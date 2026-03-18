ऑडी SQ8 भारतात लाँच; किंमत 1.78 कोटी रुपये; जाणून घ्या, वैशिष्ट्ये
ऑडी SQ8 भारतात 1.78 कोटीला लॉंच झालीय. यात 4.0 लिटर ट्विन टर्बो V8 इंजिनचा वापर करण्यात आला आहे.
Published : March 18, 2026 at 10:20 AM IST
मुंबई:ऑडी कंपनीनं भारतातील लक्झरी आणि परफॉर्मन्स कार बाजारात एक नवी कोरी कार लॉंच केलीय. ऑडी SQ8 हे मॉडेल आता भारतात 1.78 कोटी (एक्स-शोरूम) किंमतीत अधिकृतपणे लाँच झालं आहे. स्टँडर्ड Q8 आणि टॉप-रेंजिंग RS Q8 दरम्यानचं हे मॉडेल दररोजच्या वापरातील लक्झरी आणि हाय-स्पीड ड्रायव्हिंग यांचा उत्तम संतुलन शोधणाऱ्या ग्राहकांसाठी खास तयार करण्यात आलं आहे. 4.0 लिटर ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V8 पेट्रोल इंजिननं सुसज्ज असलेल्या या SUV मध्ये शक्ती, आराम आणि स्टाइल यांचा अप्रतिम मिलाप आहे.
ऑडी SQ8: इंजिन आणि परफॉर्मन्स
ऑडी SQ8 मध्ये 4.0 लिटर ट्विन-टर्बोचार्ज्ड V8 पेट्रोल इंजिन बसवण्यात आलं आहे. हे इंजिन 500 एचपी पॉवर आणि 770 एनएम पीक टॉर्क निर्माण करतं. हे इंजिन RS Q8 सारखेच आहे, पण त्याला अधिक संतुलित परफॉर्मन्ससाठी ट्यून करण्यात आलं आहे. 8-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन आणि ऑडीच्या प्रसिद्ध क्वाट्रो ऑल-व्हील-ड्राईव्ह सिस्टमसोबत हे इंजिन जोडलं आहे. यामुळं विविध भूप्रदेशांवर उत्तम ट्रॅक्शन आणि डायनॅमिक क्षमता मिळते. कार 0 ते 100 किमी/तास वेग फक्त 4.1 सेकंदांत गाठते, तर टॉप स्पीड 250 किमी/तास इतकी आहे. शहरातील वाहतुकीतून ते हायवेवर किंवा ऑफ-रोडमध्येही हे वाहन आपल्या क्षमतेची चुणूक दाखवते. इंजिनची ही शक्ती आणि क्वाट्रो सिस्टम यामुळं ड्रायव्हिंग अनुभव थरारक बनतो. ऑडीनं यात इंजिनची ट्यूनिंग अशी केली आहे की रोजच्या वापरातही आरामदायक राहते आणि गरजेनुसार पूर्ण पॉवर देते. यामुळं हे मॉडेल फॅमिली SUV आणि स्पोर्ट्स कार यांचा उत्तम मिश्रण ठरतं. भारतातील रस्त्यांच्या विविधता लक्षात घेता हे इंजिन आणि ड्राईव्ह सिस्टम अतिशय उपयुक्त ठरेल.
