आर्टेमिस II च्या अंतराळवीरांचा पृथ्वीच्या दिशेनं परतीचा प्रवास सुरू; अपोलो 13 चा विक्रम मोडला

आर्टेमिस II मोहिमेन (Artemis II mission) इतिहास घडवला आहे. नासाची (NASA) अंतराळवीर टीम चंद्रापलीकडे गेली असून त्यांनी पृथ्वीपासून 2,52,756 मैलांचे अंतर पार केलं.

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 8, 2026 at 11:00 AM IST

मुंबई: नासाच्या आर्टेमिस II मोहिमेनं अंतराळ संशोधनाच्या इतिहासात एक नवीन अध्याय लिहिला आहे. या मोहिमेतील अंतराळवीरांच्या टीमनं पृथ्वीपासून आतापर्यंत मानवानं गाठलेलं सर्वाधिक अंतर कापलं आहे. अपोलो 1 ने 56 वर्षांपूर्वी प्रस्थापित केलेला विक्रम त्यांनी मोडला आहे. चंद्राच्या 'दूरच्या बाजूला' (far side) प्रदक्षिणा घालत असताना, या टीमनं 'अर्थसेट'चे (Earthset) एक छायाचित्र टिपले; यामध्ये पृथ्वी चंद्राच्या खडबडीत क्षितिजाखाली मावळताना दिसत आहे. हे दृश्य 1968 मध्ये टिपल्या गेलेल्या प्रसिद्ध 'अर्थराईज' (Earthrise) छायाचित्राच्या आठवणी जागृत करतं. ही टीम आता सुखरूपपणे पृथ्वीच्या दिशेनं परतत (Artemis II crew return journey) असून, शुक्रवारी पॅसिफिक महासागरात त्यांचं 'स्प्लॅशडाऊन' (पाण्यात उतरणे) नियोजित आहे.

चंद्राच्या दूरच्या बाजूनं ऐतिहासिक उड्डाण: आर्टेमिस II मोहिमेचा शुभारंभ 1 एप्रिल 2026 रोजी, फ्लोरिडा येथील केनेडी स्पेस सेंटरमधून 'स्पेस लाँच सिस्टम' (SLS) रॉकेटद्वारे करण्यात आला. या मोहिमेतील अंतराळवीरांच्या टीममध्ये नासाचे रीड वाईजमन (कमांडर), व्हिक्टर ग्लोव्हर (पायलट), ख्रिस्टिना कोच (मिशन स्पेशलिस्ट) आणि कॅनेडियन स्पेस एजन्सीचे जेरेमी हॅन्सेन यांचा समावेश आहे. सोमवारी मोहिमेच्या सहाव्या दिवशी या टीमनं पृथ्वीपासून 2,52,756 मैलांचं (सुमारे 4,06,771 किलोमीटर) अंतर गाठलं. हे अंतर अपोलो 13 च्या 2,48,655 मैलांच्या विक्रमापेक्षा सुमारे 4,100 मैलांनी अधिक आहे.

सुमारे 40 मिनिटांसाठी तुटला : जेव्हा 'ओरायन' (Orion) कॅप्सूल चंद्राच्या मागं गेलं, तेव्हा सुमारे 40 मिनिटांसाठी तिचा संपर्क (सिग्नल) तुटला होता. यालाच ब्लॉक आउट देखील म्हणातात. या कालावधीत, अंतराळवीरांनी 'खग्रास सूर्यग्रहण' अनुभवलं आणि अंधारलेल्या चंद्राचं निरीक्षण करताना त्यांना सूर्याच्या 'कोरोना'चा (बाह्य तेजोमंडळाचा) अभ्यास करणं शक्य झालं. चंद्राच्या पृष्ठभागापासून सुमारे 4,000 मैलांच्या अंतरावरून, या टीमनं चंद्राच्या भूभागाचं सखोल निरीक्षण केलं. त्यांनी उल्कापातामुळं निर्माण होणारे प्रकाशाचं लखलखाटही प्रत्यक्ष पाहिले. व्हिक्टर ग्लोव्हर म्हणाले, "व्वा! मला इथं उभं राहून जे काही दिसत आहे, त्या सर्वांचं वर्णन करण्यासाठी माझ्याकडं आणखी वेळ असता तर किती बरं झालं असतं. 'टर्मिनेटर' (रात्र आणि दिवस यांच्यातील सीमा) हे दृश्य अत्यंत नेत्रदीपक आहे. प्रकाशाच्या संदर्भात बोलायचं तर, मला हा आतापर्यंत पाहिलेला सर्वात खडबडीत आणि दुर्गम भूप्रदेश वाटला."

