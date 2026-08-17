भारतीय खगोलशास्त्रज्ञानं लावला ‘ब्लॅक होल स्टार’चा शोध; सूर्यापेक्षा 100 अब्ज पट अधिक तेजस्वी
हैदराबादमध्ये जन्मलेले खगोलशास्त्रज्ञ रोहन नायडू यांनी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोपनं संभाव्य ब्लॅक होल स्टार शोध लावलाय.
Published : August 17, 2026 at 11:10 AM IST|
Updated : August 17, 2026 at 11:38 AM IST
हैदराबाद: हैदराबादमध्ये जन्मलेले खगोलशास्त्रज्ञ रोहन नायडू आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी नासाच्या जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपचा वापर करून ‘ब्लॅक होल स्टार’ (कृष्णविवर-तारा) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एका संभाव्य नवीन खगोलीय वस्तूचा (mit black hole star discovery) शोध लावला आहे. ‘Moem BH 1’ असं नाव असलेली ही वस्तू एखाद्या ताऱ्यासारखी दिसते, परंतु ती त्याच्या केंद्रस्थानी असलेल्या कृष्णविवराच्या (black hole) ऊर्जेमुळं चमकते. या शोधामुळं सुरुवातीच्या विश्वात आढळणाऱ्या रहस्यमय ‘लिटल रेड डॉट्स’चं (Little Red Dots) स्पष्टीकरण मिळण्यास मदत होऊ शकते.
सूर्यापेक्षा 100 अब्ज पट अधिक तेजस्वी: खगोलशास्त्रज्ञांनी जेम्स वेब दुर्बिणीचा वापर करून सुरुवातीच्या विश्वात एक असामान्यपणे तेजस्वी लाल वस्तू शोधली आहे. Moem B H1 असं नाव असलेली ही वस्तू आकारानं आपल्या सूर्यमालेएवढी आहे आणि ती सामान्य ताऱ्यापेक्षा सुमारे 100 अब्ज पट अधिक तेजस्वी आहे. संशोधकांच्या मते, तिची प्रचंड ऊर्जा ही मध्यवर्ती कृष्णविवराभोवती असलेल्या हायड्रोजनच्या दाट आवरणातून निर्माण होते. ‘नेचर’ (Nature) या नियतकालिकात प्रकाशित झालेला हा अभ्यास, सुरुवातीच्या विश्वात वारंवार दिसणाऱ्या ‘लिटल रेड डॉट्स’ची रहस्ये उलगडण्यास मदत करू शकतो.
एमआयटीच्या (MIT) संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, रोहन नायडू यांचं संशोधन ‘बिग बँग’नंतर (महास्फोटानंतर) तयार झालेल्या पहिल्या दीर्घिकांवर (galaxies) केंद्रित आहे. या दीर्घिका कधी अस्तित्वात आल्या, हायड्रोजनच्या ‘रिआयनायझेशन’मध्ये (reionization) त्यांची भूमिका काय होती आणि जीवनाचे मूलभूत घटक कसे निर्माण झाले, हे समजून घेण्याचा ते प्रयत्न करत आहेत. नायडू जेम्स वेब दुर्बिणीचा वापर करून दूरच्या दीर्घिकांचा अभ्यास करतात आणि युरोपियन स्पेस एजन्सीच्या ‘गाया’ (Gaia) उपग्रहावरील माहितीचा वापर करून आकाशगंगेच्या (Milky Way) प्राचीन इतिहासाचा शोध घेतात.
नायडू यांचा प्रवास : खगोलशास्त्रातील नायडूंचा प्रवास वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. ते हैदराबादमध्ये लहानाचे मोठे झाले आणि वयाच्या 18 व्या वर्षी त्यांनी अभियांत्रिकीचे शिक्षण सोडून सिंगापूरमधील ‘येल-एनयूएस’ (Yale-NUS) कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. तिथंच त्यांना खगोलशास्त्राची आवड निर्माण झाली. त्यानंतर त्यांनी हार्वर्डमधून पीएचडी पूर्ण केली आणि सध्या ते एमआयटीमध्ये कार्यरत आहेत. Moem BH 1’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या वस्तूवरील अभ्यासाचे ते मुख्य लेखक आहेत.
