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जुलै 2026 मध्ये ऐतिहासिक कार विक्री, 'या' कंपन्यांचा झाला देशात सर्वाधिक सेल

जुलै 2026 मध्ये देशांतर्गत कार विक्रीनं उच्चांक गाठला आहे. भारतातील प्रमुख वाहन उत्पादक कंपन्यांनी जुलै 2026 मध्ये ऐतिहासिक विक्री केलीय.

Auto sales data july 2026 india
जुलै 2026 कार विक्री (Mahindra, kia, maruti, toyota)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 3, 2026 at 11:21 AM IST

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मुंबई : भारतीय वाहन उद्योगासाठी जुलै 2026 हा महिना अत्यंत यशस्वी ठरला; यामध्ये प्रमुख उत्पादक कंपन्यांनी देशांतर्गत आणि घाऊक विक्रीमध्ये विक्रमी (Auto sales data july 2026 india) आकडेवारी नोंदवली. युटिलिटी वाहनांच्या मागणीतील प्रचंड वाढ आणि बाजारातील एकूणच भक्कम मागणीमुळं ही विक्रीची वाढ नोंदवली गेलीय.

जुलै 2026 मध्ये टाटा मोटर्सची जोरदार विक्री; टाटा मोटर्सनं 'टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्स लिमिटेड'मध्ये उत्तम कामगिरी केलीय. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमधील एकूण विक्री वार्षिक आधारावर 59 टक्क्यांनी वाढून 63,760 युनिट्सवर पोहोचली. टाटाच्या प्रवासी वाहनांच्या श्रेणीला असलेली सातत्यपूर्ण मागणी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचे महत्त्वपूर्ण योगदान यामुळं ही वाढ शक्य झाली. देशांतर्गत प्रवासी वाहनांची विक्री 62,611 युनिट्स इतकी होती; जुलै 2025 मधील 39,521 युनिट्सच्या तुलनेत ही 58 टक्क्यांची वाढ आहे. तसंच, जून 2026 मधील 62,073 युनिट्सच्या तुलनेतही यात किंचित वाढ झाली. आंतरराष्ट्रीय विक्रीतही वाढ होऊन ती 1,149 युनिट्सवर पोहोचली (मागील वर्षी हे प्रमाण 654 युनिट्स होतं). इलेक्ट्रिक वाहनांची कामगिरी विशेष उल्लेखनीय होती; देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमधील एकूण ईव्ही (EV) विक्री 15,217 युनिट्सवर पोहोचली, जी जुलै 2025 मधील 7,124 युनिट्सच्या तुलनेत 114 टक्क्यांनी अधिक आहे. हा आकडा जूनमधील 14,800 युनिट्सच्या विक्रीपेक्षाही जास्त होता. (संदर्भ म्हणून सांगायचं तर, कंपनीनं जूनमध्ये 63,083 युनिट्सची विक्री केली होती, जी त्या वेळी 69 टक्क्यांची वाढ दर्शवत होती.)

