटक वापरले असून आपलं उद्दिष्ट साध्य केलंय.
Published : November 25, 2026 at 5:21 PM IST
अहमदाबाद : 'ॲव्हिओर इलेक्ट्रिक'नं (Avior Electric) स्वदेशी तंत्रज्ञानाला चालना दिलीय. कंपनी आपल्या 90 टक्के घटकांची खरेदी भारतातूनच करते. कंपनी मोटार कंट्रोलर्स, डिजिटल डिस्प्ले, बॅटरी पॅक, मोटार आणि पोझिशन लॅम्प्स यांसारख्या महत्त्वाच्या इलेक्ट्रिक वाहन प्रणालींचं उत्पादन करते. कंपनीनं मोटार कंट्रोलर्स, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट डिस्प्ले, बॅटरी पॅक आणि 'रेअर-अर्थ' मुक्त मोटार यांसारख्या अनेक महत्त्वपूर्ण प्रणालींची उत्पादन करण्याची क्षमता विकसित केली आहे. याव्यतिरिक्त, कंपनी आपल्या विशिष्ट 'टँक लाइट्स' आणि 'पोझिशन लॅम्प्स'चं उत्पादनही स्वतःच्या कारखान्यातच करते.
देशांतर्गत पुरवठादार जाळे : कंपनीनं एमएसएमई विक्रेत्यांसोबत जवळून काम केलं आहे. अनेक पुरवठादारांकडे आवश्यक यंत्रसामग्री आणि उत्पादन पायाभूत सुविधा आधीच उपलब्ध होत्या, परंतु ऑटोमोटिव्ह-दर्जाच्या घटकांसाठी आवश्यक असलेली अचूकता, सुसंगतता आणि प्रक्रिया नियंत्रण मिळवण्यासाठी अधिक सखोल तांत्रिक सहकार्याची गरज होती. ही अडचण दूर करत कंपनीनं उत्पादन प्रक्रिया सुधारत ऑटोमोटिव्ह मानकांनुसार काम केलं. मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरू करण्यापूर्वी, घटकांची रचना, अभियांत्रिकी आणि उपयुक्तता तपासण्यासाठी कंपनीनं 'ॲडव्हान्स्ड प्रॉडक्ट क्वालिटी प्लॅनिंग' (APQP) आणि 'प्रॉडक्शन पार्ट अप्रूव्हल प्रोसेस' (PPAP) यांसारख्या प्रणालींचा अवलंब केला आहे. ॲव्हिओर इलेक्ट्रिक उत्पादनासाठी 'फेल्युअर मोड अँड इफेक्ट्स ॲनालिसिस,स्टॅटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल' (SPC) आणि असेंब्ली लाइनवर चुका टाळण्यासाठी 'पोका-योके'प्रणालींचा वापर करते.
“ॲव्हिओर इलेक्ट्रिक'मध्ये, ग्राहक-केंद्रित नाविन्य, प्रगत तंत्रज्ञान आणि जागतिक दर्जाची गुणवत्ता आहे. आम्ही आमच्या पुरवठादार भागीदारांसोबत मिळून गुजरातमध्ये आणि संपूर्ण भारतात पुरवठा साखळी विकसित केली आहे.- प्रियांका राखोलिया, सह-संस्थापक, समर्थ ई-मोबिलिटी
चाचणी सुविधा : 'ॲव्हिओर इलेक्ट्रिक'च्या चाचणी सुविधामुळं उत्पादनाची गुणवत्ता वाढते. बॅटरी उत्पादन लाइनमध्ये सेलचं स्वयंचलित वर्गीकरण, लेझर मार्किंग, वायर बाँडिंग आणि चार्ज-डिस्चार्ज सायकल चाचणी यांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे, मोटर उत्पादन लाइनमध्ये नियंत्रित थर्मल प्रक्रिया, अचूक बेअरिंग असेंब्ली आणि मोटार वाहनांमध्ये बसवण्यापूर्वी 'डायनामोमीटर'द्वारे विशेष चाचणी केली जाते.
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