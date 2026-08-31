आथर एनर्जीनं नवीन ईएल प्लॅटफॉर्मवर आधारित आथर कोनार्क इलेक्ट्रिक स्कूटर केली लाँच; किंमत 99,999 रुपयांपासून
अथर एनर्जीनं बंगळुरूमधील चौथ्या कम्युनिटी डेमध्ये कोनारक इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच केली. नवीन ईएल प्लॅटफॉर्मवर आधारित ही स्कूटर 161 किमीपर्यंत रेंज देते.
Published : August 31, 2026 at 3:05 PM IST
मुंबई: बेंगळुरूस्थित 'एथर एनर्जी'ने (Ather Energy) भारतात आपला चौथा वार्षिक 'कम्युनिटी डे' साजरा करताना शनिवारी आपली नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर 'एथर कोनार्क' (Ather Konark) सादर केली. कंपनीच्या नवीन 'EL प्लॅटफॉर्म'वर आधारित ही पहिलीच स्कूटर असून, दैनंदिन वापरासाठी एक व्यावहारिक आणि तंत्रज्ञानाने सज्ज पर्याय म्हणून ती सादर करण्यात आली आहे. 'कोनार्क'ची कमाल रेंज (एका चार्जमधील अंतर) 161 किमी (IDC) इतकी असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. तसेच, यात 'मॅजिक की' (MagicKey), 'ऑटो-होल्ड' (AutoHold) आणि 'पार्क असिस्ट' (Park Assist) यांसारखी आधुनिक वैशिष्ट्येही देण्यात आली आहेत.
एथर कोनार्कची किंमत आणि उपलब्धता: एथर कोनार्क दोन प्रकारांमध्ये (व्हेरिएंट्समध्ये) 'S' आणि 'Z' सादर करण्यात आली आहे. 'S' प्रकारातील 100 किमी IDC रेंज असलेल्या मॉडेलची किंमत 99,999 पासून सुरू होते. 125 किमी रेंज असलेल्या मॉडेलची किंमत 1,21,999 आहे, तर 161 किमी रेंज असलेले मॉडेल 1,44,999 (एक्स-शोरूम) या किमतीत उपलब्ध आहे. भविष्यात 200 किमी IDC रेंज असलेलं मॉडेलही सादर केलं जाईल, अशी घोषणा कंपनीनं केली आहे. 'Z' मालिकेतील (125 किमी आणि 161 किमी मॉडेल्स) किमती अद्याप जाहीर करण्यात आलेल्या नाहीत.
EL प्लॅटफॉर्म : 'कोनार्क S 125' आणि 'S 161' ची डिलिव्हरी सप्टेंबरमध्ये सुरू होणार आहेत. 'S 100' मॉडेल 2027 च्या पहिल्या तिमाहीत येण्याची अपेक्षा आहे, तर 200 किमी रेंज असलेलं मॉडेल तिसऱ्या तिमाहीत लाँच होण्याची शक्यता आहे. 'Z' प्रकारातील मॉडेल्स 2027 च्या दुसऱ्या तिमाहीत बाजारात येतील, असं कंपनीनं सांगितलं आहे. 'कोनार्क' ही एथरच्या नवीन 'EL प्लॅटफॉर्म'वर तयार केलेली पहिली इलेक्ट्रिक स्कूटर आहे. या 'स्केलेबल' (विस्तारक्षम) प्लॅटफॉर्ममध्ये नवीन चेसिस, पॉवरट्रेन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स आर्किटेक्चरचा समावेश आहे. हा प्लॅटफॉर्म विविध प्रकारच्या इलेक्ट्रिक स्कूटर्ससाठी वापरला जाऊ शकतो, असं कंपनीचं म्हणणे आहे. याच्या विकासादरम्यान 2.6 दशलक्ष (26लाख) किलोमीटरच्या 'फील्ड डेटा'वर आधारित चाचण्या घेण्यात आल्या होत्या.
तीन वेगवेगळे बॅटरी पर्याय : 'S' प्रकारांमध्ये तीन वेगवेगळ्या क्षमतेचे बॅटरी पर्याय उपलब्ध आहेत. 'कोनार्क S100' मध्ये 2.1kWh ची बॅटरी, 'S125' मध्ये 2.7 kWh ची बॅटरी आणि 'S161' मध्ये 3.5 kWh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. S100 मॉडेल 4 kW ची पीक पॉवर आणि 16Nm टॉर्क देते, तर S125 आणि S161 मॉडेल्स 4.7kW पीक पॉवर आणि 16 Nm टॉर्क देतात. या तिन्ही प्रकारांचा (व्हेरिएंट्सचा) कमाल वेग ताशी 70 किमी इतका आहे.