मारुती सुझुकीचा 2.41 लाख युनिट्सवर : मारुती सुझुकीची जुलै महिन्यातील विक्री 33.7 टक्क्यांनी वाढून 2.41 लाख युनिट्सवर पोहोचली; मारुती सुझुकी इंडियानं जुलै 2026 मध्ये दमदार कामगिरी केली. एकूण विक्री वार्षिक आधारावर 33.7 टक्क्यांनी वाढून 2,41,421 युनिट्स झाली. विशेष म्हणजे, देशांतर्गत विक्रीनं पहिल्यांदाच दोन लाखांचा टप्पा ओलांडला आणि 2,00,123 युनिट्सचा आतापर्यंतचा उच्चांक गाठला. एकूण देशांतर्गत विक्री (2,11,365 युनिट्स इतकी होती) ज्यामध्ये प्रवासी वाहने, हलकी व्यावसायिक वाहने आणि इतर ओईएम (OEMs) कडं केलेला पुरवठा यांचा समावेश आहे. जुलै 2025 मध्ये हे प्रमाण 1,48,781 युनिट्स होते. इतर ओईएमना केलेली विक्री 11,242 युनिट्स इतकी होती, तर निर्यातीत किंचित घट होऊन ती 30,056 युनिट्सवर आली. प्रवासी वाहनांच्या विभागात, देशांतर्गत विक्री 1,37,773 युनिट्सवरून वाढून 1,93,293 युनिट्सवर पोहोचली. यात 'कॉम्पॅक्ट' आणि 'मिड-साईज' श्रेणींचा वाटा सर्वाधिक होता; बलेनो (Baleno), स्विफ्ट (Swift), डिझायर (Dzire) आणि वॅगनआर (WagonR) यांसारख्या मॉडेल्सची एकूण विक्री 90,822 युनिट्स इतकी झाली. युटिलिटी वाहनं आणि एसयूव्ही (SUV) विभागानंही महत्त्वाची भूमिका बजावली; ब्रेझा (Brezza), अर्टिगा (Ertiga), फ्रॉन्क्स (Fronx), ग्रँड विटारा (Grand Vitara), जिमनी (Jimny) आणि XL6 यांसारख्या मॉडेल्सचा समावेश असलेल्या या श्रेणीतील विक्री 78,851 युनिट्सवर पोहोचली. मिनी कार्सची (अल्टो आणि एस-प्रेसो) विक्री 12,634 युनिट्सपर्यंत वाढली, तर इको (Eeco) व्हॅनची विक्री 13,893 युनिट्स आणि सुपर कॅरी (Super Carry) एलसीव्हीची (LCV) विक्री 3,920 युनिट्स इतकी नोंदवली गेली. एप्रिल ते जुलै 2026-27 या कालावधीतील एकूण विक्री 9,24,145 युनिट्स इतकी होती. यात देशांतर्गत प्रवासी वाहनांची विक्री 7,21,431 युनिट्स होती, तर निर्यातीचं प्रमाण 1,54,792 युनिट्स होतं.

टोयोटा किर्लोस्करची जुलै 2026 मध्ये स्थिर वाढ : टोयोटा किर्लोस्कर मोटारनं देशांतर्गत विक्री 30,516 युनिट्स इतकी होती, जी गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यात विकल्या गेलेल्या 29,159 युनिट्सच्या तुलनेत 5% अधिक आहे. निर्यातीसह एकूण विक्री 32,516 युनिट्सवर पोहोचली. जूनमध्ये कंपनीनं एकूण 31,016 युनिट्सची विक्री केली होती; त्यावेळी देशांतर्गत विक्री 8% नं वाढून 28,441 युनिट्स झाली होती आणि निर्यात 7% नं वाढून 2,275 युनिट्स झाली होती. जानेवारी-जुलै 2026 या कालावधीत देशांतर्गत विक्री एकूण 2,33,854 युनिट्स इतकी झाली, जी मागील वर्षातील 2,07,497 युनिट्सच्या तुलनेत 13% वाढ दर्शवते. जानेवारी-जून 2026 या कालावधीतील एकूण वितरण (डिस्पॅचेस) 2,01,338 युनिट्स इतकं होतं, ज्यामध्ये 15% वाढ दिसून आली. 2026 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत देशांतर्गत विक्री 1,28,764 युनिट्सवर पोहोचली, जी गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील 1,19,669 युनिट्सच्या तुलनेत 8% अधिक आहे. जुलै महिन्यातील आकडेवारीवर भाष्य करताना, विक्री, सेवा आणि 'युज्ड कार' (वापरलेल्या गाड्यांचा) व्यवसायाचे कार्यकारी उपाध्यक्ष सबरी मनोहर यांनी सांगितलं की, कंपनीनं या महिन्यात विक्रीचा सातत्यपूर्ण वेग कायम राखला; तसंच त्यांनी कंपनीच्या उत्पादनांच्या श्रेणीमध्ये नवीन 'हिलक्स' (Hilux) एसयूव्हीचा (SUV) समावेश केल्याचंही अधोरेखित केलं. यापूर्वी, जून महिन्यात टोयोटाच्या प्रवासी वाहनांच्या श्रेणीला असलेली सातत्यपूर्ण मागणी आणि अद्ययावत 'इनोव्हा क्रिस्टा' (Innova Crysta) बाबत ग्राहकांचा कायम असलेला रस यावर त्यांनी प्रकाश टाकला होता.

