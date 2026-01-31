ETV Bharat / technology

अ‍ॅपल 2027 मध्ये आयफोन लाँच सायकलमध्ये मोठा बदल?

अ‍ॅपल आपल्या वार्षिक आयफोन लाँच सायकलमध्ये मोठा बदल करणार आहे. प्रीमियम मॉडेल्स 2026 फॉलमध्ये, iPhone 18, 2027 लॉंच करण्याची शक्यता आहे.

iPhone 18
प्रातिनिधिक छायाचित्र (Apple)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 31, 2026 at 8:58 PM IST

1 Min Read
हैदराबाद : अ‍ॅपल आपल्या पारंपरिक वार्षिक आयफोन लाँच सायकलमध्ये मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. निक्केई एशियाच्या नव्या अहवालानुसार, 2026 मध्ये प्रीमियम मॉडेल्स सप्टेंबरमध्ये लाँच होणार आहे, तर स्टँडर्ड आयफोन 18 आणि इतर किफायती व्हेरिएंट्स 2027 च्या वसंत ऋतूत (स्प्रिंग) मध्ये लाँच होतील. या बदलामागे चिपची टंचाई, फोल्डेबल आयफोनच्या उत्पादनातील जोखीम कमी करणे आणि संसाधनांचा अधिक चांगला वापर हे प्रमुख कारण आहे.

नवीन लाँच वेळापत्रक
अहवालानुसार, 2026 च्या वसंतऋतूत आयफोन 18 प्रो, आयफोन 18 प्रो मॅक्स आणि अ‍ॅपलचा पहिला फोल्डेबल आयफोन लाँच होईल. तर 2027 च्या पहिल्या सहामाहीत स्टँडर्ड आयफोन 18, दुसऱ्या पिढीचा आयफोन एअर आणि किफायती आयफोन 18ई एकत्र येईल. ही रणनीती सप्लाय चेनवरील दबाव कमी करेल.

बदलामागील कारणे
निक्केई एशियानं नमूद केलं, की मेमरी चिप्सच्या वाढत्या किमती आणि पुरवठा मर्यादा यामुळं हा निर्णय घेतला जात आहे. फोल्डेबल आयफोनच्या मोठ्या प्रमाणातील उत्पादनात येणाऱ्या अडचणी टाळण्यासाठी अ‍ॅपलला संसाधनं एकत्रित करायची आहेत. प्रीमियम मॉडेल्सकडून जास्तीत जास्त महसूल आणि नफा मिळवणे हा या रणनीतीचा मुख्य उद्देश आहे.

अ‍ॅपलच्या लाइनअपचा इतिहास
अ‍ॅपलनं नेहमी सप्टेंबरमध्ये नवे आयफोन लाँच केले आहेत. मिनी मॉडेल (आयफोन 12 आणि 13) कमी विक्रीमुळं बंद पडलं. त्यानंतर प्लस मॉडेल्स (आयफोन 14 ते 16) आले, पण तेही अपेक्षित यश मिळवू शकले नाहीत. 2025 मध्ये आयफोन 17 सीरिजसोबत सुपर-स्लिम आयफोन एअर आला, तर वसंत ऋतूत आयफोन 16ई (नव्या एसईचा वारस) लाँच झाला. मात्र एअर आणि ई दोन्ही व्हेरिएंट्सना मोठ्या प्रमाणात खरेदीदार मिळाले नाहीत.

या बदलाचे संभाव्य फायदे
लाँच विभागल्यानं पुरवठा साखळीतील अडचणी कमी होतील. स्टँडर्ड आणि किफायती मॉडेल्सना प्रो व्हेरिएंट्समधून बाहेर येऊन स्वतंत्र ओळख मिळेल. तरी 2027 मध्ये स्टँडर्ड आयफोन 18 समोर आयफोन एअर आणि 18ई कितपत टिकतील, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.

