एप्रिलिया RS 457 आणि Tuono 457 MY26 मॉडेल्स लाँच: GST 2.0 नंतर किंमतीत मोठी कपात, नवीन रंग पर्याय

एप्रिलिया इंडियानं RS 457 आणि Tuono 457 मॉडेल्स लाँच केले. GST 2.0 नंतरच्या किंमतवाढीनंतर कंपनीनं दुचाकीच्या किंमतीत मोठी कपात केलीय.

Aprilia RS 457 and Aprilia Tuono 457
एप्रिलिया RS 457 (Aprilia)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 11, 2026 at 11:15 AM IST

2 Min Read
मुंबई : एप्रिलिया इंडियानं आपल्या लोकप्रिय मध्यम स्पोर्ट्स बाइक्स RS 457 आणि Tuono 457 व्हर्जन लाँच केलंय. GST 2.0 कर रचना लागू झाल्यानंतर या दोन्ही मोटरसायकलींच्या किंमतीत वाढ झाली होती, परंतु आता कंपनीनं किंमती पुन्हा कमी करून ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. या समायोजनामुळं या प्रीमियम बाइक्स आता पूर्वीप्रमाणे अधिक परवडणाऱ्या झाल्या आहेत. इंडिया बाइक वीक 2025 मध्ये प्रदर्शित केलेल्या नवीन रंगसंगती आणि GP Replica व्हेरिएंटसह एप्रिलियानं बाजारात पुन्हा आकर्षण निर्माण केलं आहे.

RS457 ची नवीन किंमत आणि आकर्षक रंग पर्याय
एप्रिलिया RS 457 ची एक्स-शोरूम किंमत आता 4.22 लाख ठेवण्यात आली आहे. ही किंमत नवीन Coral Blue Snake आणि Arsenic Yellow रंगसंगतींसाठीही लागू आहे. इंडिया बाइक वीक 2025 मध्ये या दोन नवीन रंगांचं अनावरण करण्यात आलं होतं, ज्यामुळं बाइकचं आकर्षण आणखी वाढलं आहे. या रंगांव्यतिरिक्त, एप्रिलियानं RS 457 चा GP Replica व्हेरिएंटही उपलब्ध करून दिला आहे, जो 2025 च्या अखेरच्या EICMA शोमध्ये जागतिक पातळीवर प्रथम प्रदर्शित झाला होता.

GP Replica व्हेरिएंट
GP Replica ची एक्स-शोरूम किंमत 4.37 लाख आहे, जी स्टँडर्ड मॉडेलपेक्षा सुमारे 15,000 हजारानं अधिक आहे. हे व्हेरिएंट एप्रिलियाच्या RS-GP रेसिंग मशिनच्या डिझाइनची नक्कल करतं आणि खास ग्राफिक्ससह येतं. यात अॅडजस्टेबल क्लच आणि ब्रेक लिव्हर्स तसंच बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर स्टँडर्ड म्हणून दिले जातात. इतर रंग पर्यायांमध्ये क्विकशिफ्टर हवे असल्यास ग्राहकांना अतिरिक्त 25,000 हजार रुपये मोजावे लागतील. रेसिंग चाहत्यांसाठी हे व्हेरिएंट विशेष आकर्षण ठरणार आहे.

Tuono 457 ची किंमत कमी
एप्रिलिया Tuono 457 जानेवारी 2025 मध्ये 3.95 लाख किंमतीला लाँच झाली होती. डिसेंबर 2025 मध्ये GST 2.0 लागू झाल्यानंतर 350 cc पेक्षा जास्त इंजिन क्षमतेच्या बाइक्सवर 40 टक्के कर लागू झाल्यानं तिची किंमत 4.24 लाखपर्यंत वाढली होती. आता कंपनीनं ती पुन्हा 3.97 लाखवर आणली आहे, म्हणजे GST नंतरच्या किंमतीत 27,000 ची कपात केलीय.

वैशिष्ट्ये
दोन्ही मोटरसायकलींमध्ये कोणतेही यांत्रिक बदल करण्यात आलेले नाहीत. त्या 457 cc लिक्विड-कूल्ड पॅरलल-ट्विन इंजिननं सुसज्ज आहेत, जे 47.6 hp पॉवर आणि 43.5 Nm टॉर्क निर्माण करतं. चेसिस, स्विंगआर्म आणि इतर प्रमुख भाग दोन्ही मॉडेल्समध्ये समान आहेत. या बदलांमुळं एप्रिलियाच्या या बाइक्स आता स्पर्धात्मक बाजारात आणखी मजबूत स्थितीत आल्या आहेत आणि नवीन रायडर्ससाठी उत्तम पर्याय ठरतील.

