Asus Pad भारतात लाँच: किंमत आणि विक्रीची तारीख जाहीर
असुसनं भारतात नवीन असुस पॅड टॅबलेट लाँच केला. 6 ऑगस्टपासून विक्री सुरू होणार असून, 45,990 रुपयांपासून तो उपलब्ध असेल.
Published : July 30, 2026 at 4:11 PM IST
मुंबई : Asus नं भारतात आपल्या नवीन अँड्रॉइड टॅब्लेट, 'Asus Pad' ची किंमत आणि उपलब्धता जाहीर केली आहे. 'कॉम्प्युटेक्स 2024' (Computex 2024) मध्ये पहिल्यांदा सादर करण्यात आलेल्या या टॅब्लेटची विक्री 6 ऑगस्टपासून सुरू होईल. रॅम (RAM) आणि स्टोरेजच्या दोन वेगवेगळ्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध असलेला हा टॅब्लेट मल्टीमीडिया, उत्पादकता (productivity) आणि मनोरंजनासाठी आदर्श मानला जातो.
भारतात Asus Pad ची किंमत: भारतात, 8GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज असलेल्या Asus Pad व्हेरिएंटची किंमत 45,990 आहे, तर 8GB रॅम आणि 256GB स्टोरेज असलेल्या मॉडेलची किंमत 49,990 आहे. हा टॅब्लेट 6 ऑगस्टपासून फ्लिपकार्ट (Flipkart), Asus ई-शॉप, ROG स्टोअर्स, रिलायन्स डिजिटल आणि अधिकृत विक्रेत्यांकडे उपलब्ध असेल. ग्राहकांना सोयीस्कर हप्त्यांमध्ये खरेदी करता यावी यासाठी कंपनीने 12 महिन्यांची 'नो-कॉस्ट ईएमआय' (no-cost EMI) सुविधा जाहीर केली आहे, ज्याची सुरुवात 3,833 प्रति महिना इतकी असेल.
Asus Pad ची वैशिष्ट्ये: Asus Pad हा टॅब्लेट अँड्रॉइड 16 (Android 16) ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतो. यात 12.2 -इंचाचा 2.8K (1840 x 2800पिक्सेल्स) OLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. 3:2 आस्पेक्ट रेशो, 144Hz रिफ्रेश रेट, 92% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशो आणि 600 निट्सची टिपिकल ब्राइटनेस (जी 2000निट्सपर्यंत जाऊ शकते) यामुळं हा डिस्प्ले उच्च दर्जाचे व्हिज्युअल्स प्रदान करतो. हा डिस्प्ले 100% DCI-P3 कलर गॅमट कव्हर करतो आणि त्याला TÜV 'लो फ्लिकर' (Low Flicker) व 'लो ब्लू लाइट' (Low Blue Light) प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत. Asus Pen 2.0 आणि नवीन स्टायलसला सपोर्ट करणारी ही स्क्रीन नोट्स काढणे, चित्र काढणे आणि उत्पादकतेशी संबंधित कामांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. मीडियाटेक डायमेन्सिटी 8300(MediaTek Dimensity 8300) चिपसेटवर चालणाऱ्या या टॅब्लेटमध्ये 8GB LPDDR5X रॅम आणि 256GB UFS 3.1 स्टोरेज देण्यात आलं आहे. मायक्रो-एसडी (microSD) कार्डद्वारे याचे स्टोरेज 1TB पर्यंत वाढवता येते.
13-मेगापिक्सलचा रिअर कॅमेरा : कॅमेऱ्याचा विचार करता, यात 13-मेगापिक्सलचा रिअर कॅमेरा आणि 5-मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. याचा सेल्फी कॅमेरा 'फेस अनलॉक' (face unlock) वैशिष्ट्याला सपोर्ट करतो. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 आणि USB Type-C पोर्टचा समावेश आहे. यात असलेले चार स्पीकर्स 'डॉल्बी ॲटमॉस' (Dolby Atmos) 360-डिग्री साउंडचा अनुभव देतात. सेन्सर्समध्ये ॲक्सिलरोमीटर, ॲम्बियंट लाइट सेन्सर, जायरोस्कोप आणि हॉल सेन्सर यांचा समावेश आहे.
बॅटरी: याची 9,000mAh क्षमतेची लिथियम-पॉलिमर बॅटरी 45W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. या टॅब्लेटचे परिमाण 271.1x 182.4 x 6.5 मिमी असून त्याचं वजन 523 ग्रॅम आहे. उत्तम दर्जाचा डिस्प्ले, दमदार कामगिरी आणि दीर्घकाळ चालणारी बॅटरी यामुळे, विद्यार्थी, व्यावसायिक आणि मनोरंजनाची आवड असलेल्यांसाठी 'Asus Pad' हा एक उत्कृष्ट पर्याय ठरतो.
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