वैशिष्ट्ये : कोनार्क (Konark) मध्ये दैनंदिन वापरासाठी अनेक उपयुक्त तांत्रिक वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत. 'पार्क असिस्ट रिव्हर्स' (Park Assist Reverse) हे वैशिष्ट्य स्कूटर मागं घेताना मोटरची मदत घेतं, तर 'ऑटो-होल्ड' (Auto-hold) वैशिष्ट्य स्कूटर थांबलेली असताना तिला स्थिर ठेवतं. 'Z' प्रकारांमध्ये अतिरिक्त तंत्रज्ञान दिलं आहे, ज्यामध्ये 'ॲडव्हान्स्ड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम' (AEBS) चा समावेश आहे; ही प्रणाली ब्रेकिंगची कार्यक्षमता सुधारते. 'मॅजिक-की' (MagicKey) वैशिष्ट्यामुळं 'एथर ॲप' (Ather app) वापरून स्कूटरची डिक्की (बूट) उघडता येते. कोनार्क Z161 मध्ये 'ऑटो-पॉप' (Auto-pop) वैशिष्ट्य देखील आहे, जे डिक्की आपोआप उघडतं. 'Z' प्रकारांच्या डॅशबोर्डवर गुगल मॅप्स (Google Maps) आणि व्हॉट्सॲप (WhatsApp) इंटिग्रेशनची सुविधा मिळते...
ॲडव्हान्स्ड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम : यात 'ॲडव्हान्स्ड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम' (AEBS) बसवण्यात आली आहे. ही प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रणाद्वारे ब्रेकिंगची कार्यक्षमता वाढवते, गाडी थांबण्यासाठी लागणारे अंतर (स्टॉपिंग डिस्टन्स) कमी करते आणि अचानक जोरात ब्रेक लावल्यास मागील चाक लॉक होण्यापासून रोखते. आणखी एक नवीन वैशिष्ट्य म्हणजे 'मॅजिक-की' (MagicKey); एथरच्या म्हणण्यानुसार, वापरकर्ते प्रत्यक्ष चावीशिवाय 'एथर ॲप' वापरून स्कूटरची डिक्की उघडू शकतात. 'कोनार्क Z161' मध्ये हे वैशिष्ट्य 'ऑटो-पॉप' (AutoPop) सोबत काम करते, ज्यामुळं डिक्की आपोआप उघडते. 'Z' प्रकारांच्या डॅशबोर्डवर गुगल मॅप्स आणि व्हॉट्सॲप उपलब्ध असतील आणि स्कूटर स्थिर असताना वापरकर्ते क्रिकेटचे स्कोअरही पाहू शकतील. 'एथर कनेक्ट' (Ather Connect) सबस्क्रिप्शनमध्ये चोरी आणि टोईंग अलर्ट्स, राईडची आकडेवारी, 'फाईंड माय स्कूटर' (Find My Scooter), रिमोट चार्जिंग स्टेटस मॉनिटरिंग आणि OTA अपडेट्स यांसारख्या सुविधा मिळतात. एथरची 'ऑटो-होल्ड' (AutoHold) आणि 'व्हेईकल फॉल-सेफ' (Vehicle FallSafe) ही वैशिष्ट्ये उच्च-श्रेणीतील (हाय-एंड) कोनार्क मॉडेल्समध्ये समाविष्ट आहेत, तर 'एअर-वॉक' (AirWalk) वैशिष्ट्य S125 आणि S161 मॉडेल्सवर उपलब्ध आहे. कोनार्कसह, एथरनं आपलं पाचव्या पिढीचं बॅटरी प्लॅटफॉर्म सादर केलं आहे. कंपनीचा दावा आहे की, त्यांची 'ब्रीच-सेन्स' (BreachSense) तंत्रज्ञान प्रणाली मोठ्या अपघातानंतर बॅटरीचे अगदी सूक्ष्म नुकसानही ओळखू शकते.
सेल बॅलन्सिंग'ची सुविधा : तसंच, ही प्रणाली ओलावा आत गेल्यामुळं निर्माण होणारे संभाव्य धोके गंभीर समस्यांमध्ये रूपांतरित होण्यापूर्वीच ओळखू शकतं, असंही सांगण्यात आलं आहे. बॅटरीच्या नवीन डिझाइनमध्ये सुधारित 'सेल बॅलन्सिंग'ची सुविधा देण्यात आली आहे; एथरचा दावा आहे की या बॅटरी सुमारे 1,00,000 ते 1,20,000 किलोमीटरच्या अंतरापर्यंत 70% 'स्टेट ऑफ हेल्थ' (SoH) टिकवून ठेवू शकतात. ही नवीन स्कूटर एथरच्या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रवासातील एक महत्त्वपूर्ण भर आहे. दैनंदिन वापरासाठी डिझाइन केलेली, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानानं सज्ज आणि विविध रेंज पर्यायांमध्ये उपलब्ध असलेली 'कोणार्क' (Konark) ही भारतीय बाजारपेठेत एक आकर्षक पर्याय ठरेल अशी अपेक्षा आहे. लवकरच डिलिव्हरी सुरू होणार असल्यानं, ग्राहकांची प्रतीक्षा आता संपत आली आहे.
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