हिंद्रा अँड महिंद्राची जुलै महिन्यातील विक्री: महिंद्रा अँड महिंद्रानं जुलै 2026 मध्ये दमदार विक्री नोंदवली. देशांतर्गत प्रवासी वाहनांची विक्री 60,048 युनिट्स इतकी होती, जी गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यात विकल्या गेलेल्या 49,871 युनिट्सच्या तुलनेत 20% अधिक आहे. जूनमध्ये विकल्या गेलेल्या 60,393 युनिट्सच्या तुलनेत ही संख्या थोडी कमी असली, तरी एसयूव्ही (SUV) पोर्टफोलिओसाठी हा आणखी एक चांगला महिना ठरला. निर्यातीसह प्रवासी वाहनांची एकूण विक्री 60,887 युनिट्सवर पोहोचली. 2027 या आर्थिक वर्षातील एप्रिल-जुलै या कालावधीत महिंद्रानं 2,34,793 प्रवासी वाहनांची विक्री केली; मागील वर्षी याच काळात झालेल्या 2,01,938 वाहनांच्या विक्रीच्या तुलनेत ही 16% वाढ आहे. यावरून असं दिसून येते की, कंपनीनं आपल्या 'युटिलिटी व्हेईकल' (utility vehicle) श्रेणीसाठी कायम असलेल्या मागणीसह नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात केली आहे. एकूण वाहन विक्री (निर्यातसह) 1,03,860 इतकी नोंदवली गेली, जी वार्षिक आधारावर 26% वाढ दर्शवते. या महिन्यातील एकूण एसयूव्ही (SUV) विक्रीच्या आकडेवारीमध्ये युटिलिटी वाहनांच्या निर्यातीचाही वाटा होता, तर व्यावसायिक वाहनांच्या विक्रीनं मासिक आकडेवारीला अधिक बळकटी दिली. ही सर्वसमावेशक वाढ केवळ एका विशिष्ट मॉडेल किंवा श्रेणीपुरती मर्यादित नसून, महिंद्राच्या संपूर्ण उत्पादन श्रेणीसाठी (पोर्टफोलिओ) असलेली मागणी दर्शवते.

ऑटोमोटिव्ह विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नलिनिकांत गोल्लागुंटा यांनी सांगितलं की, कंपनीनं जुलै महिन्यात 60,887 एसयूव्ही आणि एकूण 1,03,860 वाहनांची विक्री केली असून, वार्षिक आधारावर 26% वाढ साध्य केली आहे.

ह्युंदाई मोटर इंडिया : ह्युंदाई मोटर इंडिया लिमिटेडनं जुलै 2026 मध्ये दमदार विक्री साध्य केली. कंपनीनं एकूण 75,360 वाहनांच्या विक्रीसह मासिक विक्रीचा आतापर्यंतचा उच्चांक गाठला, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 25.4% अधिक आहे. देशांतर्गत पुरवठा (dispatches) 23.3% नं वाढून 54,210 वाहनांवर पोहोचला, तर निर्यातीत 31.4% वाढ होऊन ती 21,150 वाहनांवर पोहोचली. 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीची सुरुवात कंपनीसाठी सकारात्मक ठरली. जुलै 2025 मध्ये देशांतर्गत विक्री 43,958 इतकी होती. जून 2026 मध्ये एका पुरवठादाराच्या कारखान्यात लागलेल्या आगीमुळं उत्पादनावर परिणाम झाला होता, ज्यामुळं देशांतर्गत पुरवठा 39,635 वाहनांवर आणि एकूण विक्री 51,335 वाहनांवर घसरली होती; या काळात उत्पादनात सुमारे 13,900 वाहनांचं नुकसान झालं होतं. पर्यायी स्रोतांचा वापर करून 22 जूनपासून उत्पादन पूर्ववत झाल्यानंतर, जुलैमध्ये देशांतर्गत विक्रीत महिन्या-दर-महिन्यांच्या तुलनेत सुमारे 37% आणि एकूण विक्रीत जवळपास 47% वाढ झाली. 'क्रेटा'नं (Creta) 18,088 वाहनांच्या विक्रीसह 2026 मधील सर्वाधिक मासिक विक्री नोंदवली; देशांतर्गत प्रवासी वाहनांच्या एकूण विक्रीपैकी सुमारे एक-तृतीयंश वाटा या मॉडेलचा होता. 'i20' नं देखील 6,738 वाहनांच्या विक्रीसह या वर्षातील सर्वोत्तम कामगिरी केली. निर्यात 100 हून अधिक महिन्यांतील सर्वोच्च मासिक पातळीवर पोहोचली. एकूण विक्रीत तिचा वाटा सुमारे 28% राहिला. देशांतर्गत मागणी आणि निर्यात यांच्या एकत्रित बळावर ह्युंदाईला भारतात कामकाज सुरू झाल्यापासूनची सर्वाधिक मासिक विक्री साध्य करता आली.

