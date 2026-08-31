Ather Konark vs Ather 450 : कोणती इलेक्ट्रिक स्कूटी सर्वात चांगली?
आथरनं नवीन कोनार्क इलेक्ट्रिक स्कूटी लाँच केली आहे. या स्कूटरची तुलना आथर 450 शी किंमत रेंज पॉवर डिझाइन आणि फीचर्सची केलीय.
Published : August 31, 2026 at 5:20 PM IST
मुंबई: भारतातील सर्वात लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी आथरनं अलीकडेच आपली नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटी आथर कोनार्क (Ather Konarc) लाँच केली आहे. हे कंपनीचं सर्वात स्वस्त मॉडेल आहे आणि ती विशेषतः कुटुंबीयांच्या वापरासाठी तयार करण्यात आलं आहे. यापूर्वी आथरची आथर 450 (Ather 450) मालिका बऱ्याच काळापासून ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करत आहे आणि या स्कूटरनं लोकांमध्ये चांगला विश्वास निर्माण केला आहे. आथरच्या या दोन्ही इलेक्ट्रिक स्कूटर किंमत, रेंज, पॉवर, डिझाइन आणि सुविधांच्या बाबतीत वेगवेगळ्या गरजा पूर्ण करतात. या बातमी आपण आथर कोनार्क आणि आथर 450 या दोन्ही स्कूटरमधील फरक सविस्तरपणे समजून घेऊ आणि तुमच्या गरजेनुसार कोणती स्कूटी योग्य आहे, चाला जाणून घेऊया...
किंमत आणि व्हेरिएंट्स : आथर कोनार्कची सुरुवातीची किंमत फक्त 99,999 रुपये आहे. या किंमतीत बेस व्हेरिएंट म्हणजे एस 100 किमी मिळतो. एस 125 किमी व्हेरिएंटची किंमत 1,21,999 रुपये आहे तर एस 161 किमी व्हेरिएंटची किंमत 1,44,999 रुपये आहे. याशिवाय 200 किमी रेंज असलेला व्हेरिएंट आणि झेड लाइन व्हेरिएंटची किंमत नंतर जाहीर होणार आहे. काही व्हेरिएंट्सची डिलिव्हरी सप्टेंबर 2026 पासून सुरू होईल तर बाकीचे 2027 मध्ये उपलब्ध होतील.
आथर 450 : आथर 450 मालिकेत 450एस, 450एक्स आणि 450अपेक्स या मॉडेल्सचा समावेश आहे. 450एसची किंमत सुमारे 1.28 लाख ते 1.46 लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. 450एक्सची किंमत 1.48 लाख ते 1.58 लाख रुपये आहे तर टॉप मॉडेल 450 अपेक्सची सुरुवातीची किंमत 1.85 लाख रुपयांपासून सुरू होते. दोन्ही स्कूटरच्या सर्व व्हेरिएंट्सची किंमत शहरानुसार आणि सध्याच्या ऑफरनुसार थोडीफार बदलू शकते. किंमतीच्या तुलनेतून स्पष्ट होतं, की नवीन आथर कोनार्क अधिक स्वस्त आणि बजेट-फ्रेंडली पर्याय आहे. दुसरीकडं 450 मालिका महाग असली तरी ती अधिक पॉवरफुल आणि फीचर्सनं समृद्ध आहे. ज्यांना कमी बजेटमध्ये आथरचा अनुभव हवा आहे त्यांच्यासाठी कोनार्क आकर्षक ठरते, तर जे जास्त खर्च करून प्रीमियम परफॉर्मन्स आणि फीचर्स शोधत आहेत त्यांच्यासाठी 450 मालिका योग्य ठरते.
