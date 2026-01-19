आर्टेमिस II : नासाचा एसएलएस रॉकेट लाँच पॅडवर; मानवाच्या चंद्रपरतीच्या मोहिमेचा महत्त्वपूर्ण टप्पा
नासाच्या आर्टेमिस II मोहिमेसाठी (Artemis II) एसएलएस रॉकेट ओरियन अंतराळयानासह लाँच कॉम्प्लेक्स 39B वर पोहोचलंय. 50 वर्षांनंतर पहिली मानवसहित चंद्राभोवतीची मोहीम लवकरच सुरू होणार आहे.
Published : January 19, 2026 at 3:19 PM IST
हैदराबाद : नासानं आर्टेमिस कार्यक्रमांतर्गत (Artemis II) एक ऐतिहासिक टप्पा पार केला आहे. स्पेस लाँच सिस्टम (एसएलएस) रॉकेट, फ्लोरिडातील केनेडी स्पेस सेंटरच्या लाँच कॉम्प्लेक्स 39B वर पोहोचलं आहे. यावर ओरियन अंतराळयान बसवलेले आहे. हा रोलआऊट आर्टेमिस II मोहिमेसाठी महत्त्वपूर्ण मानला जातोय, जो 50 वर्षांनंतर पहिली मानवसहित चंद्राभोवतीची मोहीम असेल. अपोलो 17 (1972) नंतर प्रथमच मानव चंद्राच्या क्षेत्रात परतणार आहे. ही मोहीम केवळ चंद्रावर परतण्याची नाही, तर तिथं दीर्घकाळ राहण्याची आणि पुढं मंगळ मोहिमांची तयारी आहे.
Check out more images of the #Artemis II rocket and Orion spacecraft as they made the 4.2 mile journey from the VAB to Launch Complex 39B! 📷 - https://t.co/xHhp44Qzr4 pic.twitter.com/XWDUrrQxhd— NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) January 18, 2026
आर्टेमिस II मोहिमेचं महत्त्व
आर्टेमिस II ही 10 दिवसांची मोहीम (Artemis II mission) असेल, ज्यात चार अंतराळवीर चंद्राभोवती फिरून पृथ्वीवर परत येतील. ही मोहीम अपोलो युगानंतर मानवाला पृथ्वीपासून सर्वांत दूर नेईल. यात एसएलएस रॉकेट, ओरियन अंतराळयान आणि जीवन सहाय्य प्रणालींची खोल अंतराळातील चाचणी घेतली जाईल. अंतराळवीर चंद्राच्या दूरच्या बाजूचं निरीक्षण करतील, डेटा गोळा करतील आणि भविष्यातील चंद्रावर उतरणाऱ्या मोहिमांसाठी माहिती पुरवतील. ही मोहीम आर्टेमिस कार्यक्रमाचा दुसरा टप्पा आहे. आर्टेमिस I (2022) ही मानवरहित चाचणी मोहीम यशस्वी झाली होती. आता आर्टेमिस II मध्ये मानवासह प्रणालींची खरी परीक्षा होईल. यशस्वी झाल्यास आर्टेमिस III मध्ये चंद्रावर उतरण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
Artemis II on the way to the pad. Still cool. pic.twitter.com/pLbjvUQaqi— Stephen Clark (@StephenClark1) January 17, 2026
मोहिमेचा उद्देश
आर्टेमिस II मोहिमेचा उद्देश चंद्रावर कायमस्वरूपी तळ उभारणे, वैज्ञानिक संशोधन करणे आणि मंगळासाठी तंत्रज्ञान विकसित करणे आहे. ही मोहीम आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचंही प्रतीक आहे, कारण क्रूमध्ये कॅनडियन अंतराळवीराचा समावेश आहे.
आर्टेमिस II मधील क्रू मेंबर्स
आर्टेमिस II चं चार अंतराळवीर आकाशात झेपवणार आहेत. त्यात रिड वाइजमन(कमांडर, नासा), व्हिक्टर ग्लोव्हर (पायलट, नासा), क्रिस्टीना कोच (मिशन स्पेशालिस्ट, नासा), जेरमी हॅन्सेन (मिशन स्पेशालिस्ट, कॅनडियन स्पेस एजन्सी)यांचा समावेश आहे. क्रिस्टीना कोच या महिला अंतराळवीर असतील ज्या चंद्राभोवती सर्वांत दूर जाणाऱ्या पहिल्या महिला ठरतील. जेरमी हॅन्सेन हे पहिले गैर-अमेरिकन अंतराळवीर असतील जे चंद्रापलीकडे जातील.
पुढील चाचण्या आणि लाँच विंडो
रॉकेट लाँच पॅडवर स्थिर झाल्यानंतर कठोर चाचण्या सुरू होतील. 2 फेब्रुवारीला “वेट ड्रेस रिहर्सल” म्हणजे इंधन भरून पूर्ण लाँच प्रक्रियेचा सराव होईल. या चाचणीच्या कामगिरीवर आधारित नासा 6 फेब्रुवारीच्या लाँचसाठी तयारी ठरवेल. जर गरज पडली तर फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिलमध्ये अतिरिक्त लाँच होण्याची शक्यता आहे.
अंतराळवीरांची सुरक्षितता ही नासाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. कोणतीही जोखीम टाळण्यासाठी आवश्यकतेनुसार विलंब स्वीकारला जाईल. ही मोहीम यशस्वी झाल्यास मानवला पुन्हा चंद्राकडं आणि त्यापलीकडे मजल मारता येणार आहे. आर्टेमिस कार्यक्रम मानवाच्या अंतराळ प्रवासातील नवं पर्व असणार आहे. यातून विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला चालना मिळेल.
