ॲपलचा नवीन स्वस्त मॅकबुक लवकरच होणार लॉंच - अहवाल

ॲपल 2026 मध्ये स्वस्त मॅकबुक लॉंच करणार आहे. 12.9 इंच डिस्प्ले, A18 प्रो चिपसह तो मध्यम किंमतील येईल, असा अंदाज आहे.

मॅकबुक (Etv Bharat File Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 3, 2026 at 5:09 PM IST

2 Min Read
मुंबई : ॲपल आपल्या लॅपटॉप रणनीतीत मोठा बदल घडवून आणण्याच्या तयारीत आहे.2026 मध्ये कंपनी एक नवीन स्वस्त मॅकबुक लॉंच करणार आहे, जो मध्यम श्रेणीच्या ग्राहकांना आकर्षित करेल. मार्केट रिसर्च फर्म ट्रेंडफोर्सच्या अहवालानुसार, या डिव्हाइसमध्ये 12.9 इंच डिस्प्ले असेल आणि आयफोन 16 प्रो मालिकेतील ए18 प्रो चिपनं सुसज्ज असेल.

स्वस्त मॅकबुकची योजना
ट्रेंडफोर्सनं सांगितलं की, ॲपल 12.9 इंचाचा मॅकबुक आणणार आहे, जो प्रवेशस्तरीय बाजारपेठेसाठी आहे. कंपनीनं तपशीलवार स्पेसिफिकेशन्स जाहीर केले नाहीत, पण हा डिव्हाइस विद्यमान मॅकबुक एअरपेक्षा खाली स्थान मिळवेल. ॲपल बजेट-फोकस्ड मॅकबुक विकसित करत असल्याचं सांगितलं जातं. विशेषतः विद्यार्थी आणि पहिल्यांदा खरेदी करणाऱ्यांना हे आकर्षित करेल.

ए18 प्रो चिप: पॉवर आणि परफॉर्मन्स
हा नवीन मॅकबुक आयफोन 16 प्रो मालिकेतील ए18 प्रो चिपच्या व्हेरिएंटनं चालवला जाईल. या चिपमध्ये 6-कोर सीपीयू, 6-कोर जीपीयू आणि 16-कोर न्यूरल इंजिन आहे. परफॉर्मन्सच्या बाबतीत ही चिप ॲपलच्या मूल M1 चिपशी तुलना करता येईल. रोजच्या कामांसाठी जसं वेब ब्राउझिंग, ऑफिस वर्क आणि लाइट क्रिएटिव्ह यूजसाठी ही पुरेशी शक्तिशाली असेल. M सिरीज चिप्सच्या तुलनेत खर्च कमी ठेवण्यासाठी ही चिप वापरली जाईल.

किंमत
अमेरिकेत या मॅकबुकची किंमत $599 ते $899 दरम्यान सुरू होईल, असा अंदाज आहे. मॅकबुक एअरची अधिकृत किंमत $999 आहे (डिस्काउंटनंतर $749 पर्यंत येते).

मेमरी आणि पोर्ट्समध्ये तडजोड
किंमत कमी ठेवण्यासाठी काही तडजोड अपेक्षित आहेत. बेस मॉडेलमध्ये फक्त 8 जीबी रॅम असेल, तर सध्याच्या मॅकबुक एअर आणि प्रोमध्ये किमान 16 जीबी आहे. ए18 प्रो चिप थंडरबोल्ट सपोर्ट करत नाही, त्यामुळं स्टँडर्ड यूएसबी-सी पोर्ट्स असतील. यामुळं डेटा ट्रान्सफर स्पीड कमी होईल आणि एक्स्टर्नल डिस्प्ले सपोर्ट मर्यादित राहील.

स्वस्त मॅकबुक
ॲपल सप्लाय चेन ॲनालिस्ट मिंग-ची कुओ यांनी जूनमध्ये या स्वस्त मॅकबुकच्या योजनांची पुष्टी केली. त्यांनी सांगितलं की, डिस्प्ले सुमारे 13 इंच असेल आणि यात A18 प्रो चिप वापरली जाईल. तसंच, सिल्व्हर, ब्ल्यू, पिंक आणि येलो असे रंगीत पर्याय असतील. हा नवीन मॅकबुक ॲपलला बजेट सेगमेंटमध्ये मजबूत करेल आणि Chromebook सारख्या स्पर्धकांना टक्कर देईल. हा लॅपटॉप 2026 मध्ये लॉंच होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे ॲपलची लाइनअप अधिक व्यापक होईल.