किया इंडियाची जुलै 2026 मध्ये सर्वाधिक विक्री; किया इंडियानं जुलै 2026 मध्ये आपली दमदार वाढ कायम राखली. कंपनीनं 28,200 युनिट्सची आतापर्यंतची सर्वाधिक मासिक घाऊक विक्री (wholesale sales) नोंदवली; जुलै 2025 मधील 22,135 युनिट्सच्या विक्रीच्या तुलनेत ही 27.4% वाढ आहे. नवीन पिढीतील (new-generation) सेल्टोस आणि सॉनेटला मिळालेल्या जोरदार मागणीमुळं ही वाढ शक्य झाली, तर कॅरेन्स क्लॅव्हिस (Carens Clavis) आणि सायरोस (Syros) सारख्या नवीन मॉडेल्सनी कंपनीच्या उत्पादन श्रेणीला (पोर्टफोलिओला) अधिक बळकट केलं. सेल्टोस आणि सॉनेट हे कंपनीच्या विक्रीचा मुख्य आधारस्तंभ राहिले आहेत; वर्षाच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत सेल्टोसच्या विक्रीत 75.7% तर सॉनेटच्या विक्रीत 34.5% वाढ झाली आहे. नवीन पिढीतील सेल्टोसनं दरमहा सरासरी 10,000 हून अधिक युनिट्सची विक्री कायम राखली आहे आणि कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही (SUV) विभागात सॉनेटचं स्थानही महत्त्वपूर्ण राहिलं आहे. जानेवारी ते जुलै 2026 या काळात, किया इंडियानं 1,91,949 वाहनांची विक्री (वितरण) केली, जी गेल्या वर्षी याच कालावधीतील 1,64,274 वाहनांच्या विक्रीपेक्षा 16.8% अधिक आहे. सध्याच्या गतीनुसार, कंपनी वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यांतच 2,00,000 वाहनं विक्रीचा टप्पा गाठण्याच्या मार्गावर आहे. 'कॅरेन्स क्लॅव्हिस'ला कौटुंबिक ग्राहकांकडून पसंती मिळत आहे, तर 'MY26 सायरोस' एसयूव्ही श्रेणीमध्ये एक अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध करून देत आहे. कंपनीनं 'कॅरेन्स क्लॅव्हिस ईव्ही' (Carens Clavis EV) आणि 'सायरोस ईव्ही' (Syros EV) सह आपल्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचाही विस्तार केला आहे, ज्यामध्ये 'सायरोस ईव्ही'ला बुकिंगच्या बाबतीत सुरुवातीलाच सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. कियानं आपल्या किरकोळ विक्री जाळ्याचा (retail network) विस्तार केला असून, यात 412 शहरांमधील 905 ग्राहक संपर्क केंद्रे (customer touchpoints) आणि 135 प्रमाणित 'प्री-ओन्ड' (जुनी पण प्रमाणित) वाहन विक्री केंद्रे समाविष्ट आहेत.