बॅटरी, रेंज आणि चार्जिंग : कोनार्कमध्ये तीन बॅटरी पर्याय उपलब्ध आहेत. 2.1 किलोवॉट तास बॅटरी 100 किमी आयडीसी रेंज देते. 2.7 किलोवॉट तास बॅटरी 125 किमी रेंज देते तर 3.5 किलोवॉट तास बॅटरी 161 किमी रेंजचा दावा करते. सध्याच्या ट्रेंड आणि लोकांच्या दैनंदिन गरजांच्या तुलनेत ही रेंज थोडी कमी वाटू शकते. मात्र 200 किमीचा व्हेरिएंट आल्यावर तुलना अधिक चांगली होईल. चार्जिंग तंत्रज्ञानामध्ये कोनार्कची खासियत आहे. यात 450 वॉटचा ऑनबोर्ड चार्जर बसवलेला आहे. घरातील साध्या सॉकेटमधून चार्ज करता येते. 0 ते 80 टक्के चार्ज होण्यासाठी 4 ते 5.5 तास लागतात. अतिरिक्त चार्जर वापरल्यास हा वेळ अर्धा होतो. आथर ग्रिडमधूनही चार्ज करता येते. आथर 450 मालिकेत दोन बॅटरी पर्याय आहेत. 2.9 किलोवॉट तास बॅटरी 122 किमी आयडीसी रेंज देते तर 3.7 किलोवॉट तास बॅटरी 161 किमी रेंज देते. वास्तविक रेंज मोडनुसार 75 ते 130 किमी दरम्यान राहते. ही स्कूटीही घरातील सॉकेट आणि ग्रिड दोन्हीमधून चार्ज करता येते. काही व्हेरिएंट्समध्ये फास्ट चार्जिंग अधिक चांगली आहे. दैनंदिन शहरी प्रवासासाठी कोनार्कची रेंज पुरेशी असू शकते. मात्र लांब अंतराच्या प्रवासासाठी किंवा जास्त चार्जिंगची गरज कमी हवी असल्यास 450 मालिका अधिक सोयीची ठरते. चार्जिंगच्या सोयीच्या बाबतीत दोन्ही स्कूटर घरातील साध्या सॉकेटला सपोर्ट करतात हे फायदेशीर आहे.
पॉवर, स्पीड आणि परफॉर्मन्स : आथर कोनार्कचा मुख्य उद्देश दैनंदिन शहरी कामकाजासाठी सोयीस्कर सवारी देणे हा आहे. यात पॉवर 4 ते 4.7 किलोवॉटपर्यंत आहे. टॉर्क 16 न्यूटन मीटर आहे. टॉप स्पीड 70 किमी प्रति तास आहे तर झेड लाइनमध्ये 80 किमी प्रति तास असू शकते. 0 ते 40 किमी प्रति तास गती गाठण्यासाठी 4.7 ते 5 सेकंद लागतात. आथर 450 मालिका अधिक वेगवान आहे. 450एसमध्ये 5.4 किलोवॉट पॉवर आणि 22 न्यूटन मीटर टॉर्क आहे. 450एक्समध्ये 6.4 किलोवॉट आणि 26 न्यूटन मीटर टॉर्क आहे तर 450 अपेक्समध्ये अजून जास्त पॉवर आहे. टॉप स्पीड 90 ते 100 किमी प्रति तासपर्यंत जाते. अॅक्सिलरेशनही जलद आहे. 0 ते 40 किमी प्रति तास गती 3.3 ते 3.9 सेकंदात गाठते. यावरून स्पष्ट होते की 450 मालिका रस्त्यावर अधिक मजेदार आणि स्पोर्टी वाटते. कोनार्क मात्र आरामदायक आणि स्थिर सवारी देते. जे लोक शांत आणि सुरक्षित शहरी प्रवास शोधत आहेत त्यांच्यासाठी कोनार्क योग्य आहे. जे वेग आणि थ्रिल शोधत आहेत त्यांच्यासाठी 450 मालिका अधिक आकर्षक ठरते.
डिझाइन, बॉडी आणि स्टोरेज : आथर कोनार्कमध्ये स्टील युनिबॉडी चेसिस आणि मेटल बॉडी पॅनेल्स आहेत. हे अधिक मजबूत वाटतं. समोर 14 इंच आणि मागे 12 इंचचे चाक आहे. सस्पेंशन ट्रॅव्हल चांगले आहे. अंडरसीट स्टोरेज 31 लिटर आहे. मागील प्रवाश्यासाठी कुशनयुक्त ग्रॅब रेल आणि अॅडजस्टेबल बॅकरेस्ट उपलब्ध आहे. कुटुंबीय वापरासाठी हे सर्व सोयीस्कर आहे. आथर 450 मालिका कॉम्पॅक्ट आणि स्पोर्टी लुकची आहे. स्टोरेज सुमारे 22 लिटर आहे. उंच व्यक्तींना यात थोडी अडचण जाणवू शकते. मात्र हँडलिंग उत्कृष्ट आहे. डिझाइनच्या बाबतीत कोनार्क अधिक व्यावहारिक आणि कुटुंब-केंद्रित आहे तर 450 मालिका तरुण आणि स्पोर्ट लव्हर्ससाठी आकर्षक आहे.
