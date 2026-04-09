NASA नं ‘Earthset’ आणि सूर्यग्रहणाची नवीन छायाचित्रं केली प्रसिद्ध
नासानं आर्टेमिस II च्या चंद्र फ्लायबायदरम्यान काढलेल्या ‘अर्थसेट’ आणि सूर्यग्रहणाच्या अविस्मरणीय प्रतिमा प्रसिद्ध केल्या. ऑरियननं चंद्रापासून 4037 मैल अंतरावर पोहोचून अपोलो 13 चा रेकॉर्ड मोडलाय.
Published : April 9, 2026 at 10:03 AM IST
मुंबई : NASA नं ‘Earthset’ (पृथ्वीचा अस्त) आणि सूर्यग्रहणाची काही अत्यंत विहंगम छायाचित्रे प्रसिद्ध केली आहेत. ही छायाचित्रे ‘Artemis II’ मोहिमेतील अंतराळवीरांनी चंद्राच्या प्रदक्षिणेदरम्यान (flyby) टिपली होती. 6 एप्रिल 2026 रोजी पार पडलेल्या या ऐतिहासिक प्रदक्षिणेदरम्यान, ‘Orion’ हे अंतराळयान चंद्राच्या 4,067 मैल इतक्या जवळ पोहोचलं होतं. या टप्प्यावर, अंतराळवीर पृथ्वीपासून 2,52,756 मैल इतक्या अंतरावर पोहोचलं; आणि अशा प्रकारे त्यांनी 55 वर्षांपूर्वी ‘Apollo 13’ मोहिमेनं प्रस्थापित केलेला विक्रम मोडीत काढला. 50 हून अधिक वर्षांमध्ये मानवानं ‘ दूर अवकाशात’ (deep space) केलेला हा पहिलाच प्रवास ठरला.
चंद्राच्या दुसऱ्या बाजूची (Far Side) एक झलक : ‘Orion’ कॅप्सूलच्या आतून, ‘Artemis II’ मोहिमेतील अंतराळवीरांना चंद्राच्या दुसऱ्या बाजूची (जी पृथ्वीवरून दिसत नाही) एक झलक पाहायला मिळाली. चंद्राच्या पृष्ठभागाचा सुमारे 21 टक्के भाग सूर्यप्रकाशामुळं प्रकाशित झालेला दिसत होता. सुमारे पाच तासांच्या कालावधीत दोन पाळ्यांमध्ये काम करत, या अंतराळवीरांनी 10,000 हून अधिक छायाचित्रे टिपली. जेव्हा हे अंतराळयान चंद्राच्या मागं गेलं, तेव्हा पृथ्वीशी असलेला संपर्क 40 मिनिटांसाठी तात्पुरता तुटला होता. या कालावधीत, त्यांनी ‘Earthset’ (पृथ्वीचा अस्त) ही घटना अनुभवली, ही अशी घटना आहे ज्यामध्ये पृथ्वी चंद्राच्या क्षितिजाखाली (किंवा खाली) मावळताना दिसते. हे दृश्य 1968 मध्ये ‘Apollo 8’ मोहिमेदरम्यान टिपल्या गेलेल्या, तितक्याच प्रतिष्ठित अशा ‘Earthrise’ (पृथ्वीचा उदय) छायाचित्राप्रमाणेच ऐतिहासिक होतं. या छायाचित्रांमध्ये, चंद्राच्या पृष्ठभागावर विखुरलेले असंख्य विवर (craters) स्पष्टपणे दिसत आहेत. पृथ्वीच्या प्रकाशित बाजूवर विशेषतः ऑस्ट्रेलिया आणि ओशनिया प्रदेशांवर ढग स्पष्टपणे ओळखता येतात, तर ग्रहाची दुसरी बाजू रात्रीच्या अंधारात झाकलेली आहे.
