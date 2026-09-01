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ऑडीनं भारतात क्यू3 साठी प्री-लॉंच बुकिंग केलं सुरू; सणासुदीत लॉंच अपेक्षित

ऑडीनं भारतात तिसऱ्या पिढीच्या ऑडी क्यू3 एसयूव्हीसाठी प्री-लॉंच बुकिंग सुरू केलंय. सणासुदीत लॉंच होणार असून एक लाख रुपये टोकन भरून आरक्षण करता येईल.

Audi Q3
ऑडी क्यू3 (Audi India)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 1, 2026 at 12:20 PM IST

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मुंबई : ऑडीनं भारतात क्यू3एसयूव्हीचं लॉंच केल्यानंतर काही दिवसांतच त्यांच्या प्री-लॉंच बुकिंगची सुरुवात केली आहे. ही एन्ट्री-लेव्हल लक्झरी एसयूव्ही सणासुदीच्या काळात बाजारात येणार आहे. ग्राहक आता फक्त 1 लाख रुपये टोकन रक्कम भरून नवीन क्यू3 आरक्षित करू शकतात. अधिकृत किंमत येत्या काही आठवड्यांत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. बुकिंग सुरू करताना ऑडीनं भारतासाठीच्या मॉडेलचं पॉवरट्रेनही निश्चित केलं आहे.

किंमत, इंजिन आणि डिझाईनची सविस्तर माहिती : नवीन पिढीच्या ऑडी क्यू3 ची किंमत सणासुदीच्या सुमारास जाहीर होईल. ती अंदाजे 60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आसपास असू शकते. लॉंचनंतर ती बीएमडब्ल्यू एक्स1 आणि मर्सिडीज-बेंझ जीएलए सारख्या प्रतिस्पर्ध्यांशी स्पर्धा करेल. प्री-लॉंच बुकिंग ऑडी इंडियाच्या वेबसाइटवर, मायऑडी कनेक्ट अ‍ॅपद्वारे किंवा देशभरातील अधिकृत डीलरशिपमध्ये करता येईल. टोकन रक्कम 1 लाख रुपये आहे.

विविध पर्याय उपलब्ध : जागतिक स्तरावर तिसऱ्या पिढीच्या क्यू3 मध्ये पेट्रोल, डिझेल आणि प्लग-इन हायब्रिड असे विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. मात्र भारतासाठी ऑडीने परिचित 2.0-लिटर टीएसआय पेट्रोल इंजिन निश्चित केलं आहे. हे इंजिन 204 पीएस पॉवर आणि 320 न्यूटन-मीटर टॉर्क देते. त्यासोबत सात-स्पीड ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन आणि ऑडीचे क्वाट्रो ऑल-व्हील-ड्राइव्ह सिस्टम जोडलेले आहे. यामुळं ड्रायव्हिंग अनुभव अधिक मजबूत आणि सुरक्षित राहील.

नवीन क्यू3 : डिझाईनबाबत बोलायचं तर नवीन क्यू3 अधिक तीक्ष्ण आणि आधुनिक दिसते. मागील पिढीपेक्षा प्रत्येक परिमाणात मोठी असलेली ही एसयूव्ही रुंद सिंगलफ्रेम ग्रिल, स्प्लिट एलईडी हेडलॅम्प्स आणि ठळक कॅरेक्टर लाइन्ससह अधिक प्रभावी रोड प्रेजन्स देते. लाइटिंग पॅकेज अपग्रेड करण्यात आलं आहे. डिजिटल मॅट्रिक्स एलईडी हेडलाइट्स मायक्रो-एलईडी तंत्रज्ञानासह येतात ज्यामुळं दृश्यमानता वाढतं. मागील बाजूस डिजिटल ओएलईडी टेल-लॅम्प्स आहेत जे पूर्ण-रुंदीच्या एलईडी लाइट बारनं जोडलेलं आहेत आणि प्रकाशित ऑडी रिंग्जही आहेत. हे ऑडीच्या कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही श्रेणीतील पहिले असं वैशिष्ट्य आहे.

केबिन पूर्णपणे नव्यानं डिझाईन : आतील केबिन पूर्णपणे नव्यानं डिझाईन केलेली आहे. स्वच्छ डॅशबोर्ड लेआउट, ड्युअल डिजिटल डिस्प्ले आणि नवीन फ्लॅट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील यामुळं केबिन अधिक आधुनिक वाटते. सेंटर कन्सोल आणि कंट्रोल इंटरफेसही सुधारले आहेत ज्यामुळं व्यावहारिकता वाढली आहे. पर्यायी अकौस्टिक ग्लास फ्रंट विंडोजसाठी उपलब्ध आहे, ज्यामुळं केबिन अधिक शांत राहते. बूट स्पेस 488 लिटर आहे आणि मागील सीट्स फोल्ड केल्यास 1,386 लिटरपर्यंत वाढते. स्लायडिंग आणि रिक्लायनिंग मागील सीट्समुळं अतिरिक्त लवचिकता मिळते. एकूणच नवीन ऑडी क्यू3 डिझाईन, तंत्रज्ञान आणि ड्रायव्हिंग डायनॅमिक्समध्ये लक्षणीय सुधारणा घेऊन येत आहे. सणासुदीच्या काळात किंमत आणि डिलिव्हरीबाबत अधिक तपशील समोर येईल. इच्छुक ग्राहकांनी लवकर बुकिंग करणे फायदेशीर ठरेल कारण मागणी जास्त असू शकते.

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TAGGED:

AUDI Q3
ऑडी क्यू3 एसयूव्ही
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