आर्टेमिस II मोहिमेचे अंतराळवीर प्रक्षेपण स्थळी दाखल

आर्टेमिस II मोहिमेतील अंतराळवीर आकाशात झेपण्यासाठी सज्ज आहेत. मोहिमेतील सर्व क्रू प्रक्षेपणस्थळी दाखल झाला आहे.

Artemis II astronauts
आर्टेमिस II मोहिमेचे अंतराळवीर (AP)
Published : March 28, 2026 at 3:52 PM IST

केप कॅनवेरल, फ्लोरिडा : सुमारे 53 वर्षांनंतर, चंद्रावर जाणारे पहिले मानवी अंतराळवीर शुक्रवारी प्रक्षेपणस्थळी पोहोचले. नासाच्या आर्टेमिस II मोहिमेतील कर्मचारी ह्युस्टनहून केनेडी स्पेस सेंटरमध्ये दाखल झाले आहेत. क्रू पुढच्या आठवड्यात चंद्राच्या दिशेने आकाशात झेपवणार आहे. या मोहिमेला यापूर्वी इंधन गळती आणि इतर तांत्रिक समस्यांचा सामना करावा लागला होता, त्यामुळं मोहीम दोन महिनं लांबली होती.

अंतराळवीरांचे आगमन आणि स्वागत
आर्टेमिस II चे कमांडर रीड विझमन यांच्या नेतृत्वाखाली क्रू, ह्यूस्टनहून T-38 प्रशिक्षण जेटने केनेडी स्पेस सेंटर येथे पोहोचला. त्यांच्यासोबत नासाचे अंतराळवीर व्हिक्टर ग्लोव्हर, क्रिस्टीना कोच आणि कॅनेडियन स्पेस एजन्सीचे जेरेमी हॅन्सन होते. नासाचे नवे प्रशासक जेरेड इसाकमन यांनी त्यांचं स्वागत केलं. त्यांच्या स्वागताला यावेळी कॅनेडियन स्पेस एजन्सीच्या अध्यक्षा लिसा कॅम्पबेल, नासाचे अनेक अधिकारी आणि 100 हून अधिक पत्रकार उपस्थित होते.यावेळी बोलताना विझमन (Wiseman) म्हणाले, "चला चंद्रावर जाऊया! मला विश्वास आहे की राष्ट्र आणि जगानं यासाठी खूप वेळ वाट पाहिलीय. 1972 मध्ये अपोलो 17 नंतर प्रथमच चंद्राच्या जवळून झेप घेणार आर्टेमिस II मोहीम ऐतिहासिक पाऊल आहे.

विलंब आणि प्रक्षेपण तयारी
या मोहिमेला रॉकेटमधील इंधन गळती आणि इतर समस्यांमुळं दोन महिन्यांचा विलंब झाला होता. रॉकेटला हँगरपासून पॅडवर दोनदा नेलं गेलं. NASA आता 1 एप्रिल 2026 रोजी प्रक्षेपण करण्याचं उदिष्ट्ये ठेवत आहे. प्रक्षेपण एप्रिलच्या पहिल्या सहा दिवसांत (एप्रिल 1 ते 6) शक्य आहे, त्यानंतर सुमारे एक महिन्याचा ब्रेक असेल.

मोहिमेचे स्वरूप आणि योजना
ओरियन कॅप्सूलसह हे मिशन 10 दिवस चालेल. चंद्राच्या कक्षेनंतर पॅसिफिक महासागरात चार अंतराळवीर उतारतील. नासाचे प्रशासक जेरेड इसाकमन यांनी चंद्रावर तळ तयार करण्याची नवीन योजना आधीच आखली आहे. आर्टेमिस II 2027 मध्ये पृथ्वीच्या कक्षेत चंद्र लँडर डेमो आणि 2028 मध्ये एक किंवा दोन चंद्र लँडिंग मोहीमा पाठवण्याची शक्यता आहे.

महत्त्व आणि भविष्य
आर्टेमिस कार्यक्रमाचा उद्देश चंद्रावर दीर्घकालीन उपस्थिती प्रस्थापित करणे, वैज्ञानिक संशोधन करणे आणि मंगळ मोहिमेची तयारी करणे हा आहे. मिशन आंतरराष्ट्रीय सहकार्य (कॅनडासह) आणि विविध क्रू (महिला आणि पुरुष) द्वारे वैशिष्ट्यीकृत आहे. या मोहिमेला उशीर झाला असला तरी संपूर्ण टीम उत्साही आहे. यासाठी जगानं 50 वर्षांहून अधिक काळ वाट पाहिली आणि आता चंद्रावर नवीन मानवी पावले टाकण्याची वेळ आली आहे. प्रक्षेपण यशस्वी झाल्यास मानवी अवकाश संशोधनातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.

