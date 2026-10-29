नासामध्ये 'आर्टेमिस II' चे कमांडर रीड वाईजमन यांची उपसंचालक म्हणून नियुक्ती
'आर्टेमिस II' (Artemis II) चंद्र मोहिमेचे कमांडर रीड वाईजमन यांची नासाच्या 'जेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरी'चे (JPL) उपसंचालक आणि कॅलटेकचे असोसिएट व्हाइस प्रेसिडेंट म्हणून नियुक्ती झालीय.
Published : October 29, 2026 at 3:45 PM IST
मुंबई: 'आर्टेमिस II' चंद्र मोहिमेचे कमांडर आणि अनुभवी अंतराळवीर रीड वाईजमन यांची नासाच्या 'जेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरी'चे (JPL) उपसंचालक आणि 'कॅलटेक'चे (Caltech) असोसिएट व्हाइस प्रेसिडेंट म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अमेरिकन नौदलातून निवृत्त झालेले कॅप्टन रीड वाईजमन 30 नोव्हेंबर 2026 रोजी दक्षिण कॅलिफोर्नियास्थित या केंद्रात आपली नवीन जबाबदारी स्वीकारतील. हे केंद्र रोबोटिक्स आणि अंतराळातील दूरवरच्या मोहिमांवरील संशोधनासाठी जगप्रसिद्ध आहे.
Pasadena, California here we come! I am thrilled to join @Caltech and @NASA’s Jet Propulsion Laboratory as they continue their legacy into the next 90 years of deep space exploration... The stars are calling and WE MUST GO! https://t.co/Y3Ij9ic37e— Reid Wiseman (@astro_reid) October 29, 2026
नासा नेतृत्वाकडून वाईजमन यांची प्रशंसा : या नियुक्तीचे स्वागत करताना नासाचे प्रशासक बिल नेल्सन म्हणाले, "रीड यांनी आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत मानवी क्षमतेच्या सीमा विस्तारण्याचं काम केलं आहे. त्यांच्याकडं तांत्रिक कौशल्य, मोहिमेचा व्यापक अनुभव आणि असाधारण नेतृत्वगुण आहेत. 'आर्टेमिस II' चे कमांडर म्हणून, त्यांनी अमेरिकेला पुन्हा चंद्राच्या पलीकडे नेण्याच्या प्रयत्नांचं नेतृत्व केलं. आता, एक 'एमिरिटस अंतराळवीर' (Emeritus Astronaut) म्हणून, ते JPL मधील आपल्या कार्याद्वारे नासाला योगदान देत राहतील." त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की, रीड वाईजमन यांच्या आगमनामुळं JPL च्या ऐतिहासिक वारशात एक नवीन अध्याय जोडला जाईल.
'आर्टेमिस II' मोहिमेचा ऐतिहासिक टप्पा: ऐतिहासिक 'आर्टेमिस II' चाचणी मोहिमेदरम्यान, कमांडर रीड वाईजमन यांनी व्हिक्टर ग्लोव्हर, ख्रिस्टिना कोच आणि जेरेमी हॅन्सेन यांच्यासोबत चंद्राभोवती प्रदक्षिणा घातली आणि 6,95,081 मैलांचे अंतर कापले. पृथ्वीपासून इतक्या दूरचा प्रवास करणारा हा मानवी इतिहासातील पहिलाच गट ठरला.
कॅलटेक आणि JPL कडून भव्य स्वागत: JPL चे संचालक आणि कॅलटेकचे व्हाइस प्रेसिडेंट डेव्ह गॅलाघर यांनी म्हटलं, "मानवी इतिहासात पृथ्वीपासून सर्वाधिक दूर प्रवास करणारे रीड, आता JPL आणि कॅलटेक कुटुंबात सामील होत आहेत, ही अत्यंत योग्य गोष्ट आहे. गेल्या 90 वर्षांपासून या संस्थांनी आपल्या सूर्यमालेच्या अगदी दूरच्या टोकांपर्यंत अंतराळयानं पाठवली आहेत; रीड यांच्यामध्येही अन्वेषणाची (शोध घेण्याची) तीच भावना दिसून येते. अत्यंत जोखमीच्या मोहिमांमध्ये टीमचं नेतृत्व करण्याचा त्यांचा अनुभव JPL च्या भविष्याला एक नवीन दिशा देईल."
