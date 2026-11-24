नवीन वर्षापासून आपल्या ऑडी गाड्यांच्या किमतीत 2 टक्क्यांपर्यंत वाढ
ऑडी इंडियानं कारच्या किमतीत 2 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची घोषणा आहे. ही दरवाढ 2027 पासून लागू होणार आहे.
Published : November 24, 2026 at 2:35 PM IST
हैदराबाद: 2026 हे वर्ष संपायला केवळ एक महिना शिल्लक असताना, वाहन उत्पादक कंपन्या नवीन वर्षासाठी आपल्या उत्पादनांच्या किमती वाढवण्याची तयारी करत आहेत. देशांतर्गत कार उत्पादक मारुती सुझुकीनं नवीन वर्षापूर्वी वर्षातील चौथी दरवाढ लागू केली आहे, तर लक्झरी कार उत्पादक ऑडी इंडियानंही दरवाढीची घोषणा केली आहे. ऑडी वाहनांवरील ही दरवाढ नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपासून लागू होईल. कंपनीनं दिलेल्या माहितीनुसार, 1 जानेवारी 2027 पासून किमतींमध्ये 2% पर्यंत वाढ केली जाईल. कंपनीनं म्हटलं आहे की, उत्पादनासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या आणि इतर घटकांच्या वाढत्या किमतींमुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Audi India announces price hike of up to 2 pc amid rising input costs · German luxury carmaker Audi India on Tuesday announced a price increase of up to 2 per cent across its model range, citing rising input costs and the need to maintain long-term business sustainability. 🔗https://t.co/1qO7bYujh3— IANS (@ians_india) November 24, 2026
2 टक्क्यांपर्यंत दरवाढ : विशेष म्हणजे, ऑडी इंडियानं यापूर्वी एप्रिल 2026 मध्ये किमतींमध्ये 2% पर्यंत वाढ केली होती. त्यामुळं, 2027 या आर्थिक वर्षातील (एप्रिल 2026 ते मार्च 2027) ही दुसरी दरवाढ असेल. आगामी दरवाढीवर भाष्य करताना, ऑडी इंडियाचे ब्रँड डायरेक्टर, बलबीर सिंग ढिल्लन म्हणाले, "उत्पादन खर्चात वाढ झाल्यामुळं, आम्ही किमती 2 टक्क्यांपर्यंत वाढवत आहोत. आमच्या व्यवसायाची दीर्घकालीन शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी हा बदल आवश्यक आहे."
वाढत्या उत्पादन खर्चामुळं किंमत वाढली : एप्रिल 2026 मध्ये झालेली मागील दरवाढ वाढत्या उत्पादन खर्चामुळं आणि रुपयाच्या घसरणीमुळं झाली होती. सध्याच्या किमतींनुसार, विविध ऑडी मॉडेल्सच्या किमती 1.04 लाख ते 4.68 लाख पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. भारतीय बाजारपेठेतील सर्वात स्वस्त एसयूव्ही मॉडेल ऑडी Q3 आहे, ज्याची सुरुवातीची किंमत 51.99 लाख आहे; तर सर्वात महाग मॉडेल ऑडी RS Q8 आहे, ज्याची सुरुवातीची किंमत 2.34 कोटी (एक्स-शोरूम) आहे.
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