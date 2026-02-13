ETV Bharat / technology

आरियनस्पेसची ऐतिहासिक मोहीम : अमेझॉनच्या 32 लिओ उपग्रहांचं यशस्वी प्रक्षेपण

आरियनस्पेसनं आरियन 64 च्या पहिल्या मोहिमेत अमेझॉनच्या 32 लिओ उपग्रहांचं यशस्वी प्रक्षेपण केलं.

Published : February 13, 2026 at 2:37 PM IST

मुंबई : फ्रेंच गयानामधील युरोपियन स्पेसपोर्टवरून 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी, एरियनस्पेसनं (Arianespace) फ्रान्सच्या गयाना स्पेस सेंटरवरून एरियन 64 (Ariane 64) रॉकेटद्वारे अमेझॉनच्या (Amazon) 32 लिओ (LEO) उपग्रहांचं यशस्वी प्रक्षेपण केलं. हा उपग्रह इंटरनेट प्रकल्प, पूर्वीचा 'प्रोजेक्ट कुइपर', आता 'अमेझॉन लिओ' म्हणून ओळखला जातो, जो स्टारलिंकला (Starlink) टक्कर देण्यासाठी वेगवान इंटरनेट पुरवणार आहे.

यावेळी आरियनस्पेसचे सीईओ डेव्हिड कॅव्हेलॉल्स म्हणाले, “आजची यशस्वी मोहीम आरियनस्पेस, अमेझॉन लिओ आणि संपूर्ण युरोपियन अंतराळ क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा टप्पा आहे. आरियन 64 च्या पहिल्या उड्डाणानं युरोपियन हेवी-लिफ्ट लाँचरनं मोठ्या संकल्पनांच्या मिशनसाठी आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. आम्ही अमेझॉन लिओ ला विश्वसनीय आणि उच्च-कार्यक्षम युरोपियन लाँच सेवा देऊन त्यांच्या विश्वासाला सार्थ ठरवतोय.”

मोहीम VA267 (LE-01) चे तपशील
12 फेब्रुवारी 2026 रोजी स्थानिक वेळेनुसार दुपारी 1:45 वाजता आरियन 64 चं उड्डाण झाले. चार बूस्टरांनी युक्त असलेल्या या लाँचरनं सुमारे 465 किलोमीटर उंचीच्या लो अर्थ ऑर्बिटमध्ये 32 उपग्रह सोडले. मोहीमेचा एकूण कालावधी 1 तास 54 मिनिटे होता. अमेझॉननं या मोहिमेला LE-01 (लिओ युरोप 01) असं नाव दिलं आहे. ही मोहीम आरियन 6 च्या विकासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. पहिल्यांदाच चार बूस्टर कॉन्फिगरेशनमध्ये उड्डाण करणाऱ्या आरियन 64 नं युरोपियन लाँचरच्या इतिहासातील सर्वात जड पेलोड (सुमारे 20 मेट्रिक टन) अंतराळात नेले. आरियन 62 (दोन बूस्टर) च्या तुलनेत हे वजन दुप्पट आहे.

अमेझॉन लिओ म्हणजे काय?
अमेझॉन लिओ ही अमेझॉनची लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह संकल्पना आहे, ज्याचं उद्दिष्ट ग्राहकांना जलद आणि विश्वसनीय इंटरनेट सेवा पुरवणे आहे. हजारो उपग्रहांच्या या जाळ्यामुळं जगभरातील दुर्गम भागांना हाय-स्पीड ब्रॉडबँड उपलब्ध होईल. आरियनस्पेसनं यासाठी 18 मोहिमांचा करार केला आहे.

आरियनग्रुपचे सीईओ मार्टिन सिऑन यांनी सांगितलं, “चार बूस्टर आवृत्तीतील हे पहिलं यशस्वी उड्डाण आरियन 6 च्या विकासातील महत्त्वाचा टप्पा आहे. आरियनग्रुप आणि युरोपियन भागीदारांच्या टीमच्या उत्कृष्ट कामगिरीचं हे द्योतक आहे. 2026 मध्ये आम्ही उत्पादन गती वाढवू आणि पेलोड क्षमता सुधारण्यासाठी महत्त्वाचे बदल समाविष्ट करू, जेणेकरून आरियन 6 आणखी स्पर्धात्मक होईल.”

आरियन 64 ची नवीन वैशिष्ट्ये आणि क्षमता
आरियन 64 ही आरियन 6 ची पूर्ण शक्तीची आवृत्ती आहे. या मोहिमेत प्रथमच 20 मीटर उंचीचा लाँग फेअरिंग वापरण्यात आला, ज्यामुळं लाँचरची एकूण उंची 62 मीटर झाली. मोठ्या संकल्पनांसाठी आवश्यक असलेल्या जादा वस्तुमानासाठी आरियन 6 मध्ये विशेष बदल करण्यात आले आहेत. या यशामुळं युरोपकडे आता दोन प्रकारच्या हेवी-लिफ्ट लाँचरची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.

