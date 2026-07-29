260 किमी रेंज देणारी Avor Electric EX मोटरसायकल लॉंच; किंमत 1.25 लाखांपासून सुरु
सामर्थ ई-मोबिलिटीनं अवोर इलेक्ट्रिक EX मोटरसायकल लॉंच केली. या दुचाकीची रेंज 260 किमी असल्याचा दावा कंपनीनं केला आहे.
Published : July 29, 2026 at 10:11 AM IST
मुंबई : सामर्थ ई मोबिलिटीच्या नवीन स्वदेशी ब्रँड अवोर इलेक्ट्रिकनं आपली पहिली इलेक्ट्रिक मोटरसायकल ‘अवोर एक्स’ (Avore EX) लॉंच केली आहे.गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या हस्ते लॉंच केलेल्या या मोटरसायकलची किंमत 1,24,999 (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते. संपूर्णपणे स्वदेशी तंत्रज्ञानावर तयार केलेली ही मोटरसायकल पारंपारिक मोटरसायकलच्या गतीशीलतेला आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बुद्धिमत्तेशी जोडते.
परफॉर्मन्स आणि हॉर्डवेअर : अवोर EX सीरीज तीन EX 1, EX 2 आणि फ्लॅगशिप EX 2S व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. सर्व व्हेरिएंटमध्ये रेअर-अर्थ-फ्री परमानेंट मॅग्नेट सिंक्रोनस मोटर (PMSM) वापरण्यात आली आहे. ही मोटर 250 Nm पीक व्हील टॉर्क देते, ज्यामुळं शहरात आणि महामार्गावर ओव्हरटेकिंग सोपं होतं. इंडस्ट्रीतील पहिल्या ‘इंटिग्रेटेड मोटर + स्विंगआर्म पॉवरट्रेन’ (Drive Link Arm) तंत्रज्ञानामुळं वजनाचं केंद्र नीट बसतं. यामुळं हँडलिंग चांगलं होतं आणि उच्च गतीवरही बाइक स्थिर राहते.
बॅटरी आणि चार्जिंग : रेंजची चिंता संपवण्यासाठी अवोर EX मध्ये IDC प्रमाणित 160 ते 260 किमी रेंज उपलब्ध आहे. सर्वात मोठी खासियत म्हणजे 1500W ऑनबोर्ड फास्ट चार्जर यात मिळतंय. यासाठी कोणत्याही स्टँडर्ड घरगुती 5A किंवा 15A सॉकेटचा वापर करता येतो. या बॅटरीला 20% ते 80% चार्ज होण्यासाठी सुमारे 2 तास आणि 0% ते 100% चार्ज होण्यासाठी सुमारे 4 तास लागतात. बॅटरीला 5 वर्षे/60,000 किमी वॉरंटी मिळते. स्प्लिट पॅक एनर्जी आर्किटेक्चरमुळं थर्मल मॅनेजमेंट चांगलं होतं आणि ग्रॅव्हिटी कमी राहते.
मॅन्युअल गिअर्स आणि स्मार्ट तंत्रज्ञान : अवोरनं स्वतःचं ‘AVORE SENSE’ ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित केलं आहे. यात AI-पावर्ड साथीदार राइडिंग डेटा ट्रॅक करतो आणि वैयक्तिक अनुभव देतो. पेट्रोल बाइकची मजा हवी असणाऱ्यांसाठी ‘Syft’ सिम्युलेटेड मॅन्युअल गियर मोड आहे. याशिवाय ‘Apex’ टॉप परफॉर्मन्स मोड, PAM+ पार्क असिस्ट, ऑटो इंडिकेटर कट-ऑफ आणि सिग्नेचर टँक लाइटिंग सारखी वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत.
व्हेरिएंटनुसार तुलना :
|वैशिष्ट्य
|Avor Electric EX 1 (बेस)
|Avor Electric EX 2 (मिड)
|Avor Electric EX 2S (फ्लॅगशिप)
|किंमत (Ex-Showroom)
|1.25 लाख (intro 1.24,999)
|1.46 लाख (1.49L)
|1.70 लाख ( 1.69,999)
|बॅटरी क्षमता
|3.24 kWh
|5 kWh
|5 kWh
|कमाल पॉवर
|7.5 kW
|10.5 kW
|10.5 kW
|टॉप स्पीड
|100 km/h
|100 km/h
|114 km/h
|IDC रेंज
|160 km
|255 km
|260 km
|0-40 km/h
|3.2 सेकंद
|3.2 सेकंद
|2.8 सेकंद
|राइडिंग मोड्स
|3-4 (Eco, City, Sport, Reverse)
|3-4
|5+ (अधिक प्रीमियम)
|चार्जिंग
|Onboard (750W/1500W), 20-80% - 2-3 तास
|1500W, 20-80% - 2 तास
|1500W, 20-80% -2 तास
|डिस्प्ले
|7-inch Segmented LCD
|7-inch Digital
|7-inch Touchscreen
|रंग
|सिंगल-टोन (Starlit Blue, Meteor Red, Stellar Black)
|प्रीमियम ड्युअल-टोन
|प्रीमियम ड्युअल-टोन
|मुख्य फीचर्स
|4G, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, CBS + Disc Brakes, Connected Tech
|वरिल + चांगला चार्जर
|सर्व + AI Assistant, अधिक मोड्स, प्रीमियम फिनिश
बुकिंग आणि डिलिव्हरी : बुकिंग आता सुरू झाली असून, 799 रुपये टोकन रक्कम देऊन बुक करता येईल. डिलिव्हरी दोन महिन्यांत सुरू होणार आहेत. अवोर इलेक्ट्रिकनं भारतीय EV बाजारात स्वदेशी तंत्रज्ञान, सोयीस्कर चार्जिंग आणि चांगली रेंज यांच्या जोरावर मजबूत एंट्री केली आहे. ही बाइक पारंपरिक मोटरसायकल प्रेमींना इलेक्ट्रिक युगात आकर्षित करेल अशी अपेक्षा आहे.
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