फीचर्स आणि डिस्प्ले : कोनार्कच्या बेस मॉडेलमध्ये 4.2 इंच स्क्रीन आहे. उच्च व्हेरिएंट्समध्ये 7 इंच डीपव्यू डिस्प्ले मिळतो. ऑटो होल्ड, पार्क असिस्ट, रिव्हर्स मोड, एअरवॉक, थेफ्ट अलर्ट आणि फाइंड माय स्कूटर यांसारखी अनेक खास फीचर्स आहेत. झेड लाइनमध्ये मॅजिक की आणि ऑटो पॉप बूट येणार आहे. आथर 450 मध्ये 7 इंच टीएफआर टचस्क्रीन आहे. मॅजिक ट्विस्ट, ट्रॅक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, पॉथोल अलर्ट यांसारखी स्मार्ट फीचर्स आहेत. नियमित सॉफ्टवेअर अपडेट्सही येत राहतात. फीचर्सच्या बाबतीत 450 मालिका अधिक प्रगत आणि स्मार्ट वाटते तर कोनार्कमध्येही मूलभूत ते मध्यम स्तरावरील उपयुक्त फीचर्स आहेत.
तुलनात्मक सारांश :
|आथर कोनार्क
|आथर 450
|सुरुवातीची किंमत
|99,999 रुपये
|1.28 लाख रुपये
|बॅटरी
|2.1 ते 3.5 किलोवॉट तास
|2.9 ते 3.7 किलोवॉट तास
|आयडीसी रेंज
|100 ते 161 किमी (200 किमी योजना)
|122 ते 161 किमी
|पॉवर
|4 ते 4.7 किलोवॉट
|5.4 ते 7 किलोवॉट
|टॉर्क
|16 न्यूटन मीटर
|22 ते 26 न्यूटन मीटर
|टॉप स्पीड
|70-80 किमी/तास
|90-100 किमी/तास
|स्टोरेज
|31 लिटर
|सुमारे 22 लिटर
|फोकस
|कुटुंब आणि आराम
|स्पोर्ट आणि परफॉर्मन्स
|चार्जर
|ऑनबोर्ड 450 वॉट
|होम + फास्ट पर्याय
काय करावं? : आथर कोनार्क आणि आथर 450 या दोन्ही इलेक्ट्रिक स्कूटर उत्तम पर्याय आहेत. कोनार्क नवीन ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत करेल आणि कमी किंमतीत आथरचा अनुभव देईल. ही स्कूटी विशेषतः कुटुंबीय वापरासाठी, दैनंदिन शहरी प्रवासासाठी आणि बजेट मर्यादित असलेल्या ग्राहकांसाठी आदर्श आहे. अधिक स्टोरेज, आरामदायक सवारी आणि मूलभूत ते मध्यम फीचर्स यामुळं ती व्यावहारिक पर्याय ठरते. आथर 450 मालिका मात्र कंपनीच्या जुने फॅन्स आणि परफॉर्मन्स तसंच अॅडव्हान्स्ड फीचर्स आवडणाऱ्या ग्राहकांसाठी अजूनही पहिली पसंती असू शकते. अधिक पॉवर, वेग, स्मार्ट डिस्प्ले आणि नियमित अपडेट्स यामुळं ती प्रीमियम अनुभव देते. ज्यांना स्पोर्टी सवारी आणि अधिक रेंज हवी आहे त्यांच्यासाठी ही मालिका योग्य आहे.
तुमच्या गरजा आणि बजेटनुसार तुम्ही निर्णय घ्यावा. जर तुमचा मुख्य उद्देश दैनंदिन प्रवास, कुटुंबीय सोय आणि कमी खर्च असेल तर आथर कोनार्क निवडा. जर तुम्हाला अधिक वेग, थ्रिल आणि प्रगत फीचर्स हवे असतील तर आथर 450 अधिक फायदेशीर ठरू शकते. दोन्ही स्कूटर इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात चांगले योगदान देतात आणि पर्यावरणपूरक पर्याय आहेत. खरेदीपूर्वी टेस्ट राइड घ्या, स्थानिक किंमती तपासा आणि तुमच्या वापराच्या पद्धतीनुसार योग्य व्हेरिएंट निवडा. यामुळं तुमचा निर्णय अधिक सुलभ आणि योग्य होईल.
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