मिशन कंट्रोल'शी पुन्हा संपर्क :'मिशन कंट्रोल'शी पुन्हा संपर्क प्रस्थापित झाल्यानंतर, या अंतराळवीरांना अपोलो 8 आणि अपोलो 13 मोहिमांमधील दिग्गज अंतराळवीर जिम लव्हेल यांचा एक पूर्व-नोंदणीकृत संदेश प्राप्त झाला. लव्हेल म्हणाले, "माझ्या जुन्या 'वस्तीमध्ये' (परिसरात) तुमचं स्वागत आहे. हा एक ऐतिहासिक दिवस आहे. इथले दृश्य पाहण्याचा आनंद घ्यायला विसरू नका." चंद्राच्या जवळून प्रवास करत असताना (लूनार फ्लायबाय), या अंतराळवीरांनी सात तासांचं वैज्ञानिक निरीक्षण कार्य पूर्ण केलं. 'लूनार सायन्स लीड' केल्सी यंग यांनी सांगितलं की, अंतराळवीरांनी केलेल्या या दृश्यांच्या अत्यंत जिवंत आणि सविस्तर वर्णनामुळं NASA च्या 'मिशन कंट्रोल रूम'मध्ये उत्साहाची एक लाटच उसळली आणि लोक आनंदानं नाचू लागलं.

NASA प्रमुखांकडून अभिनंदन : NASA चे प्रशासक जॅरेड आयझॅकमन यांनी 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर या कामगिरीची माहिती देत, या अंतराळवीरांचं आणि संपूर्ण टीमचं अभिनंदन केलं. त्यांनी म्हटलं, "चंद्राच्या पलीकडं पृथ्वीपासून 252,756 मैल दूर रीड, व्हिक्टर, ख्रिस्टिना आणि जेरेमी यांनी आता पृथ्वीपासून इतके दूरवरचा प्रवास केला आहे, जेवढा यापूर्वी कोणत्याही मानवानं केलेला नव्हता; आणि आता ते आपल्या घराकडे परतण्याच्या प्रवासाला सुरुवात करत आहेत." त्यांनी पुढं नमूद केलं की, या अंतराळवीरांनी अशी आशा व्यक्त केली आहे की, ही मोहीम विसरली जाणार नाही; उलट, हा तो क्षण म्हणून स्मरणात राहील.

'अर्थसेट' (पृथ्वी-अस्त) छायाचित्र: या अंतराळवीरांनी शेअर केलेल्या एका 'अर्थसेट' छायाचित्रात, पृथ्वी चंद्राच्या खडबडीत क्षितिजाच्या खाली मावळताना दिसत आहे. हे दृश्य पृथ्वीवरून सूर्योदय किंवा चंद्रास्त पाहण्यासारखेच आहे. ही प्रतिमा 1968 मध्ये अपोलो 8 मोहिमेदरम्यान टिपल्या गेलेल्या, जगप्रसिद्ध अशा 'अर्थराईज' (पृथ्वी-उदय) छायाचित्राची एक आधुनिक आवृत्ती मानली जाते. ख्रिस्टिना कोच म्हणाल्या, "पृथ्वीशी पुन्हा संवाद साधताना खूपच अद्भुत वाटत आहे. आम्ही नेहमीच पृथ्वीची निवड करू; आम्ही नेहमीच एकमेकांची निवड करू." चंद्रावरील रात्र आणि दिवस यांच्यातील सीमेचे वर्णन करताना, व्हिक्टर ग्लोव्हरनं असं निरीक्षण नोंदवलं की, कदाचित मानवी डोळ्यांची उत्क्रांती अशा प्रकारचं दृश्य पाहण्यासाठी झालेलीच नसावी.

पृथ्वीकडे प्रवास सुरू: सध्या, 'ओरायन' (Orion) कॅप्सूल एका विशिष्ट अशा 'फ्री-रिटर्न' (मुक्त-परतीचा) मार्गावरून पृथ्वीच्या दिशेनं परत प्रवास करत आहे. शुक्रवारी (10 एप्रिल 2026) रोजी, कॅलिफोर्नियाच्या किनारपट्टीजवळ पॅसिफिक महासागरात यानाचे 'स्प्लॅशडाऊन' (पाण्यात उतरणे) होणे नियोजित आहे. नासाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यानातील चमूचं स्वागत करण्यासाठी एक बचाव नौका (recovery vessel) बंदरातून यापूर्वीच रवाना झाली आहे.

