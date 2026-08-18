ए.आर. रहमान यांचं 'ARR Immersive' ॲप: ॲपल व्हिजन प्रोवर संगीत, नृत्य आणि कथाकथनाचा घ्या जादुई अनुभव
ए.आर. रहमान यांनी अॅपल व्हिजन प्रोसाठी ARR Immersive लाँच केलं. संगीत, नृत्यासह कथांचा अद्भुत इमर्सिव्ह अनुभव या अॅप घेता येणार आहे.
Published : August 18, 2026 at 4:03 PM IST
मुंबई: व्हर्च्युअल रिॲलिटी (VR) आणि ऑगमेंटेड रिॲलिटी (AR) तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळं चित्रपट आणि टेलिव्हिजनमधील कथाकथनाच्या पद्धतींमध्ये मोठा बदल होत आहे. परस्परसंवाद (interactivity) आणि 'इमर्सिव्ह' (तल्लीन करणारा) अनुभव देण्याच्या क्षमतेमुळं, प्रेक्षक आता केवळ बघणारे न राहता या अनुभवाचं सक्रिय सहभागी बनले आहेत. यासाठी ऑस्कर विजेते संगीतकार ए. आर. रहमान यांनी ॲपल व्हिजन प्रो (Apple Vision Pro) साठी 'ARR Immersive' हे सुरू केलं आहे. यामुळं कथा कशा रचल्या जातात आणि त्या कशा प्रकारे लोकांपर्यंत पोहोचवल्या जातात, याबद्दल नवीन माहिती तुम्हाला मिळणार आहे.
My journey with immersive storytelling began over a decade ago with Le Musk, exploring new languages of story through 3D, 360° VR, spatial experiences and scent.— A.R.Rahman (@arrahman) July 30, 2026
Today, that journey continues with the launch of the ARR Immersive App on Apple Vision Pro.
This is a place where… pic.twitter.com/cIWBlKQcrU
ए.आर. रहमान यांचा प्रवास आणि नवीन ॲप: ऑस्कर विजेते संगीतकार ए.आर. रहमान यांनी ॲपल व्हिजन प्रोसाठी 'ARR Immersive' हे ॲप लाँच केलं आहे. व्हर्च्युअल रिॲलिटीच्या क्षेत्रातील त्यांच्या दशकभराच्या अग्रगण्य कार्यासाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या ॲपमध्ये भारतीय शैलीतील कथाकथन सादर केलं आहे; यात कथक नृत्याचं सादरीकरण, 'क्लेअर द ल्युन' (Clair de Lune) चे 'स्पेशल ऑडिओ' (spatial audio) स्वरूप आणि त्यांच्या 'ले मस्क' (Le Musk) या 360-डिग्री VR चित्रपटाची पुनर्निर्मित आवृत्ती यांचा समावेश आहे. संगीत, हालचाल आणि कथाकथन यांचा संगम होऊन एक तल्लीन करणारा अनुभव निर्माण होतो, असं रहमान यांचं म्हणणे आहे. भविष्यातील अपडेट्समध्ये 'ARR Live' आणि इतर विविध अनुभवांचा समावेश असेल, असं देखील त्यांनी म्हटंल आहे.
भारतीय कथांचं जागतिकीकरण: रहमान यांनी स्वतःची VR निर्मिती प्रणाली (pipeline) विकसित करण्यासाठी अनेक वर्षे खर्ची घातली आहेत. तांत्रिक आव्हानांवर मात करत त्यांनी अत्यंत जवळचे आणि वैयक्तिक वाटणारे अनुभव निर्माण केले आहेत. भारतीय कथा आणि ज्ञान जागतिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवणे, हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. भविष्यात हलके हार्डवेअर आणि AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) विविध प्रकारच्या कथाकथनाला अधिक सक्षम करतील, असा त्यांना विश्वास आहे. हे ॲप सध्या ॲपल ॲप स्टोअरवर उपलब्ध आहे आणि त्याचं 'मेटा क्वेस्ट' (Meta Quest) आवृत्तीवरील स्वरूपही लवकरच येणार आहे.
