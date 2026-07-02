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अशोक लेलँडनं लाँच केली भारतातील पहिली एअर सस्पेन्शन MHCV ट्रक रेंज

भारतातील पहिल्या एअर सस्पेन्शन MHCV ट्रक रेंज लाँच झालीय. 45 ते 49 टन क्षमतेच्या या ट्रक्समध्ये 4 टन अतिरिक्त पेलोड, उत्तम आराम मिळणार.

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अशोक लेलँड एअर सस्पेन्शन MHCV ट्रक रेंज (Ashok Leyland)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 2, 2026 at 10:10 AM IST

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मुंबई : अशोक लेलँडनं भारतीय वाहन उद्योगात एक नवी क्रांती घडवली आहे. कंपनीनं भारतातील पहिल्या फॅक्टरी-फिटेड एअर सस्पेन्शन असलेल्या मीडियम आणि हेवी कमर्शिअल व्हेइकल (MHCV) ट्रक रेंज लॉंच केलं. या नवीन मल्टी-एक्सल ट्रक्समुळं वाहतूक क्षेत्रातील उत्पादकता, आराम आणि कार्यक्षमता यांच्यात लक्षणीय सुधारणा होणार आहे.

अशोक लेलँडचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेनू अग्रवाल म्हणाले, “या नवीन ट्रक्स ग्राहकांना सर्वोत्तम पेलोड क्षमता, सुधारित आराम आणि उत्तम कामगिरी देतात. यामुळं त्यांची उत्पादकता आणि नफा वाढेल.”

उच्च पेलोड आणि कमी खर्च: अशोक लेलँडनं तीन नवीन मॉडेल्स बाजारात आणले आहेत, AVTR 4925 10x2 MAV (49 टन), AVTR 4625 10x2 MAV (46 टन) आणि AVTR 4525 8x2 MAV (45 टन). या ट्रक्समध्ये एअर सस्पेन्शन सिस्टमचा वापर करण्यात आला आहे, ज्यामुळं मालवाहतुकीची क्षमता (पेलोड) 4 टनपर्यंत वाढली आहे. केवळ थोड्या अतिरिक्त गुंतवणुकीत ग्राहकांना मोठा फायदा मिळणार आहे. एअर सस्पेन्शनमुळं ट्रकचा राइड अधिक आरामदायक झाला आहे. रस्त्यावरील खड्डे, कंपनं आणि धक्के यांचा परिणाम कमी होतो. यामुळं चालक आणि सहचालकांना दीर्घ प्रवासातही थकवा कमी जाणवतो. कंपनीनं सांगितलं की, ही सस्पेन्शन सिस्टम देखभाल-मुक्त (maintenance-free) आहे आणि ग्रीसिंगची गरज पडत नाही. याशिवाय टायरचे आयुष्य वाढते आणि वाहनाची स्थिरता सुधारते.

एमएचसीव्ही विभागाचे अध्यक्ष संजीव कुमार यांनी सांगितलं की, “ग्राहकांच्या उच्च कार्यक्षमता आणि कमी ऑपरेटिंग खर्चाच्या मागणीला लक्षात घेऊन हे ट्रक्स विकसित करण्यात आले आहेत. वाहन स्थिरता, कंपनं कमी करणे, आरामदायक राइड आणि टायर आयुष्य वाढवणे यासारख्या फायद्यांमुळं मालकीचा अनुभव अधिक चांगला होईल.”

भारतीय अर्थव्यवस्थेत ट्रक वाहतुक ही महत्त्वाची बाब आहे. महामार्गांवर वाढणारी वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील स्पर्धा पाहता, अशोक लेलँडच्या या नवीन रेंजमुळं कंपनीची बाजारातील हिस्सेदारी मजबूत होईल. एअर सस्पेन्शन ट्रक्स आता प्रीमियम सेगमेंटमध्ये नवीन मानक ठरतील. कमी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप (TCO) आणि जास्त उत्पादकता यामुळं फ्लीट ऑपरेटर्स, लॉजिस्टिक कंपन्या आणि छोट्या वाहतूकदारांसाठीही ही ट्रक्स आकर्षक ठरतील. कंपनीनं सांगितलं की, नवीन ट्रक्स विविध रोड कंडिशन्ससाठी योग्य आहेत आणि इंधन कार्यक्षमतेतही सुधारणा दाखवतात. यामुळं दीर्घकाळात ग्राहकांचा खर्च बचत होईल.

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TAGGED:

AIR SUSPENSION MHCV TRUCK RANGE
अशोक लेलँड
ASHOK LEYLAND
AVTR 4925 10X2 MAV
ASHOK LEYLAND AVTR 4625 10X2 MAV

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