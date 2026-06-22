अप्रिलिया इंडियानं लाँच केली 2026 टुओनो 475 स्पेशल एडिशन; किंमत 3.99 लाख रुपये
अप्रिलियानं विश्व मोटरसायकल दिनानिमित्त 2026 टुओनो 457 स्पेशल एडिशन लाँच केलीय. ही दुचाकी 3.99 लाख रुपयात खरेदी करता येईल.
Published : June 22, 2026 at 10:19 AM IST
मुंबई : अप्रिलिया इंडियानं विश्व मोटरसायकल दिनानिमित्त 2026 टुओनो 457 स्पेशल एडिशन लाँच केलं आहे. ही स्पेशल एडिशन स्टँडर्ड मॉडेलपेक्षा फक्त 2 हजार रुपये अधिक किंमतीत उपलब्ध आहे. एक्स-शोरूम किंमत 3.99 लाख रुपये आहे. ही बाइक 2006 च्या iconic टुओनो 1000आर च्या प्रेरणेनं तयार करण्यात आली असून, रायडर कम्फर्ट, दैनंदिन वापर आणि टुरिंग क्षमता वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. 457सीसी प्लॅटफॉर्मवर आधारित ही स्पेशल एडिशन भारतीय रस्त्यांसाठी अधिक उपयुक्त बनवण्यात आली आहे. देशभरातील निवडक अप्रिलिया डीलरशिप्सवर बुकिंग सुरू झालं आहे.
2006 टुओनो 1000आरचा आदर्श: अप्रिलिया कंपनीनं स्पष्ट केलं की, ही स्पेशल एडिशन 2006 च्या प्रसिद्ध टुओनो 1000आर चा आदर्श घेऊन तयार करण्यात आली आहे. त्याच वारशाला साजेसे दोन नवीन कलर ऑप्शन्स उपलब्ध आहेत, माम्बा ब्लॅक आणि पुमा ग्रे. नवीन स्मोक्ड फ्लायस्क्रीन समोरच्या डिझाइनमध्ये पूर्णपणे समाकलित करण्यात आले आहे. हे फ्लायस्क्रीन उच्च-प्रभावी प्रीमियम मटेरियलपासून बनवले असून, हायवे राइडिंगदरम्यान वाऱ्याच्या प्रभावापासून संरक्षण देते आणि रायडरचा थकवा कमी करते.
चालकाच्या आरामावर विशेष लक्ष: या 'स्पेशल एडिशन'मधील सर्वात महत्त्वाचे बदल चालकाच्या बसण्याच्या स्थितीशी (एर्गोनॉमिक्स) आणि आरामाशी संबंधित आहेत. एप्रिलियानं हँडलबारची उंची वाढवली आहे, ज्यामुळं चालकाला अधिक ताठ आणि आरामदायी स्थितीत बसता येतं. यामुळं मनगटे, खांदे आणि कमरेच्या खालच्या भागावरील ताण कमी होतो, ज्यामुळं दररोजच्या प्रवासासाठी तसंच लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी ही गाडी अत्यंत उपयुक्त ठरते. रायडर सीटमध्ये हाय-रेजिलियन्स फोम कोर वापरण्यात आला आहे. यामुळं सीट अधिक सपोर्टिव्ह झाली असून, कंपनं कमी होतात. सस्पेन्शन सेटिंग्जही रिवाइज करण्यात आल्या आहेत. आता पहिल्या स्ट्रोकमध्ये अधिक सॉफ्टनेस देण्यात आली आहे, ज्यामुळं खड्डे आणि खराब रस्त्यांवरही राइड क्वालिटी सुधारली आहे. दोन्ही बाजूला प्रीलोड अॅडजस्टमेंट उपलब्ध असल्यानं रायडर आपल्या आवडीप्रमाणे सेटअप करू शकतो.
अॅडजस्टेबल ब्रेक लीव्हरची भर : एक महत्त्वाचं नवीन वैशिष्ट्ये म्हणजे अॅडजस्टेबल ब्रेक लीव्हर. हाताच्या आकार आणि रायडिंग स्टाइलनुसार लीव्हरची पोझिशन बदलता येते. यामुळं ब्रेकिंग मॉड्युलेशन सुधारतं, कंट्रोल वाढतो आणि दीर्घकाळ रायडिंग करताना थकवा कमी होतो. लीव्हर एर्गोनॉमिक्स सुधारल्याने ब्रेकिंग सिस्टममधून चांगला फीडबॅक मिळतो.
समान 457सीसी इंजिन : स्पेशल एडिशनमध्येही 457सीसी लिक्विड-कूल्ड पॅरलल-ट्विन इंजिन आहे. हे इंजिन 47.6 hp पॉवर आणि 43.5 Nm टॉर्क निर्माण करतं. फुल-कलर टीएफटी इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, LED लाइटिंग, इमोबिलायझर आणि प्रगत इलेक्ट्रॉनिक्स आर्किटेक्चर कायम ठेवले आहे. अप्रिलिया क्विकशिफ्टर, टीपीएमएस (TPMS), इलेक्ट्रॉनिक अँटी-थेफ्ट सिस्टम, यूएसबी चार्जिंग, फोर्क स्लाइडर्स आणि पॅसेंजर सीट कव्हर यांसारख्या विविध ॲक्सेसरीज उपलब्ध करून देत आहे. कंपनीनं 4 वर्षे किंवा 48,000 किलोमीटर (यापैकी जे आधी पूर्ण होईल) इतकी वॉरंटी जाहीर केली आहे.
अप्रिलिया वाहनांच्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डिएगो ग्राफ्फी यांनी सांगितलं की, ही स्पेशल एडिशन रायडर कम्फर्ट आणि दैनंदिन वापरावर केंद्रित आहे, तरीही अप्रिलियाची पारंपरिक परफॉर्मन्स आणि कॅरेक्टर कायम ठेवलं आहे. भारतीय रस्त्यांच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी ही बाइक आदर्श ठरेल. उत्साही रायडर्ससाठी ही मर्यादित स्पेशल एडिशन खास आकर्षण घेऊन आली आहे.
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