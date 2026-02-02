ॲपल मुंबईत दुसरं रिटेल स्टोअर उघडणार : बोरीवलीत ओबेरॉय स्काय सिटी मॉलमध्ये काम सुरू
ॲपल मुंबईत बोरीवली (पूर्व) येथील ओबेरॉय स्काय सिटी मॉलमध्ये आपलं दुसरं रिटेल स्टोअर उघडणार आहे. हे भारतातील सहावे स्टोअर असेल.
Published : February 2, 2026 at 9:40 AM IST
मुंबई : ॲपल कंपनी भारतातील आपल्या रिटेल स्टोअरचा वेगानं विस्तार करत आहे. मुंबईतील बोरीवली (पूर्व) येथील ओबेरॉय स्काय सिटी मॉलमध्ये कंपनी आपलं दुसरे रिटेल स्टोअर उघडणार आहे. ॲपलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कूक यांनी ॲपलच्या आर्थिक वर्ष 2026 च्या पहिल्या तिमाहीच्या चर्चासत्रादरम्यान ही घोषणा केली. “डिसेंबरमध्ये आम्ही भारतातील पाचवं स्टोअर उघडलं आणि लवकरच मुंबईत आणखी एक स्टोअर उघडणार आहोत,” असं कूक यांनी म्हटलं होतं. हे स्टोअर भारतातील ॲपलचे सहावं रिटेल आउटलेट असेल. याआधी दिल्ली, बेंगळुरू, मुंबई (बीकेसी भारतातील पहिलं स्टोअर), पुणे आणि नोएडा (डिसेंबर 2025) अशी पाच स्टोअर्स उघडण्यात आली आहेत.
स्टोअरचं वैशिष्ट्ये
नवीन स्टोअर ग्राउंड फ्लोअरवर सुमारे 12,616 चौरस फूट कार्पेट एरियामध्ये पसरलेले असेल. याशिवाय 150 चौरस मीटरचा स्टोरेज एरिया आणि पाच कारसाठी पार्किंग सुविधा उपलब्ध असेल. बोरीवलीतील हे स्थान वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर असलेल्या प्रीमियम रिटेल हबमध्ये असेल. त्यामुळं इथं वेगानं काम सुरू आहे. उत्तर मुंबईतील वाढत्या श्रीमंत वर्गाला लक्ष्य करून ॲपल या भागात आपलं स्टोअर उघडत आहे. याआधी उघडलेलं बीकेसी स्टोअर सुमारे 20,000 चौरस फूट क्षेत्रफळाचं असून त्याचं भाडे बोरीवलीच्या तुलनेत खूपच जास्त आहे.
भाडे कराराचे तपशील
बिझनेस स्टँडर्डच्या अहवालानुसार, जून 2025 मध्ये ॲपल इंडियानं 10 वर्षे 10 महिन्यांच्या करारावर हे स्टोअर भाड्यानं घेतलं आहे. यात बहुतेक कालावधीसाठी लॉक-इन पीरियड आहे. सुरुवातीला 10 महिन्यांचा रेंट-फ्री पीरियड आहे. सुरुवातीचं मासिक भाडे 17.35 लाख (वार्षिक 2.08 कोटी, म्हणजे प्रति चौरस फूट 138) आहे. दर 36 महिन्यांनी भाडे 15 टक्क्यांनी वाढेल. पहिल्या 42 महिन्यांत स्टोअरच्या महसुलाच्या 2 टक्के हिस्सा मालकाला द्यावा लागेल, नंतरही हाच दर कायम राहील. ॲपलनं 1.04 कोटीचं सिक्युरिटी डिपॉझिटही जमा केलं आहे. कॉमन एरिया मेंटेनन्स (CAM) शुल्क प्रति चौरस फूट 75 निश्चित करण्यात आलं आहे.
ॲपलसाठी मोठी बाजारपेठ
भारत ॲपलसाठी सर्वात वेगानं वाढणारी बाजारपेठ आहे. स्थानिक आयफोन उत्पादन आणि प्रीमियम स्मार्टफोन बाजारातील वाटा वाढवण्याच्या उद्देशानं कंपनी स्टोअरची संख्या भारतात वाढत आहे. कंपनीनं गेल्या तिमाहीत भारतात विक्रमी रिटेल विक्री नोंदवली गेली. मुंबईत आणखी स्टोअर्स उघडण्याची शक्यता असून, बोरीवली स्टोअर हे उत्तर मुंबईतील ग्राहकांना ॲपलच्या प्रीमियम उत्पादनांचा थेट लाभ घेण्याची संधी देईल.