Welcome to the team, Artemis II Commander Reid Wiseman. Let’s Dare Mighty Things! 🚀 https://t.co/RVoGu5obF3— NASA JPL (@NASAJPL) October 29, 2026
अंतराळ आणि नौदलातील वाईजमन यांचा अनुभव: 2009 मध्ये नासाच्या अंतराळवीर पथकात सामील झाल्यानंतर, वाईजमन यांनी 2014 मध्ये आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकावर (ISS) झालेल्या 165 दिवसांच्या 'एक्सपेडिशन 41' (Expedition 41) मोहिमेत 'फ्लाईट इंजिनिअर' म्हणून काम केले. 2016 मध्ये, त्यांनी नासाच्या 'नीमो 21' (NEEMO 21 - NASA Extreme Environment Mission Operations) प्रकल्पाचं नेतृत्व केलं, ज्या अंतर्गत त्यांनी आठ दिवस समुद्रतळावर घालवले. डिसेंबर 2020 ते नोव्हेंबर 2022 या काळात त्यांनी नासाचे 'चीफ ॲस्ट्रोनॉट' (मुख्य अंतराळवीर) म्हणून जबाबदारी सांभाळली; या भूमिकेत ते मानवी अंतराळ मोहिमांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि तयारीसाठी जबाबदार होते.
जबाबदारीबद्दल काय म्हणाले वाईजमन?: आपल्या भावना व्यक्त करताना वाईजमन म्हणाले, "नासातील माझ्या कार्यकाळात, मी मानवी सीमांच्या पलीकडे जाऊन शोध घेतला आहे. अंतराळातून चंद्राच्या मागे सूर्यास्त होताना पाहणे, हा शब्दांत वर्णन न करता येण्याजोगा अनुभव होता. तो अनुभव म्हणजे 'अशक्य गोष्टींना शक्य करण्याच्या' प्रवासाची केवळ सुरुवात होती. आता कॅलटेक (Caltech) आणि जेपीएल (JPL) सोबत मिळून, सूर्यमाला आणि विश्वाबद्दल मानवी समज अधिक विकसित करण्यासाठी या असाधारण टीममध्ये सामील होणे, हे माझ्या कारकिर्दीतील एक सुवर्ण पर्व आहे."
जेपीएलमधील नवीन भूमिका आणि जबाबदाऱ्या: कॅलटेकद्वारे व्यवस्थापित केले जाणारे आणि नासाद्वारे प्रायोजित एकमेव 'फेडरली फंडेड रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट सेंटर' (FFRDC) असलेल्या जेपीएल (JPL) मध्ये, वाईजमन प्रयोगशाळेचे धोरणात्मक नेतृत्व आणि कामकाजावर देखरेख ठेवतील. जेपीएलसाठी 'सेंटर मॅनेजमेंट अथॉरिटी' म्हणून काम करताना, ते नासाच्या नियमांनुसार मोहिमांच्या अंमलबजावणीत सुनिश्चित करतील. याव्यतिरिक्त, ते जेपीएलच्या 'राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रमां'साठी (National Security Programs) मुख्य संपर्क अधिकारी म्हणूनही काम पाहतील.
"रीड यांच्याकडे मानवी क्षमता आणि धैर्याबद्दल एक विलक्षण दृष्टीकोन आहे. त्यांची शोध घेण्याची वृत्ती आणि कुतूहल कॅलटेक-जेपीएल समुदायाला अधिक सक्षम करेल. अमेरिकेच्या अंतराळ महत्त्वाकांक्षांना नवीन उंचीवर नेण्यासाठी आम्ही डेव्ह आणि रीड यांच्यासोबत काम करण्यास उत्सुक आहोत." -रे जयवर्धने, अध्यक्ष, कॅलटेक
शिक्षण आणि लष्करी पार्श्वभूमी: रीड वाईजमन यांनी 'रेनसेलर पॉलिटेक्निक इन्स्टिट्यूट' (Rensselaer Polytechnic Institute) मधून कॉम्प्युटर अँड सिस्टम्स इंजिनिअरिंगमध्ये पदवी प्राप्त केली आहे. त्यानंतर, त्यांनी नौदलात लढाऊ विमान वैमानिक आणि चाचणी वैमानिक म्हणून सेवा बजावली. त्यांनी आपल्या मूळ गावी बाल्टिमोर येथील जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठातून सिस्टीम्स इंजिनिअरिंगमध्ये पदव्युत्तर पदवी पूर्ण केली.
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