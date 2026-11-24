अंतराळात मोठा चमत्कार: पृथ्वीपासून 28 प्रकाशवर्षे दूर सापडली दोन 'मृत' ताऱ्यांची अद्भुत त्रिकुट प्रणाली!
28 प्रकाशवर्षे दूर शास्त्रज्ञांना एक लाल बटू आणि दोन 'मृत' ताऱ्यांची अद्भुत त्रिकुट प्रणाली सापडली आहे, जिच्या अस्तित्वाचं कोडं अद्याप उलगडलेलं नाही.
Published : November 24, 2026 at 5:01 PM IST
मुंबई : खगोलशास्त्रज्ञांनी आपल्या सूर्यमालेपासून 28 प्रकाशवर्षे अंतरावर एक अत्यंत दुर्मिळ आणि विस्मयकारक 'त्रै-तारा प्रणाली' (triple-star system) शोधून काढली आहे. या प्रणालीमध्ये एक मंद 'लाल बटू' (red dwarf) तारा आणि दोन 'श्वेत बटू' (white dwarfs - मृत तारे) यांचा समावेश आहे. 'वेलपोआई' (Welopō'ai) असं नाव असलेली ही प्रणाली इतकी अद्वितीय आहे की, किमान 100 प्रकाशवर्षांच्या परिघात दुसरी अशी कोणतीही प्रणाली अस्तित्वात नाही.
ग्रह शोधताना लागला अनपेक्षित शोध: मॉन्ट्रियल विद्यापीठातील 'ट्रॉटियर इन्स्टिट्यूट' (Trottier Institute) येथील एतिएन आतिगाऊ (Étienne Artigau) आणि त्यांच्या टीमला हा शोध योगायोगानं लागला. हवाईमधील मौना केआ (Mauna Kea) येथील दुर्बिणीचा वापर करून, हे शास्त्रज्ञ एका 'रेड ड्वार्फ' (red dwarf - तांबडा बटू तारा) ताऱ्याभोवती फिरणाऱ्या ग्रहांचा शोध घेत होते. मात्र, ग्रहाऐवजी त्यांना एक रहस्यमय वस्तू सापडली. ताऱ्याच्या प्रकाशातील बदल आणि सुमारे 16 किलोमीटर प्रति सेकंद इतका प्रचंड गुरुत्वाकर्षणामुळं निर्माण होणारा वेग, यावरून हे स्पष्ट झालं की, ती वस्तू ग्रह नसून एक 'व्हाईट ड्वार्फ' (white dwarf - श्वेत बटू तारा) आहे. हा एक अत्यंत घन पण कमी प्रकाश देणारा, मृत ताऱ्याचा अवशेष असतो. हे संशोधन 'ॲस्ट्रॉनॉमी अँड ॲस्ट्रोफिजिक्स' (Astronomy & Astrophysics) या नियतकालिकात प्रकाशित झाले आहे.
'व्हाईट ड्वार्फ' ताऱ्यांमागचे रहस्य काय? : जेव्हा सूर्यासारखा ताऱ्याचं संपूर्ण इंधन संपवतं, तेव्हा तो आकारानं खूप मोठा होतो; या अवस्थेला 'रेड जायंट' (red giant - रक्त महाकाय तारा) म्हणतात. कालांतरानं, त्याचे बाहेरील थर अवकाशात विखुरले जातात आणि मागे उरतो तो त्याचा गाभा, जो पृथ्वीच्या आकाराचा पण अत्यंत घन असतो. यालाच 'व्हाईट ड्वार्फ' म्हणतात. या प्रणालीमध्ये सुरुवातीला सूर्यासारखे दोन मोठे तारे आणि एक लहान 'रेड ड्वार्फ' तारा होता. यातील दोन मोठे तारे आता 'मृत' होऊन 'व्हाईट ड्वार्फ' बनले आहेत, तर 'रेड ड्वार्फ' तारा अजूनही सक्रिय आहे.
ही प्रणाली 'अस्तित्वात नसावी' असं का म्हटलं जातं? : मॉन्ट्रियलमधील शास्त्रज्ञ पॅट्रिक ड्युफोर (Patrick Dufour) यांच्या मते, ही प्रणाली ज्या स्वरूपात अस्तित्वात आहे, तसं असणे जवळजवळ अशक्य आहे. नव्यानं शोध लागलेला हा 'व्हाईट ड्वार्फ' आपल्या जोडीदार 'रेड ड्वार्फ' ताऱ्याभोवती इतक्या जवळून फिरतोय की, हे अंतर गुरू ग्रह आणि सूर्य यांच्यातील अंतरापेक्षाही (सुमारे 688 दशलक्ष किलोमीटर) कमी आहे. जेव्हा हा तारा (जो आता 'व्हाईट ड्वार्फ' आहे) 'रेड जायंट' अवस्थेत होता आणि प्रचंड विस्तारला होता, तेव्हा त्यानं शेजारील 'रेड ड्वार्फ' ताऱ्याची कक्षा विस्कळीत करायला हवी होती किंवा त्याला पूर्णपणे गिळून टाकायला हवं होतं. तरीही, हा 'रेड ड्वार्फ' तारा आजही आपल्या कक्षेत स्थिर आणि सुरक्षित आहे; हे कसं शक्य झालं, याचं कोणतंही ठोस स्पष्टीकरण सध्या शास्त्रज्ञांकडं नाही.
पुढील संशोधनासाठी एक सुवर्णसंधी: ही ताऱ्यांची प्रणाली पृथ्वीच्या खूप जवळ असल्यानं, शास्त्रज्ञ या ताऱ्यांचं वस्तुमान आणि त्यांच्यातील गुरुत्वाकर्षण बल अत्यंत अचूकपणे मोजू शकतात. या लाल बटू ताऱ्याचं वस्तुमान सूर्याच्या वस्तुमानाच्या 42% आहे, तर जवळच असलेल्या श्वेत बटू ताऱ्याचं वस्तुमान सूर्याच्या वस्तुमानाच्या 62% असल्याचं निश्चित झालं आहे. तिसरा एक श्वेत बटू तारा या जोडीभोवती प्रदक्षिणा घालतो आणि तो सुमारे दर 1,000 वर्षांनी एक फेरी पूर्ण करतो.
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