ओरिएंटेल विवर : प्राचीन लाव्हा प्रवाह आणि उल्कापातामुळं तयार झालेले विवर ओळखण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी या अंतराळवीरांना विशेष प्रशिक्षण दिलं होतं. या छायाचित्रांमध्ये ‘Hertzsprung Basin’ (हर्ट्झस्प्रंग विवर) ठळकपणे उठून दिसतं; त्याची दोन समकेंद्री कडी (concentric rings) हे त्याचं वैशिष्ट्य आहे. चंद्रावरील सर्वात मोठ्या आणि अलीकडेच तयार झालेल्या विवरांपैकी एक असलेलं ‘Orientale Basin’ (ओरिएंटेल विवर), मानवी डोळ्यांनी पाहण्याची ही पहिलीच वेळ होती. 'ओरिएंटेल बेसिन'च्या परिसरात, घड्याळाच्या काट्यांच्या 10 वाजण्याच्या स्थितीशी जुळणाऱ्या दिशेला दोन लहान विवरे (craters) देखील दिसून आली. या विवरांपैकी एकाला 'इंटेग्रिटी' (ओरायन अंतराळयानाच्या नावावरून) आणि दुसऱ्याला 'कॅरोल' (कमांडर रीड वाईजमन यांच्या दिवंगत पत्नी, कॅरोल टेलर वाईजमन यांच्या स्मरणार्थ) असं नाव देण्याचा प्रस्ताव अंतराळवीरांनी मांडला. या अत्यंत भावस्पर्शी क्षणी, सर्व अंतराळवीरांनी एकमेकांना आलिंगन दिलं आणि त्यांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू तरळले. यावेळी 'मिशन कंट्रोल'वर एक गहन शांतता पसरली.
सूर्यग्रहणाचे एक अविस्मरणीय दृश्य : या उड्डाणादरम्यान, अंतराळवीर चमूला एका खरोखरच अद्वितीय सूर्यग्रहणाचं दर्शन झालं. ओरायन अंतराळयानाच्या खिडक्यांतून पाहताना, चंद्र सूर्यापेक्षा कितीतरी पटीनं मोठा दिसत होता. जेव्हा चंद्रानं सूर्याला पूर्णपणे झाकून टाकलं, तेव्हा सूर्याच्या बाह्य वातावरणाचा एक भाग ज्याला 'सौर कोरोना' (solar corona) म्हणून ओळखलं जातं दृश्यमान झाला. त्यामध्ये, 'केसांच्या नाजूक लटांसारखे' दिसणारे प्रकाशाचे झोत (streamers) स्पष्टपणे पाहता येत होते. पृथ्वीवर होणाऱ्या सूर्यग्रहणादरम्यान, 'पूर्णतेचा' (totality) टप्पा केवळ काही मिनिटे टिकतो; मात्र येथे, तो जवळपास एक तास टिकून राहिला. या कालावधीत, मंगळ, शुक्र आणि शनी हे ग्रह—तसंच दूरवरचे तारे आणि 'अर्थशाइन' (पृथ्वीवरून परावर्तित झालेला प्रकाश) हे सर्व स्पष्टपणे दिसत होतं. या चमूनं 'आकाशगंगा' (Milky Way) या दीर्घिकेच्या सुंदर सर्पिल रचनेची छायाचित्रे टिपली. पृथ्वी ही आकाशगंगेच्या सर्पिल भुजांपैकी एका भुजेवर, दीर्घिकेच्या केंद्रापासून साधारणपणे निम्म्या अंतरावर स्थित आहे.
कमांडर रीड वाईजमन यांनी नासाच्या विज्ञान चमूचे आभार मानले. ते म्हणाले, "तुम्ही आम्हाला ही संधी दिली आणि एक चमू म्हणून, आम्ही आमच्या क्षमतेनुसार सर्वोत्तम कामगिरी केली." विज्ञान अधिकारी डॉ. केल्सी यंग यांनी उद्गार काढले, "तुम्ही चंद्राला आमच्या अधिक जवळ आणलं आणि संपूर्ण जगाला प्रेरित केलं."
कॅनेडियन अंतराळवीर जेरेमी हॅन्सेन म्हणाले, "चंद्राच्या 'मागील बाजूवरून' (far side) पृथ्वीकडं मागं वळून पाहताना, आम्हाला असं वाटले की आम्ही एखाद्या अंतराळयानात नसून, थेट चंद्राच्या पृष्ठभागावरच उभे आहोत. तो एक अत्यंत विस्मयकारक आणि अविश्वसनीय अनुभव होता."
भविष्याकडे टाकलेले एक पाऊल : ही छायाचित्रे चंद्राची उत्पत्ती आणि त्याची रचना यांविषयीची आपली वैज्ञानिक समज अधिक समृद्ध करतील. शिवाय, चंद्रावर भविष्यात होणाऱ्या मानवी मोहिमांसाठी ती एक भक्कम पाया रचतील. 'आर्टेमिस' कार्यक्रमाच्या माध्यमातून, मानवानं 50 वर्षांच्या दीर्घ कालावधीनंतर पुन्हा एकदा 'दूर अवकाशात' (Deep Space) झेप घेतली आहे.
