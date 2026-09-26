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अथर कोनार्क इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉंच, एका चार्जवर 200 किमीची रेंज

एथरनं भारतात 'कोणार्क' इलेक्ट्रिक स्कूटर ( Konark electric scooter Launch) लाँच केलीय. 200 किमीची रेंज आणि बॅटरीवर 10 वर्षांच्या वॉरंटीसह ती येते.

अथर कोनार्क इलेक्ट्रिक स्कूटर
अथर कोनार्क इलेक्ट्रिक स्कूटर (Ather)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2026 at 2:31 PM IST

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नवी दिल्ली : भारतातील आघाडीची इलेक्ट्रिक दुचाकी उत्पादक कंपनी 'एथर एनर्जी'नं (Ather Energy) आपली नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर 'कोनार्क' ( Konark electric scooter) दिल्लीत लॉंच केली. एथरच्या नवीन 'EL प्लॅटफॉर्म'वर आधारित असलेली Ather Konark स्कूटर दैनंदिन प्रवासाचा अनुभव अधिक सुखद करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे. 'कोनार्क S' आणि 'कोनार्क Z' अशा दोन श्रेणींमध्ये (product lines) ही स्कूटर एकूण सहा प्रकारांमध्ये (variants) उपलब्ध असून, ती एका चार्जवर 200 किमीपर्यंतची (IDC) रेंज देते. या नवीन स्कूटरची सुरुवातीची किंमत 79,999 रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. कोनार्कसाठी 10,000 किमी किंवा साधारणपणे एक वर्ष (यापैकी जे आधी पूर्ण होईल) असा सर्व्हिसिंगचा कालावधी (service interval) ठेवण्यात आला आहे, ज्यामुळं चालकांसाठी मोठी सोय निर्माण झाली आहे.

10 वर्षे बॅटरी वॉरंटी : कोनार्कच्या सर्व प्रकारांमध्ये एथरची 'बेडरॉक' बॅटरी वापरण्यात आली आहे. या स्कूटरसोबत 10 वर्षे किंवा 1,00,000 किमी (यापैकी जे आधी पूर्ण होईल) अशी विस्तारित बॅटरी वॉरंटी दिली जात आहे, ज्यामध्ये बॅटरीच्या 70% क्षमतेची (health) हमी समाविष्ट आहे. दैनंदिन प्रवासाचा विचार करून डिझाइन केलेल्या या स्कूटरमध्ये अनेक प्रभावी तंत्रज्ञान आणि वैशिष्ट्ये आहेत. नवीन 'ॲडव्हान्स्ड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम' (AeBS), 'मॅजिक-की' (Magic-Key), 'ऑटोपॉप' (AutoPop) आणि 'एअरवॉक' (AirWalk) या वैशिष्ट्यांचा यात समावेश आहे. एथरनं स्वतः विकसित केलेली AeBS प्रणाली रस्त्याच्या परिस्थितीनुसार पुढच्या आणि मागच्या चाकांमधील ब्रेकिंग फोर्स (ब्रेक लावण्याची ताकद) आपोआप नियंत्रित करते. तसंच, ब्रेकिंगची कार्यक्षमता आणि स्थिरता सुधारण्यासाठी यात 'रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग'चा वापर केला जातो.

'एअरवॉक' (AirWalk) वैशिष्ट्यामुळं पार्किंग सोपं: 'मॅजिक-की'मुळं चावीशिवाय (keyless) स्कूटर वापरण्याचा अनुभव मिळतो; यात स्मार्ट-वेक (SmartWake), ऑटोमॅटिक लॉकिंग आणि रिमोटद्वारे स्कूटरचे लोकेशन शोधणे यांसारख्या सुविधा आहेत. 'ऑटोपॉप' वैशिष्ट्यामुळं सीटखालील स्टोरेज कंपार्टमेंट (डिक्की) हातांचा वापर न करता सहजपणे उघडता येते. त्याच वेळी, 'एअरवॉक' वैशिष्ट्यामध्ये मोटरच्या थोड्या टॉर्कचा वापर करून अरुंद पार्किंगच्या जागेतही स्कूटर हातानं सहजपणे हलवता येते, ज्यामुळं पार्किंग करणं सोपं होतं. कोनार्कसोबत इन-बिल्ट (गाडीतच बसवलेला) चार्जर आणि चार्जिंग केबल दिली जाते. याव्यतिरिक्त, पर्यायी 450W ऑफ-बोर्ड चार्जर आणि गाडीतील 450W चार्जर यांचा एकत्रित वापर केल्यास 900W ची चार्जिंग क्षमता मिळते, ज्यामुळं घरच्या घरी चार्जिंग करण्यासाठी लागणारा वेळ निम्म्यानं कमी होतो. एथर कोनार्कची बॉडी धातूची (metal body) बनलेली असून, यात जलद होम चार्जिंगसारखी प्रभावी वैशिष्ट्ये आहेत. धातूची बॉडी (metal body), 200 किमीपर्यंतची रेंज आणि जलद होम चार्जिंग ही याची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

स्कूटरमध्ये 14-इंचाचे अलॉय व्हील: देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वेगानं वाढत असताना, एथरनं (Ather) 'कोनार्क'ची (Konark) रचना विशेषतः भारतीय रस्त्यांसाठी केली आहे; यात स्थिरता, आराम आणि दैनंदिन वापरास प्राधान्य देण्यात आले आहे. यात 14-इंचाचे पुढचं अलॉय व्हील, 12-इंचाचे मागचे अलॉय व्हील, 1,352 मिमीचा व्हीलबेस आणि दोन्ही बाजूंना 'लाँग-ट्रॅव्हल सस्पेन्शन' देण्यात आलं आहे. मागील बाजूस मेटल पॅनेल आणि स्टील युनिबॉडी चेसिसचा वापर करणारी ही एथरची पहिलीच स्कूटर आहे. शिवाय, याचं 'सिक्वेन्शियल गिअर-ड्राइव्ह ट्रान्समिशन' प्रभावी पॉवर देण्यासोबतच अत्यंत सुरळीत आणि शांत कार्यक्षमता सुनिश्चित करते.

दिल्लीतील ग्राहकांसाठी आकर्षक किंमत: एथर एनर्जीचे सीबीओ (CBO) रवनीत एस. फोकेला यांनी सांगितलं, "79,999 रुपयांच्या किमतीत हे वाहन सादर केल्यामुळं दिल्लीतील ग्राहकांसाठी ते अधिकच आकर्षक ठरलं आहे. आम्हाला खात्री आहे की, येथे आमचं अस्तित्व बळकट करण्यात आणि देशभरात इलेक्ट्रिक मोबिलिटीचा स्वीकार वाढवण्यात 'कोनार्क' महत्त्वाची भूमिका बजावेल."

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