ऑडी SQ8: एक्सटीरियर स्टाइलिंग
ऑडी SQ8 चं डिझाइन कूपे-SUV आकारात आहे, ज्यामुळं त्याला पारंपरिक लक्झरी SUV पेक्षा अधिक स्पोर्टी लुक मिळतो. HD मॅट्रिक्स LED हेडलाइट्समध्ये ऑडी लेझर लाइट तंत्रज्ञान आहे आणि चार वेगळ्या लाइट सिग्नेचर्स उपलब्ध आहेत. वैकल्पिक 22 इंचाचे अलॉय व्हील्स तीन आकर्षक डिझाइनमध्ये मिळतात. 5-ट्विन-आर्म, 5-आर्म-ALX आणि 5-ट्विन-स्पोक V हे सर्व ग्रेफाइट ग्रे फिनिश आणि ग्लॉस-टर्न्ड इफेक्टसह आहेत. सेरामिक ब्रेक्ससह अँथ्रासाइट ग्रे कॅलिपर्स उपलब्ध आहेत, ज्यात ऑडी सेरामिक लोगो आहे, तर स्टँडर्ड रेड कॅलिपर्सवर S लोगो आहे. S-स्पेसिफिक बंपर्स, इल्युमिनेटेड डोअर सिल ट्रिम्स S लोगोसह, अल्युमिनियम लुकमध्ये सिंगलफ्रेम मास्क आणि 2D ऑडी लोगो यामुळं तिचा स्पोर्टी लूक अधिक खुलून दिसतो . फ्रेमलेस डोअर्स आणि स्टँडर्ड पॅनोरॅमिक सनरूफ यामुळं कूपे आकर्षण वाढतं. वैकल्पिक कार्बन स्टाइल, ब्लॅक स्टाइलिंग आणि ब्लॅक स्टाइलिंग प्लस पॅकेजेसद्वारे वैयक्तिकरणाची संधी उपलब्ध आहे.
ऑडी SQ8: इंटिरियर आणि फीचर्स
आतल्या भागात स्पोर्ट सीट्स फ्रंटमध्ये S एम्बोसिंगसह डायनामिका फ्रिक्वेन्सी मायक्रोफायबर आणि लेदर अपहोल्स्ट्रीसह स्टँडर्ड आहेत. वैकल्पिक स्पोर्ट सीट्स प्लस वाल्कोना लेदर अपहोल्स्ट्रीमध्ये उपलब्ध आहेत. सीट हीटिंग फ्रंट आणि रियर दोन्हींना, वेंटिलेशन आणि मसाज फंक्शन फ्रंट सीट्सला मिळतं. ऑडी व्हर्च्युअल कॉकपिट प्लस आणि MMI नेव्हिगेशन प्लस MMI टच रिस्पॉन्ससह उच्च-तंत्रज्ञान अनुभव देतात. बँग अँड ऑलुफ्सेन 3D प्रीमियम साउंड सिस्टम 17 स्पीकर्स, 730 वॅट आउटपुट आणि 16-चॅनल अँप्लिफायरसह आहे. 3-स्पोक फ्लॅट-बॉटम स्पोर्ट कंटूर लेदर स्टीयरिंग व्हील मल्टिफंक्शन कंट्रोल्स आणि शिफ्ट पॅडल्ससह आहे. कंटूर/अँबियंट लाइटिंग पॅकेज प्लस 30 रंग पर्यायांसह आणि मॅट ब्रश्ड अल्युमिनियम इनलेज लिनियर सिल्वर एम्बोसिंगसह उपलब्ध आहे. 4-झोन डिलक्स ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, आयोनायझर आणि फ्रेग्रन्स फंक्शन वैकल्पिक आहेत. पॉवर-लॅचिंग डोअर्स, इलेक्ट्रिक लगेज लिड, ऑडी फोन बॉक्स लाइट वायरलेस चार्जिंग आणि अॅडाप्टिव वाइपर यासारखे फीचर्स आराम वाढवतात.
ऑडी SQ8: सेफ्टी फीचर्स
सुरक्षेच्या दृष्टीने SQ8 मध्ये 8 एअरबॅग्स, ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड लिमिटर, ट्रॅक्शन कंट्रोल, पार्किंग सेंसर्स आणि 360 डिग्री कॅमेरा आहे. अॅडाप्टिव क्रूझ कंट्रोल, लेन-कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग आणि ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग यासारखे अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम्स उपलब्ध आहेत. हे सर्व फीचर्स ड्रायव्हर आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देतात. ऑडी SQ8 भारतातील लक्झरी SUV बाजारात एक नवी दिशा देत आहे. त्याची किंमत, शक्ती आणि फीचर्स पाहता हे मॉडेल खरेदीदारांना आकर्षित करेल.
हे वाचलंत का :