सूर्याच्या वस्तुमानापेक्षा 1,00,000 पट अधिक वस्तुमान : सुरुवातीला ती एक दूरची, तेजस्वी दीर्घिका असल्याचं वाटलं होतं. मात्र, तिच्या प्रकाशाच्या विशिष्ट वैशिष्ट्यांमुळं संशोधकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाले. "या वस्तूविषयीची आमची समज वेगानं विकसित होत आहे," असं नायडू म्हणाले. याचं सर्वात संभाव्य स्पष्टीकरण म्हणजे सूर्याच्या वस्तुमानापेक्षा 1,00,000 पट अधिक वस्तुमान असलेला एक मध्यवर्ती कृष्णविवर (black hole), ज्याभोवती संपूर्ण सूर्यमालेच्या आकाराचं वायूचं आवरण आहे. "या कृष्णविवराचं वस्तुमान सूर्याच्या 1,00,000 पट आहे आणि त्याच्या भोवतालच्या आवरणामुळं ते एखाद्या ताऱ्यासारखं दिसतं," असं नायडू यांनी नमूद केलं.
ब्लॅक होल स्टार का म्हटलं जातं? : सिम्युलेशन्सवरून असं दिसून येतं की, यात अति-घन हायड्रोजनच्या ढगांनी वेढलेलं एक मध्यवर्ती कृष्णविवर आहे. कृष्णविवर प्रचंड ऊर्जा निर्माण करत असलं, तरी त्या वायूमुळं या वस्तूला ताऱ्यासारखं स्वरूप प्राप्त होतं. एखाद्या सामान्य ताऱ्याच्या अंतरंगात होणाऱ्या केंद्रकीय संमीलन (nuclear fusion) प्रक्रियेतून इतकी प्रचंड दीप्ती निर्माण होऊ शकत नाही. "ते ताऱ्यासारखे दिसतं, पण सामान्य ताऱ्यापेक्षा 100 अब्ज पट अधिक तेजस्वी आहे; त्यामुळं, केंद्रकीय संमीलनाद्वारे याचं स्पष्टीकरण देता येत नाही," असं नायडू यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, सक्रिय कृष्णविवर पदार्थाच्या संचयनाद्वारे (accretion) प्रचंड प्रमाणात ऊर्जा उत्सर्जित करू शकतं. संशोधकांना एक खोल 'बाल्मर ब्रेक' (Balmer break) देखील आढळला. ही घन वायूकडून होणाऱ्या प्रकाश शोषणाची खूण आहे. "आम्ही पाहिलेला हा आतापर्यंतचा सर्वात खोल 'ब्रेक' आहे, ज्यामुळं ही वस्तू एखादा सामान्य तारा असण्याची शक्यता पूर्णपणे फेटाळली जाते," असं नायडू म्हणाले. या वस्तूत हायड्रोजन आणि हेलियमपेक्षा जड मूलद्रव्ये असल्याचे फारसे पुरावे आढळत नाहीत. सिम्युलेशन्सवरून सूचित होतं की, धूळ नसतानाही हायड्रोजनचे घन आवरण लालसर छटा निर्माण करू शकते. एमआयटीचे (MIT) रॉबर्ट सिमको यांनी म्हटलं की, "केवळ हायड्रोजन असूनही ते इतके लाल कसं दिसू शकतं? आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे, जर तिथं अति-घन आवरण (screen) असेल, तर हे शक्य आहे."
लिटल रेड डॉट्स : जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपनं सुरुवातीच्या विश्वात अनेक 'लिटल रेड डॉट्स' (लहान लाल ठिपके) शोधून काढले आहेत. नायडू म्हणाले, "हे ठिपके सुरुवातीच्या विश्वात सर्वत्र दिसतात, पण नंतर नाहीसे होतात. नेमकं काय आहेत हे ओळखणे हा जेम्स वेब युगातील सर्वात जास्त चर्चिल्या जाणाऱ्या प्रश्नांपैकी एक आहे." 'ब्लॅक होल स्टार्स' यापैकी काही वस्तूंचं स्पष्टीकरण देऊ शकतात. J0313-1806 ही वस्तू अद्वितीय आहे कारण ती शुद्ध 'ब्लॅक होल स्टार'चा प्रकाश दर्शवते आणि आपल्या मूळ दीर्घिकेपेक्षाही (host galaxy) अधिक तेजस्वी दिसते. हा शोध सुरुवातीच्या विश्वाची गुपिते उलगडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.
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