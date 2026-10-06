ऑगमॉन्टला IIJA 2026 चा पहिला 'बेस्ट डिजिटल अँड ई-कॉमर्स कंपनी ऑफ द इयर' पुरस्कार
'इंडिया इंटरनॅशनल ज्वेलरी अवॉर्ड्स' (IIJA) 2026 च्या पहिल्या आवृत्तीत ऑगमॉन्टला 'बेस्ट डिजिटल अँड ई-कॉमर्स कंपनी ऑफ द इयर' या पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलंय.
Published : October 6, 2026 at 4:20 PM IST
मुंबई: ऑगमॉन्ट एंटरप्रायझेस लिमिटेडला 'इंडिया इंटरनॅशनल ज्वेलरी अवॉर्ड्स' (IIJA) 2026 च्या पहिल्या आवृत्तीत प्रतिष्ठित 'बेस्ट डिजिटल अँड ई-कॉमर्स कंपनी ऑफ द इयर' पुरस्कार मिळाला. दागिने आणि मौल्यवान धातू (सोने आणि चांदी) क्षेत्रातील बदलत्या परिसंस्थेला (ecosystem) आकार देण्यात तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, डिजिटल नवोपक्रम आणि ग्राहकांशी साधलेला उत्तम संवाद यांसाठी कंपनीचा गौरव करण्यात आला.
स्थळ आणि आयोजक: हा सन्मान 'द वेस्टिन मुंबई पवई लेक' येथे आयोजित IIJA 2026 पुरस्कार सोहळ्यात प्रदान करण्यात आला. 'इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन' (IBJA) आणि 'टेफला' (Tefla) यांच्या संयुक्त विद्यमानं आयोजित या कार्यक्रमात विविध श्रेणींमधील उत्कृष्ट कामगिरी आणि महत्त्वपूर्ण योगदानाचा गौरव करण्यासाठी उद्योगातील दिग्गज, उद्योजक, उत्पादक आणि प्रमुख भागधारक उपस्थित होते.
तंत्रज्ञानावर आधारित प्लॅटफॉर्म्स: IIJA 2026 च्या ज्युरीद्वारे निवडलेला हा पुरस्कार, ग्राहक आणि व्यवसाय या दोघांसाठीही सोने अधिक सुलभ आणि सोयीस्कर बनवण्याच्या ऑगमॉन्टच्या तंत्रज्ञान-केंद्रित दृष्टिकोनाचं प्रतिबिंब आहे. 'SPOT' (बुलियन डीलर्स आणि ज्वेलर्ससाठीचे एक प्लॅटफॉर्म) आणि 'Augmont.com' हे त्यांच्या डिजिटल परिसंस्थेचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत. Augmont.com वर ग्राहक डिजिटल सोने आणि गोल्ड एसआयपी (Gold SIPs) मध्ये गुंतवणूक करू शकतात, तसंच सोने-चांदीची नाणी आणि दागिने ऑनलाइन खरेदी करू शकतात.
व्यापक परिसंस्था आणि ग्राहक वर्ग: 30 जून 2026 पर्यंत, ऑगमॉन्टच्या परिसंस्थेमध्ये 231 फिनटेक भागीदारी, SPOT वरील 5,271 नोंदणीकृत सदस्य आणि 5,517 किरकोळ विक्री केंद्रांचा (retail outlets) समावेश होता. आपल्या प्लॅटफॉर्म्स आणि भागीदारींच्या माध्यमातून कंपनीनं 5 कोटींहून अधिक (50.06 दशलक्ष) नोंदणीकृत ग्राहकांना सेवा दिली आहे.
"आमच्या टीमचे एकत्रित प्रयत्न आणि ग्राहकांसाठी सोने अधिक सोयीस्कर, सुलभ करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याच्या आमच्या सातत्यपूर्ण धडपडीचे प्रतिबिंब आहे. ऑनलाइन बुलियन ट्रेडिंग, डिजिटल गोल्ड आणि ई-कॉमर्समुळं नवीन संधींची दारे उघडली आहेत. आम्ही augmont.com आणि Augmont SPOT सारखी प्लॅटफॉर्म्स विकसित करण्यावर सातत्यानं भर दिला आहे." - केतन कोठारी, संचालक, ऑगमॉन्ट
IIJA च्या पहिल्याच आवृत्तीत हा पुरस्कार जिंकल्यामुळं 'ऑगमॉन्ट'ला (Augmont) प्रतिष्ठित विजेत्यांच्या पंक्तीत स्थान मिळालं असून, भविष्यातील आवृत्त्यांसाठी एक नवा मापदंडही प्रस्थापित झाला आहे. हा सन्मान कंपनीच्या यशातील आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.
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