ॲपल लवकरच M5 Pro आणि M5 Max चिप्ससह नवे मॅकबुक प्रो मॉडेल्स लॉंच करणार
ॲपल लवकरच M5 Pro आणि M5 Max चिप्ससह नवे मॅकबुक प्रो मॉडेल्स लॉंच करणार आहे. हे डिव्हाइसेस मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात, macOS 26.3 सोबत बाजारात येतील.
Published : February 9, 2026 at 3:22 PM IST
हैदराबाद : ॲपल लवकरच M5 Pro आणि M5 Max चिप्ससह नवे मॅकबुक प्रो मॉडेल्स बाजारात आणणार आहे. ब्लूमबर्गच्या मार्क गुर्मन यांच्या मते, हे मॉडेल्स मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात, म्हणजे 2 मार्चपासून उपलब्ध होऊ शकतात. यापूर्वी फेब्रुवारीत लॉंच होईल अशी अपेक्षा होती, मात्र आता लॉंच टाइमलाइन पुढं ढकला आहे. हे नवीन मॉडेल्स macOS 26.3 अपडेटसोबत येणार आहेत.
नव्या मॅकबुक प्रोचे वैशिष्ट्य
मार्क गुर्मन यांच्या पॉवर ऑन न्यूजलेटरनुसार, M5 Pro आणि M5 Max चिप्ससह येणारे नवीन 14 इंच आणि 16 इंच मॅकबुक प्रो मॉडेल्स “मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात” लॉंच होऊ शकतात. हे मॉडेल्स macOS 26.3 च्या रिलीज सायकलशी जोडले आहेत.
मॅकबुक एअर आणि इतर मॅक डिव्हाइसेस
ॲपल लवकरच M5 प्रोसेसरसह नवं मॅकबुक एअर मॉडेलही आणणार आहे. यासोबतच अपग्रेडेड मॅक स्टुडिओ डेस्कटॉप मॉडेल्सही ग्राहकांना मिळतील. यावर्षी स्टुडिओ डिस्प्ले आणि नवे मॅक मिनी मॉडेल्सही लॉंच होण्याची शक्यता आहे. या सर्व अपडेट्समुळं ॲपलची मॅक लाइनअप अधिक शक्तिशाली आणि आधुनिक होईल.
स्वस्त मॅकबुक आणि आयपॅड अपडेट्स
अहवालानुसार, ॲपल यावर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत 13 इंचांपेक्षा छोट्या डिस्प्लेसह स्वस्त मॅकबुक मॉडेल आणणार आहे. हे मॉडेल आयफोन-क्लास चिप वापरेल आणि विंडोज लॅपटॉप्स तसेच क्रोमबुक्सला टक्कर देण्यासाठी तयार केलं जाईल. याशिवाय, ॲपल स्टँडर्ड आयपॅड, आयपॅड मिनी आणि आयपॅड एअरची नवीन जनरेशनही लॉंच करणार आहे, ज्यात चिपसेट अपग्रेड्स असतील. एकूणच, ॲपलचे हे नवे लॉंचेस त्यांच्या मॅक आणि आयपॅड लाइनअपला अधिक स्पर्धात्मक बनवतील आणि ग्राहकांना उच्च कार्यक्षमता देणारे पर्याय उपलब्ध करून देतील.
हे वाचलंत का :