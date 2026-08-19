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अंतराळवीरांनी ISS वरील सदोष अँटेना बदलला, नविन अँटेना बसवण्यापूर्वीच वेळ संपला

अंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर नासाचे अनिल मेनन आणि ESA च्या सोफी अडेनॉट यांनी 6 तास23 मिनिटांची ऐतिहासिक स्पेसवॉक पूर्ण केली.

Astronauts Anil Menon and Sophie Adenot
ISS वरील खराब अँटेना काढला (NASA/Handout)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2026 at 10:09 AM IST

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मुंबई: मंगळवारी (18 ऑगस्ट) आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर (ISS) एक ऐतिहासिक क्षण अनुभवला गेला. नासाचे अंतराळवीर अनिल मेनन आणि युरोपियन स्पेस एजन्सीचे (ESA) अंतराळवीर सोफी ॲडेनोट यांनी 6 तास 23 मिनिटे 'स्पेसवाक' पूर्ण केला. अंतराळात चालण्याची कामगिरी करणाऱ्या ॲडेनोट या फ्रान्सच्या इतिहासातील पहिल्या महिला अंतराळवीर ठरल्या. या जोडीनं अंतराळात अँटेना बदला.

अँटेनात समस्या : त्यांना 'स्पेस-टू-ग्राउंड अँटेना' (अंतराळातून पृथ्वीशी संपर्क साधणारा अँटेना) काढून त्याजागी नवीन अँटेना बसवण्याचं काम देण्यात आलं होतं. हा जुना अँटेना नोव्हेंबरपासून नासाच्या 'डेटा रिले सॅटेलाइट्स'चा मागोवा घेण्यात अपयशी ठरला होता. जरी दुसरा अँटेना कार्यरत होता, तरीही बिघाड झालेल्या अँटेनामुळं 'ह्युस्टन मिशन कंट्रोल'शी होणारा महत्त्वाचा डेटा ट्रान्समिशन आणि हाय-स्पीड संवाद विस्कळीत झाला होता. स्पेसवाकच्या नियोजकांनी या कामासाठी साधारण साडेसहा तासांचा कालावधी निश्चित केला होता. 'एक्सपेडिशन 75' मधील या दोन सदस्यांनी 'ट्रस'वरील (अंतराळ स्थानकाच्या मुख्य सांगाड्यावरील) माउंटवरून बिघाड झालेला अँटेना यशस्वीरीत्या काढला; मात्र, विद्युत जोडण्या (electrical connections) वेगळ्या करताना आणि 'गिंबल बोल्ट्स' लॉक करताना विलंब झाला.

नियोजनात बदल: स्पेसवाक संपल्यानंतर मेनन म्हणाले, "आम्ही सर्व काही परिपूर्ण असावं या मानसिकतेनं सुरुवात केली होती. गोष्टी अपेक्षेपेक्षा वेगळ्या घडल्या, पण प्रत्येक संभाव्य परिस्थितीचा किती चांगल्या प्रकारे विचार केला गेला होता, हे पाहून मी खूप प्रभावित झालो आहे." परिणामी, फ्लाईट कंट्रोलर्सनी अंतराळवीरांना तो बिघाड झालेला अँटेना ट्रसवर सुरक्षितपणे ठेवण्यास आणि नवीन अँटेना बसवण्याचं काम भविष्यातील स्पेसवाकपर्यंत पुढं ढकलण्यास सांगितलं.

स्पेसवाकची सुरुवात आणि शेवट : "आम्ही नियोजित वेळेनुसार चाललो. आम्ही हा 'SGANT' (स्पेस-टू-ग्राउंड अँटेना) थेट 'Z-1 ट्रस'वर कायमस्वरूपी बसवण्याच्या दिशेनं काम करत आहोत," अशी घोषणा मिशन कंट्रोलनं रेडिओवरून केली. मेनन आणि ॲडेनोट यांनी सकाळी 8:28 वाजता (EDT) / 12:29(GMT) स्पेसवाकला सुरुवात केली आणि त्यांचे स्पेससूट बॅटरी पॉवरवर (बॅटरीवरील ऊर्जेवर) कार्यान्वित केले. ते अमेरिकेच्या 'क्वेस्ट एअरलॉक'मध्ये परतल्यानंतर आणि 'री-प्रेशरायझेशन'ची (हवेचा दाब पूर्ववत करण्याची) प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर दुपारी 2:52 वाजता (EDT) / 18:52 (GMT) हा स्पेसवाक संपन्न झाला.

ऐतिहासिक महत्व: मंगळवारी झालेली ही अंतराळ-भ्रमण मोहीम (spacewalk) ISS च्या उभारणी, देखभाल आणि अद्ययावतीकरणासाठी आयोजित केलेली 282 वी मोहीम होती. मेनन यांच्यासाठी ही दुसरी 'ईव्हीए' (EVA - Extravehicular Activity) होती; त्यांनी यापूर्वी 6 ऑगस्ट रोजी जेसिका मीर यांच्यासोबत आपली पहिली मोहीम पूर्ण केली होती. आता त्यांची एकूण अंतराळ-भ्रमणाची वेळ 12 तास 50 मिनिटे इतकी झाली आहे. मात्र, सोफी ॲडेनोट यांच्यासाठी ही पहिलीच अंतराळ-भ्रमण मोहीम होती. जीन-लूप क्रेटीयन, जीन-पियरे हैग्नेरे, फिलिप पेरिन आणि थॉमस पेस्क्वेट यांच्यानंतर अंतराळ-भ्रमण करणाऱ्या त्या पाचव्या फ्रेंच नागरिक आणि पहिल्या फ्रेंच महिला ठरल्या.

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TAGGED:

ISS
ASTRONAUTS ANIL MENON
SOPHIE ADENAUT
सोफी अडेनॉट
SPACEWALK 2026

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