निसान मोटर इंडिया : निसान मोटर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडनं जुलै महिन्यातील एकूण घाऊक विक्रीत (wholesale sales) 66.5% वाढ झाल्याची घोषणा केली. कंपनीने 9,339 वाहनांची विक्री केली; मागील वर्षीच्या जुलै महिन्यात झालेल्या 5,608 वाहनांच्या विक्रीच्या तुलनेत ही लक्षणीय वाढ आहे. गेल्या महिन्यात देशांतर्गत घाऊक विक्री 4,518 वाहने इतकी होती, जी मागील वर्षीच्या याच महिन्यातील 1,420 वाहनांच्या विक्रीपेक्षा खूपच जास्त आहे. निर्यातीचा आकडा 4,821 वाहने इतका होता, जो मागील वर्षीच्या 4,188 वाहनांच्या संख्येपेक्षा अधिक आहे. जुलै महिन्यातील या आकडेवारीमुळं देशांतर्गत बाजारपेठेत निसानची सुधारणा होण्याची प्रक्रिया अधिक बळकट झाली आहे. जून महिन्यात कंपनीने एकूण 8,346 वाहनांची घाऊक विक्री (16% वाढ) नोंदवली होती, ज्यामध्ये 4,188 वाहनांच्या निर्यातीचा समावेश होता. देशांतर्गत विक्रीमध्ये वर्ष-दर-वर्ष वाढ होण्याचा जून हा सलग चौथा महिना ठरला. एप्रिलमध्ये देशांतर्गत विक्रीत 75% वाढ होऊन एकूण विक्री 5,388 वाहनांपर्यंत (यात 2,185 वाहनांची निर्यात समाविष्ट होती) पोहोचली होती. निसाननं या वाढीचं श्रेय 'मॅग्नाइट' (Magnite) कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही आणि नुकत्याच लाँच केलेल्या 'ग्रॅव्हिट' (Gravite - 7-सीटर बी-एमपीव्ही) या मॉडेल्सना असलेल्या सातत्यपूर्ण मागणीला दिलं आहे; ही मॉडेल्स देशांतर्गत बाजारपेठेत कंपनीची स्थिती सुधारण्यास मदत करत आहेत. जुलै महिन्यातील ही दमदार आकडेवारी निसानची कामगिरी शाश्वत वाढीच्या दिशेनं वाटचाल करत असल्याचं दर्शवते.

कार निर्माताजुलै २०२६ मधील देशांतर्गत प्रवासी वाहनांची विक्रीविक्री वाढ (%)प्रमुख ठळक बाबी
मारुती सुझुकी1,96,203 युनिट्स+42.41%2 लाखांचा टप्पा गाठण्याच्या दिशेनं वाटचाल सुरू; एकूण विक्री (निर्यात आणि OEM सह) 2.41 लाखांच्या विक्रमी पातळीवर पोहचली.
महिंद्रा अँड महिंद्रा60,048 युनिट्स+20.41%कंपनीनं एसयूव्हीच्या (SUVs) जोरावर, एकूण वाहन विक्री 1.03 लाख युनिट्सचा टप्पा ओलांडला.
ह्युंदाई मोटर इंडिया54,210 युनिट्स+23.30%जुलै महिन्यातील आतापर्यंतची सर्वाधिक देशांतर्गत विक्री; एकूण जागतिक विक्रीनंही मासिक पातळीवरील सर्वकालीन उच्चांक गाठला.
टोयोटा किर्लोस्कर इंडिया30,516 युनिट्स+4.65%इनोव्हा हायक्रॉस आणि हायरायडरच्या जोरावर मागणी स्थिर आहे.
किया इंडिया28,200 युनिट्स+27.40%जुलै महिन्यातील सर्वोत्तम घाऊक विक्री.
निसान मोटर इंडिया4,518 युनिट्स+218.00%नवीन 'टेक्टन' (Tekton) लाँच झाल्यानंतर, विक्री तिप्पटाहून अधिक वाढली.

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