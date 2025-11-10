ETV Bharat / technology

ऑडी क्यू3 आणि क्यू5 सिग्नेचर लाइन भारतात लॉंच; नवीन अलॉय व्हील्ससह वैभवपूर्ण अपग्रेड्स

ऑडी इंडियानं क्यू3 आणि क्यू5 (Audi Q3 and Q5) सिग्नेचर लाइन लॉंच केलीय. या लक्झरी एसयूव्हींमध्ये इल्यूमिनेटेड रिंग्स, फ्रेग्रन्स डिस्पेन्सर आहेत.

Audi Q5
Audi Q5 (Audi)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 10, 2025 at 3:35 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : जर्मन लक्झरी कार उत्पादक कंपनी ऑडीनं भारतात आपलं लोकप्रिय एसयूव्ही मॉडेल्स क्यू3 (Audi Q3) आणि क्यू5 (Q5) साठी 'सिग्नेचर लाइन' पॅकेज लॉंच केलं. ही विशेष आवृत्ती 52.31 लाख रुपयांपासून (एक्स-शोरूम) उपलब्ध आहे. या अपग्रेडेड मॉडेल्समध्ये विशेष डिझाइन एलिमेंट्स, प्रीमियम फिनिशिंग आणि अतिरिक्त वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे, ज्यामुळं या कारांना अधिक सोफिस्टिकेटेड आणि आकर्षक बनवलं आहे. ऑडी इंडियाच्या या नव्या ऑफरिंगमुळं लक्झरी वाहन बाजारात एक नवं युग सुरू झालं आहे.

Audi Q3
Audi Q3 (Audi)

ऑडी इंडियानं आज आपल्या एसयूव्ही लाइनअपला एक नवं रूप दिलं आहे. क्यू3 आणि क्यू5 सिग्नेचर लाइन हे दोन्ही मॉडेल्स आता विशेष 'सिग्नेचर लाइन' पॅकेजसह उपलब्ध आहेत, जे डिझाइन, इंटिरियर आणि एक्सटिरियरला एक अनोखे वैभव प्रदान करतात. क्यू3 सिग्नेचर लाइनची किंमत 52.31 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे, तर क्यू5 सिग्नेचर लाइन 69.86 लाख रुपयांपासून सुरू होते. क्यू3 स्पोर्टबॅक व्हेरिएंटची किंमत 53.55 लाख रुपये आहे. हे पॅकेज टेक्नॉलॉजी व्हेरिएंटसह एकत्रित केलं गेले असून, ऑडी जेन्युईन अ‍ॅक्सेसरीजचा भाग म्हणून विशेष वैशिष्ट्ये समाविष्ट केली आहेत.

Audi Q3
Audi Q3 (Audi)

सिग्नेचर लाइन पॅकेजमुळं या कारांना एक अनोखी ओळख मिळते. एक्सटिरियरमध्ये इल्यूमिनेटेड ऑडी रिंग्स, एंट्री एलईडी लॅम्प्स, स्पेशल ऑडी डेकल्स आणि डायनॅमिक व्हील हब कॅप्सचा समावेश आहे. हे हब कॅप्स गाडीच्या गतीनुसार ऑडी लोगोला नेहमीच योग्य दिशेनं ठेवतात, ज्यामुळं ब्रँडची ओळख अधिक ठळक होते. इंटिरियरमध्ये केबिन फ्रेग्रन्स डिस्पेन्सर, मेटॅलिक की कव्हर आणि स्टेनलेस स्टील पेडल सेट यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत, ज्यामुळं प्रवास अधिक आरामदायक आणि लक्झरी अनुभवासारखा होतो.

Audi Q3
Audi Q3 (Audi)

क्यू3 सिग्नेचर लाइनमध्ये पार्क असिस्ट प्लस, नवीन आर18 , 5-व्ही-स्पोक (एस डिझाइन) अलॉय व्हील्स, मागील सीटमध्ये 12-व्होल्ट आउटलेट आणि 2 यूएसबी पोर्ट्स यांसारखी अतिरिक्त वैशिष्ट्ये मिळतात. दुसरीकडं, क्यू5 सिग्नेचर लाइनला आर19, 5-ट्विन-आर्म, ग्रेफाइट ग्रे, ग्लॉस टर्न्ड फिनिश अलॉय व्हील्स मिळाली आहेत, ज्यामुळं कारचा एकूण लूक अधिक आकर्षक आणि स्पोर्टी झाला आहे. हे सर्व अपग्रेड्स कारच्या मूलभूत वैशिष्ट्यांना पूरक ठरतात, जसं की शक्तिशाली इंजिन, अ‍ॅडव्हान्स्ड सेफ्टी फीचर्स आणि प्रीमियम इंटिरियर.

ऑडी क्यू3 ही कॉम्पॅक्ट लक्झरी एसयूव्ही आहे, जी शहरी ड्रायव्हिंगसाठी परफेक्ट आहे. यात 2.0 लिटर टीएफएसआय इंजिन आहे, जे 190 एचपी पॉवर देतं आणि 7-स्पीड डीसीटी गिअरबॉक्ससह जोडलेलं आहे. क्वाड्रा ऑल-व्हील ड्रायव्ह सिस्टममुळं ऑफ-रोड क्षमता देखील चांगली आहे. दुसरीकडं, क्यू5 ही मिड-साइज एसयूव्ही आहे, जी कुटुंबांसाठी आदर्श आहे. यातही 2.0 लिटर इंजिन आहे, पण 248 एचपी पॉवरसह, ज्यामुळं वेगवान आणि स्मूथ ड्रायव्हिंग अनुभव मिळतो. दोन्ही मॉडेल्समध्ये व्हर्च्युअल कॉकपिट, एमएमआय टच रिस्पॉन्स आणि अॅडाप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल यांसारखी अॅडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजी आहे.

भारतीय बाजारात लक्झरी एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये स्पर्धा तीव्र आहे, ज्यात बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज आणि जग्वार यांसारखे ब्रँड आहेत. ऑडीची ही सिग्नेचर लाइन मात्र, ब्रँडच्या हेरिटेजला सन्मान देताना आधुनिक टच देते. हे पॅकेज केवळ एस्थेटिक अपग्रेड नाही, तर ड्रायव्हरला एक प्रीमियम लाइफस्टाइल अनुभव देते. ऑडी इंडियाचे हेड जोझेफ मार्को म्हणाले, "सिग्नेचर लाइन ही आमच्या ग्राहकांसाठी एक विशेष भेट आहे, जी ऑडीच्या डिझाइन फिलॉसॉफीला प्रतिबिंबित करते. हे आमच्या एसयूव्ही लाइनअपला अधिक वैविध्यपूर्ण बनवते."

