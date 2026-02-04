भारतीय अंतराळवीर शुभांशु शुक्लांचा नवा करिष्मा: मंगळ ग्रहाच्या मातीपासून विटा-सिमेंट बनवण्याची तयारी
भारतीय अंतराळवीर शुभांशु शुक्ला (Shubhanshu Shukla) यांनी IISc सोबत मंगळच्या मातीपासून विटा-सिमेंट तयार करण्याचं यशस्वी संशोधन केलं.
Published : February 4, 2026 at 10:45 AM IST
हैदराबाद : भारत अंतराळ क्षेत्रात वेगानं झेप घेत आहे. 2025 मध्ये आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानक (ISS) वर जाऊन परतलेले भारतीय अंतराळवीर ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला (Astronaut Shubhanshu Shukla) यांनी मोठी कामगिरी केलीय. बेंगलुरू येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स (IISc) च्या वैज्ञानिकांसोबत त्यांनी एक महत्त्वाचं संशोधन केलंय. त्यांच्या या संशोधनामुळं भविष्यात मंगळ ग्रहावर मानवी वसाहत स्थापन करण्याचा मार्ग सोपा होणार आहे.
मंगळच्या मातीपासून विटा-सिमेंट बनवणार
अंतराळवीर ग्रुप कॅप्टन शुभांशु शुक्ला यांनी केलेलं संशोधन मंगळ ग्रहावरील साहित्याचा उपयोग करून तिथंच वीटा, सिमेंट इत्यादी तयार करता (make bricks on Mars) येईल का, यावर केंद्रित आहे. या संशोधनाचा उद्देश पृथ्वीवरून असं जड साहित्य नेण्याची गरज कमी करणे आहे. तसंच, सिमेंटसारख्या कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या पदार्थांवर अवलंबित्व कमी करणं हा देखील या संशोधनाचा उद्देश आहे. हे संशोधन PLOS One या प्रतिष्ठित जर्नलमध्ये प्रकाशित झालं आहे.
संशोधनाचा उद्देश आणि महत्त्व
शुभांशु शुक्ला सध्या IISc मध्ये मास्टर्सची पदवी घेत आहेत. त्यांच्या मते, भविष्यातील मंगळ मोहिमांमध्ये रस्ते, लँडिंग पॅड किंवा रोव्हरसाठी मजबूत पृष्ठभाग आवश्यक असेल तर तेथील स्थानिक मातीचा वापर हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे. यामुळं पृथ्वीवरून हजारो किलो वजनाचं बांधकाम साहित्य नेण्याची गरज नसेल. त्यामुळं मोहीम अधिक परवडणारी आणि पर्यावरणस्नेही बनेल. हे तंत्रज्ञान केवळ मंगळापुरतं मर्यादित न राहता पृथ्वीवरही कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतं.
विशेष जीवाणूंचा वापर
या संशोधनात वैज्ञानिकांनी खास प्रकारच्या जीवाणूंचा वापर केला आहे. हे जीवाणू मातीचे कण एकमेकांना जोडून वीटासारखी रचना तयार करतात. यापूर्वीच्या प्रयोगांमध्ये Sporosarcina pasteurii नावाच्या जीवाणूचा वापर झाला होता. यावेळी मात्र टीमनं बेंगलुरूच्या स्थानिक मातीमध्ये आढळलेल्या एका जीवाणूनची निवडण केलीय. या जीवाणूमुळं बायो-सीमेंटेशन प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होतेय.
मंगळावरील आव्हान
मंगळाच्या मातीमध्ये परक्लोरेट नावाचं विषारी रसायन आहे. याच रसायनामुलं वैज्ञानिकांसमोर मोठी समस्या आहे. प्रयोगात जेव्हा जीवाणूंना फक्त परक्लोरेटच्या संपर्कात आणले, तेव्हा ते तणावग्रस्त झाल्याचं दिसून आलं. या रसायनामुळं जीवाणूंची वाढ मंदावल्यानंतर ते एकमेकांना चिकटू लागले. मात्र, जेव्हा वीट तयार करण्यासाठी आवश्यक पोषक तत्त्वं त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली, तेव्हा परिणाम आश्चर्यकारक मिळाले. संशोधनाच्या प्रमुख लेखिका स्वाती दूबे यांच्या म्हणण्यानुसार, अशा परिस्थितीत जीवाणू एक विशेष मैट्रिक्स सोडतात, जे कमकुवत जीवाणूंनाही पोषक तत्त्वं पोहोचवतं. यामुळं वीट तयार होण्याची प्रक्रिया अधिक मजबूत आणि टिकाऊ होते.
भविष्यातील योजना
वैज्ञानिक या तंत्रज्ञानासह मंगळसदृश वातावरणात त्याची चाचणी घेण्याची योजना आखत आहेत. जर त्यांचा हा प्रयोग यशस्वी झाला, तर हे तंत्रज्ञान मंगळावर बांधकामासाठी वापरलं जाईल.
हे वाचलंत का :