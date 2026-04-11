आर्टेमिस II च्या अंतराळवीरांचं स्प्लॅशडाउन! 50 वर्षांनंतर पृथ्वीवर सुरक्षित परतले
नासाच्या आर्टेमिस II मोहिमेतील चार अंतराळवीरांनी 50 वर्षांनंतर पॅसिफिक महासागरात सुरक्षित स्प्लॅशडाउन (Artemis II Crew Returns To Earth ) केलं.
Published : April 11, 2026 at 9:21 AM IST
मुंबई : नासाच्या आर्टेमिस II मोहिमेतील चार अंतराळवीरांनी 10 एप्रिल 2026 रोजी पॅसिफिक महासागरात स्प्लॅशडाउन (Artemis II Crew Returns To Earth) केलं. ही मोहीम 50 वर्षांनंतर मानवानं चंद्राच्या दिशेनं केलेली पहिली क्रूड ल्युनर फ्लायबाय होती. कमांडर रीड वायझमन, पायलट विक्टर ग्लोवर, ख्रिस्तिना कोच आणि कॅनडाचे जेरेमी हॅनसन यांच्या चमूने ओरियन कॅप्सूल 'इंटिग्रिटी'मध्ये बसून मॅक 33 वेगानं वातावरणात प्रवेश केला आणि यशस्वीरित्या समुद्रात उतरले. ही घटना अपोलो युगानंतरची सर्वात वेगवान आणि रोमांचक घटना आहे.
Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy! 🫶— NASA (@NASA) April 11, 2026
The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end.
मोहिमेचा ऐतिहासिक प्रवास : 1 एप्रिल 2026 रोजी फ्लोरिडामधून प्रक्षेपित झालेल्या या मोहिमेनं अनेक विक्रम नोंदवले. अंतराळवीरांनी चंद्राच्या दूरच्या बाजूचे (फार साइड) दृश्य प्रथमच मानवी डोळ्यांनी पाहिले. त्यांनी एकूण सौरग्रहणही अनुभवले. मोहिमेदरम्यान त्यांनी अपोलो 13 च्या अंतराचा विक्रम मोडला आणि पृथ्वीपासून 252,756 मैल (सुमारे 406,771 किलोमीटर) अंतरावर पोहोचून नवीन विक्रम प्रस्थापित केला. हे अंतर मानवानं कधीही गाठलं नव्हतं.चंद्राच्या फ्लायबाय दरम्यान त्यांनी 'अर्थसेट' चे आश्चर्यकारक छायाचित्र काढलं, ज्यात पृथ्वी चंद्रामागे जाताना दिसत होती. हे दृश्य 1968 च्या अपोलो 8 च्या 'अर्थराइज' सारखे होतं.
Orion's main parachute has deployed. The spacecraft has a system of 11 chutes that will slow it down from around 300 mph to 20 mph for splashdown.
पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करताना मिशन कंट्रोलमध्ये तणावाचं वातावरण होतं. कॅप्सूल 33 पट ध्वनी वेगानं (मॅक 33) वातावरणात प्रवेश केला. पीक हीटिंगमध्ये हजारो अंश तापमान सहन करणारे हीट शील्ड आणि सहा मिनिटांचा कम्युनिकेशन ब्लॅकआउट यामुळं सर्वजण चिंताग्रस्त होते. 2022 च्या अनक्रूड टेस्ट फ्लाइटमध्ये हीट शील्डला नुकसान झालं होतं, पण यावेळी सर्व काही यशस्वी झालं. कॅप्सूल ऑटोपायलटवर उतरलं आणि 19 मैल प्रति तास वेगानं स्प्लॅशडाउन झालं. यूएसएस जॉन पी. मर्था या रिकव्हरी शिपनं क्रूला सुखरूप बाहेर काढलं.
तांत्रिक आव्हानं : मोहिमेदरम्यान पिण्याच्या पाण्याच्या प्रणाली, प्रोपेलंट व्हॉल्व्ह आणि टॉयलेटमध्ये काही तांत्रिक अडचणी आल्या. मात्र, अंतराळवीरांनी त्याकडं दुर्लक्ष करत म्हटलं, “गहन अन्वेषणासाठी काही जोखीम आणि असुविधा स्वीकाराव्या लागतात.” ख्रिस्तिना कोच आणि जेरेमी हॅनसन यांनी यावर भाष्य करताना सांगितलं की, ग्राउंड टेस्टिंगनंतर स्पेसमध्ये खरी चाचणी होते. ही फ्लाइट भविष्यातील आर्टेमिस III आणि IV मोहिमांसाठी महत्त्वाचे होती. आर्टेमिस III मध्ये पृथ्वीच्या कक्षेत ल्युनर लँडरशी डॉकिंगची सराव होईल, तर 2028 मध्ये आर्टेमिस IV मध्ये चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ लँडिंग होईल.
या यशस्वी मोहिमेचं जगभरातून अभिनंदन होतेय. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी, ब्रिटनचे राजे चार्ल्स III, अभिनेते रायन गोसलिंग, स्कार्लेट जोहान्सन आणि विल्यम शॅटनर यांसारख्या व्यक्तींनी मोहिमेचं कौतुक व्यक्त केलंय. आंतराळवीरांनी सांगितलं की, ही मोहीम पृथ्वीच्या सौंदर्याची आणि ब्रह्मांडातील त्याच्या विशेष स्थानाची आठवण करून देते. “आम्हाला आशा आहे की जग एक क्षण थांबेल आणि आपल्या ग्रहाचे आणि ब्रह्मांडातील या अनमोल देणगीचं मोल जाणेल,” असं कमांडर वायझमन म्हणाले. ही मोहीम मानवाच्या चंद्र अन्वेषणाच्या नव्या युगाची सुरुवात आहे. पुढील मोहिमा चंद्रावर स्थायिक होण्याच्या दिशेनं पुढे जातील. आर्टेमिस II नं केवळ विज्ञान नव्हे तर मानवी जिज्ञासा आणि साहसाची नवी उंची गाठली आहे.
