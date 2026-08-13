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AstroRad Vest : जॅकेटमुळं किरणोत्सर्गाचा संपर्क 40 ते 60 टक्क्यांनी कमी

नासाच्या 'आर्टेमिस' मोहिमेदरम्यान चाचणी करण्यात आलेली एक संरक्षक जॅकेट (vest) चंद्रावरील मोहिमांमध्ये अंतराळवीरांचे किरणोत्सर्गापासून (radiation) संरक्षण करू शकते.

AstroRad Vest
AstroRad Vest (Kim Shiflett/NASA via AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2026 at 1:07 PM IST

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केप कॅनव्हेरल, फ्लोरिडा : AstroRad Vest जॅकेटमुळं किरणोत्सर्गाचा संपर्क 40 ते 60 टक्क्यांनी कमी झाल्याचं एका अभ्यासातून दिसून आलं आहे. नासाच्या पहिल्या चंद्र मोहिमेदरम्यान एका मानवाकृती पुतळ्यावर (मॅनेक्विन) चाचणी करण्यात आली होती. तीव्र सौर वादळांच्या वेळी हे जॅकेट अंतराळवीरांचं किरणोत्सर्गापासून मोठ्या प्रमाणात संरक्षण करू शकतं, असं संशोधनात समोर आलं आहे. आता प्रकाशित झालेले हे निष्कर्ष चंद्र आणि मंगळावरील भविष्यातील मोहिमांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरू शकतात.

किरणोत्सर्गाचा संपर्क 40 ते 60 टक्क्यांनी कमी : 2022 मधील नासाच्या 'आर्टेमिस-1' मोहिमेत मानवी अंतराळवीर सहभागी नव्हते; त्याऐवजी, नासाच्या 'ओरियन' कॅप्सूलमध्ये 'झोहार' आणि 'हेल्गा' या दोन महिला मानवाकृती पुतळ्यांनी प्रवास केला होता. 'झोहार'नं 26 किलो वजनाचं 'ॲस्ट्रो-रॅड' (AstroRad) जॅकेट परिधान केलं होतं, तर 'हेल्गा'ने ते परिधान केलं नव्हतं. दोन्ही पुतळ्यांवर हजारो किरणोत्सर्ग सेन्सर्स बसवण्यात आले होते. या मोहिमेने चंद्रापर्यंत जाऊन परतण्याचा प्रवास पूर्ण केला. हे जॅकेट 'स्टेम-रॅड' (StemRad) या अमेरिकन-इस्रायली स्टार्टअप आणि 'लॉकहीड मार्टिन' यांनी विकसित केलं होतं. यापूर्वी आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर (ISS) याची चाचणी घेण्यात आली होती. हे जॅकेट विशेषतः तीव्र किरणोत्सर्गाच्या काळात परिधान करण्यासाठी डिझाइन केलं गेलं आहे; ते फुफ्फुसे, पोट, अस्थिमज्जा (bone marrow), स्तन आणि अंडाशय यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील अवयवांचे संरक्षण करतं. आभ्यासाचे मुख्य लेखक जॉर्डन होरी यांनी नमूद केलं की, 'लो अर्थ ऑर्बिट'च्या (पृथ्वीच्या निम्न कक्षेच्या) पलीकडं प्रवास करणाऱ्या अंतराळवीरांच्या होणाऱ्या प्रारण (रेडिएशन) संपर्काबाबतचं हे आतापर्यंतचे सर्वात महत्त्वपूर्ण मूल्यांकन आहे. 'आर्टेमिस-1' मोहिमेदरम्यान एक सौर वादळ (सोलर स्टॉर्म) आलं होतं. 'व्हॅन ॲलन रेडिएशन बेल्ट्स'मध्ये घेतलेल्या मोजमापांच्या आधारे, संशोधकांनी 1972 आणि 1989 मध्ये दिसून आलेल्या घटनांसारख्याच सौर घटनांचे (solar particle events) सिम्युलेशन केले. या अभ्यासातून असे दिसून आले की, 1972 च्या घटनेत प्रारण संपर्क सुमारे 50 टक्क्यांनी आणि 1989 च्या घटनेत 40 टक्क्यांनी कमी करता आला असतं. याचा अर्थ अंतराळातील प्रभावी प्रारण संपर्कात अनुक्रमे 193 दिवस आणि 131 दिवसांइतकी घट झाली असती.

नासाच्या मंगळावर मोहिमा : नासा चंद्रावर दीर्घकाळ वास्तव्य आणि मंगळावर मोहिमा आखत आहे. अशा दीर्घकालीन मोहिमांवरील अंतराळवीरांना बदलत्या सौर किरणोत्सर्गाच्या परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. अशा प्रकारची संरक्षक साधने अंतराळवीरांना सुरक्षित आश्रयस्थान प्रदान करून सुरक्षितपणे काम करण्यास मदत करू शकतात. तरीही, या वेस्टचे वजन कमी करणे आणि ही संरक्षण-प्रणाली अंतराळयानात समाविष्ट करणे हे एक आव्हानच आहे. 'झोहार' (Zohar) आणि 'ॲस्ट्रोरॅड' (Astrorad) या वेस्ट्स सध्या फ्लोरिडातील एका अंतराळ केंद्रात प्रदर्शनासाठी ठेवण्यात आल्या आहेत. यासंबंधीचा अभ्यास 'सायन्स ॲडव्हान्सेस' (Science Advances) या नियतकालिकात प्रकाशित झाला आहे. हे संशोधन नासा (NASA), जर्मन एरोस्पेस सेंटर आणि इस्रायल स्पेस एजन्सी यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून करण्यात आलं होतं.

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TAGGED:

ASTRORAD VEST
SOLAR STORMS
COSMIC ARMOR
STEMRAD
NASA

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