ॲपची वैशिष्ट्ये आणि आगामी अनुभव: 'ARR Immersive' मध्ये संगीत, नृत्य आणि सादरीकरणांवर आधारित मूळ आशय (content) 360-डिग्री आणि 180-डिग्री फॉरमॅटमध्ये उपलब्ध आहे. यात राम चरण अभिनीत 'पेड्डी' (Peddi) चित्रपटातील गाण्याच्या निर्मितीची प्रक्रिया (making-of), थेट मैफिलीचे (live concert) फुटेज, तसंच कार्निव्हल, विधी आणि दुर्मिळ कलाप्रकारांचा समावेश असलेले अनुभव तयार केले जात आहेत. हे केवळ पारंपरिक व्हिडिओ किंवा मैफिलीचे रेकॉर्डिंग नाही; तर ते विशेषतः ॲपलच्या 'स्पेशल कम्प्युटिंग' प्लॅटफॉर्मसाठी तयार करण्यात आले आहेत. प्रेक्षक त्रिमितीय (3D) वातावरणात या सादरीकरणांचा अनुभव घेऊ शकतात. संगीत हे केवळ ऐकण्यासाठी नसून ते अनुभवण्यासाठी असते, असं रहमान यांचं म्हणणे आहे. हे ॲप डाउनलोड करण्यासाठी मोफत असलं, तरी त्यातील अनेक कंटेंटसाठी (individual purchases) पैसे मोजावे लागलीत.
AR आणि VR कसं काम करतात: ऑगमेंटेड रिॲलिटी (AR) कॅमेरा वापरून प्रत्यक्ष जगावर एक डिजिटल आवरण (digital overlay) तयार करतं; उदाहरणांमध्ये स्नॅपचॅट फिल्टर्स आणि पोकेमॉन गो यांचा समावेश आहे. त्याची प्राथमिक कार्ये म्हणजे दृश्यांकन, माहिती प्रदर्शन आणि संवाद. व्हर्च्युअल रिॲलिटी (VR) हेडसेट, ध्वनी आणि हॅप्टिक फीडबॅकद्वारे वापरकर्त्याला पूर्णपणे डिजिटल जगात घेऊन जातं. याचा उपयोग मनोरंजन, आरोग्यसेवा, प्रशिक्षण आणि शिक्षण या क्षेत्रांमध्ये होतो.
सांस्कृतिक जतन आणि कथांच्या नवीन पद्धती : डिजिटल कथाकथनानं सांस्कृतिक वारशाचं जतन आणि प्रसार यामध्ये क्रांती घडवून आणली आहे. VR एक पूर्णपणे तल्लीन करणारे वातावरण प्रदान करतं, तर AR वास्तविक जगावर डिजिटल माहिती प्रदान करतं. प्रेक्षक निष्क्रिय निरीक्षकांमधून सह-निर्मात्यांमध्ये रूपांतरित होतात. हे सांस्कृतिक संस्थांसाठी एक किफायतशीर उपाय म्हणून काम करतं. गेमिंग आणि रिटेलमध्ये आघाडीवर असलं तरी, आरोग्यसेवा आणि शिक्षण क्षेत्रातही त्याचा स्वीकार वाढत आहे. मेटा क्वेस्ट आणि ॲपल व्हिजन प्रो सारखी उपकरणे उत्कृष्ट स्क्रीन, प्रोसेसिंग पॉवर आणि आकर्षक डिझाइनमुळं वापरकर्त्यासाठी सोयीस्कर झाली आहेत. AR आणि VR नं कथाकथनाला 2D फ्रेम्समधून 3D अनुभवांमध्ये बदललं आहे. यामुळं भावनिक संबंध अधिक दृढ झाले आहेत. पत्रकारिता, मनोरंजन आणि सांस्कृतिक प्रदर्शनांमध्ये नवीन दृष्टिकोन यातून शक्य झाला आहे.
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