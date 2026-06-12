असुसनं भारतात लाँच केले ProArt PZ14 आणि TUF Gaming A14 लॅपटॉप; क्रिएटर्स आणि गेमर्ससाठी शक्तिशाली पर्याय
AsusProArt PZ14 आणि TUF Gaming A14 लॅपटॉप्स लाँच झाले आहेत. क्रिएटर्ससाठी 2-इन-1 OLED डिव्हाइस आणि गेमर्ससाठी शक्तिशाली RTX 5060 लॅपटॉप उपलब्ध झाले आहेत.
Published : June 12, 2026 at 11:03 AM IST
मुंबई : असुसनं भारतात दोन नवीन प्रीमियम लॅपटॉप्स लाँच केले आहेत. कंपनीनं क्रिएटर-फोकस्ड २-इन-1 डिव्हाइस ProArt PZ14 आणि अपडेटेड TUF Gaming A14 ची घोषणा केली. दोन्ही डिव्हाइसेसमध्ये आधुनिक प्रोसेसर, डेडिकेटेड NPU, AI क्षमता आणि उच्च-रिझोल्यूशन डिस्प्ले आहेत. हे लॅपटॉप्स व्यावसायिक वापरकर्ते, क्रिएटर्स आणि गेमर्सच्या गरजा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले आहेत.
किंमत आणि उपलब्धता : Asus ProArt PZ14 (Nano Black HT7407NA-SN024WS) ची किंमत 2,69,990 आहे. तर अपडेटेड Asus TUF Gaming A14 (FA401GM-RG038WS) ची किंमत 1,99,990 ठेवण्यात आली आहे. दोन्ही लॅपटॉप्स Asus Exclusive Stores, Asus eShop, Amazon, Flipkart आणि अधिकृत विक्रेत्यांद्वारे उपलब्ध आहेत. ProArt PZ14 ROG Stores आणि Croma मध्ये तर TUF Gaming A14 Reliance Digital, Vijay Sales आणि इतर मल्टी-ब्रँड स्टोर्समध्ये मिळेल. ProArt PZ14 साठी Asus विशेष प्री-ऑर्डर बेनिफिट्स देत आहे. 999 मध्ये 25,599 पर्यंतचे फायदे मिळतील, ज्यात दोन वर्षांची वॉरंटी एक्स्टेंशन आणि तीन वर्षांचं डॅमेज प्रोटेक्शन समाविष्ट आहे. ही ऑफर 22 जून रोजी रात्री 11:59 पर्यंत वैध आहे.
Asus TUF Gaming A14 वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स : TUF Gaming A14 हे 14 इंची 2.5K (2560 x 1600 पिक्सेल्स) IPS-level डिस्प्लनं सुसज्ज आहे. यात 165Hz रिफ्रेश रेट, 16:10 आस्पेक्ट रेशो, 100% sRGB कलर कव्हरेज, Nvidia G-Sync, MUX स्विच आणि Optimus टेक्नॉलॉजी आहे. अँटी-ग्लेअर कोटिंगमुळं गेमिंग अनुभव आणखी चांगला होतो. या लॅपटॉपला AMD Ryzen AI 9 465 प्रोसेसर देण्यात आला आहे. यात 10 कोर्स, 20 थ्रेड्स आणि 5.0 GHz पर्यंत क्लॉक स्पीड आहे. AMD XDNA NPU 50 TOPS AI परफॉर्मन्स देतो. Nvidia GeForce RTX 5060 (8GB GDDR7) ग्राफिक्ससह हा गेमिंग आणि हेवी टास्कसाठी आदर्श आहे. 16GB LPDDR5X RAM आणि 512GB PCIe 4.0 NVMe SSD स्टोरेजसह येतो. यात 1080p Full-HD IR कॅमेरा, Windows Hello सपोर्ट, Dolby Atmos ऑडिओ, AI नॉइज कॅन्सलेशन आणि ड्युअल स्पीकर्स आहेत.
कनेक्टिव्हिटी : कनेक्टिव्हिटीसाठी Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, HDMI 2.1, USB 4 Type-C (DisplayPort आणि Power Delivery), USB 3.2 पोर्ट्स आणि microSD रीडर उपलब्ध आहेत. 73Wh बॅटरी आणि 200W चार्जरसह येणारा हा लॅपटॉप 1.46 किलो वजनाचा आणि MIL-STD-810H ड्युरेबिलिटी स्टँडर्ड्स प्रमाणित आहे. बॅकलिट कीबोर्डमध्ये Copilot की देखील आहे.
Asus ProArt PZ14 वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स : ProArt PZ14 हे डिटेचेबल कीबोर्डसह 2-इन-1 डिव्हाइस आहे. यात 14 इंची 3K (2880 x 1800) Asus Lumina OLED टचस्क्रीन आहे. 0.2ms रिस्पॉन्स टाइम, 500 निट्स ब्राइटनेस, HDR मध्ये 1100 निट्स पीक ब्राइटनेस, 100% DCI-P3 कलर गॅमट, Pantone Validated आणि VESA DisplayHDR True Black 1000 प्रमाणपत्रे यामुळे क्रिएटर्सना उत्कृष्ट कलर अॅक्युरसी मिळते. स्टायलस सपोर्ट आणि 1.07 बिलियन कलर्स डिस्प्ले करू शकते.
Snapdragon X2 Elite प्रोसेसर : (18 कोर्स, 4.7 GHz पर्यंत) आणि Qualcomm Hexagon NPU (80 TOPS AI) यामुळं शक्तिशाली परफॉर्मन्स आणि AI फीचर्स उपलब्ध आहेत. 32GB LPDDR5x RAM आणि 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD स्टोरेजसह येतो. 8MP IR फ्रंट कॅमेरा आणि 13MP रियर Ultra HD कॅमेरा (4K व्हिडिओ) आहेत. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, दोन USB 4 Type-C पोर्ट्स, SD Express 7.0 रीडर आणि 75Wh बॅटरी यासह हा लॅपटॉप 68W USB-C अॅडाप्टरनं चार्ज होतो. Windows 11 Home वर चालणारे दोन्ही लॅपटॉप्स 100GB Microsoft 365 Basic क्लाउड स्टोरेजसह येतात.
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