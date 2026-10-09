अॅपल वेलकम होम इव्हेंट 13 ऑक्टोबर रोजी होणार
अॅपल वेलकम होम इव्हेंट 13 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. त्यात नवीन स्मार्ट होम हब, होमपॉड मिनी 2 आणि अॅपल टीव्ही 4K येणार आहे.
Published : October 9, 2026 at 10:47 AM IST
मुंबई : अॅपल कंपनीनं गुरुवारी आपला पुढचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या इव्हेंटचं नाव ‘वेलकम होम’ असं ठेवण्यात आलं आहे. कंपनीचे जागतिक विपणन विभागाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ग्रेग जोसविआक यांनी एक्स प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट करून या इव्हेंटची घोषणा केली. त्यांनी एक टीझर व्हिडिओही शेअर केला आहे. या नावावरून आणि टीझरवरून स्पष्ट होते की अॅपल आपल्या स्मार्ट होम आणि मनोरंजन उपकरणांची नवीन श्रेणी सादर करणार आहे. अनेक महिन्यांपासून अॅपलच्या पहिल्या स्मार्ट होम हब, दुसऱ्या पिढीच्या होमपॉड मिनी आणि नवीन अॅपल टीव्ही 4K बाबत अफवा पसरत आहेत.
Welcome home. October 13. https://t.co/ChelGSDOTI— Greg Joswiak (@gregjoz) October 8, 2026
इव्हेंटची तारीख आणि ठिकाण : ‘वेलकम होम’ इव्हेंट 13 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. हा कार्यक्रम न्यूयॉर्कच्या ट्रायबेका येथे आयोजित केला जाईल. सकाळी 9 वाजता ईटी (भारतात सायंकाळी 6:30 वाजता) तो सुरू होईल. अॅपल आपल्या यूट्यूब चॅनेलवर या इव्हेंटचं थेट प्रसारण करण्याची शक्यता आहे. तंत्रज्ञान समीक्षक आणि यूट्यूब क्रिएटर मार्किस ब्राउनली (@MKBHD) यांनी माध्यमांना पाठवलेल्या आमंत्रणाचा फोटोही शेअर केला आहे.
काय काय लाँच होण्याची शक्यता? : या इव्हेंटमध्ये अॅपल आपला पहिला स्मार्ट होम हब, होमपॉड मिनी (2026) आणि अॅपल टीव्ही 4K (2026) लाँच करू शकते. हा या महिन्यातील दोन इव्हेंटपैकी पहिला असू शकतो. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार 27 ऑक्टोबर रोजी दुसरा इव्हेंट होऊ शकतो. त्यात टचस्क्रीन असलेला पहिला मॅकबुक, एम६ चिपसेट असलेला नवीन मॅकबुक प्रो, एम6 अपग्रेड असलेला पुढच्या पिढीचा आयमॅक आणि नवीन आयपॅड मिनी यांचा समावेश असू शकतो. टचस्क्रीन असलेल्या मॅकबुकला मॅकबुक अल्ट्रा म्हणून मार्केट करता येईल, अशीही अटकल आहे. मात्र कंपनीनं अद्याप याबाबत अधिकृत पुष्टी दिलेली नाही.
स्मार्ट होम हबची वैशिष्ट्ये : अॅपलचा स्मार्ट होम हब 6 किंवा 7 इंचांच्या चौरस आकाराच्या टचस्क्रीनसह येईल. हा स्क्रीन त्याच्या गोल बेसला जोडला जाऊ शकतो. बेसमध्ये बिल्ट-इन स्पीकर सेटअपही असेल. या डिव्हाइसमध्ये सिरी एआय क्षमता आणि अॅपलचा ए18 चिपसेट असेल. हे उपकरण अॅपलच्या नवीन स्मार्ट डिव्हाइस इकोसिस्टमचे हृदय ठरू शकते. समोरच्या बाजूला फेसटाइमसाठी कॅमेराही असेल. कंपनीनं यासाठी नवीन ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित केली आहे. हे टेबलटॉप आवृत्तीत बिल्ट-इन स्पीकर्ससह किंवा भिंतीवर लावता येणाऱ्या मॉडेलमध्ये उपलब्ध होऊ शकते.
होमपॉड मिनी आणि अॅपल टीव्ही 4K : दुसऱ्या पिढीचा होमपॉड मिनी नवीन चिपसेटसह येईल, ज्यामुळं सिरी एआय सक्षम होईल. त्यासोबत नवीन एन1 नेटवर्किंग चिपही असेल. अॅपल टीव्ही 4K (2026) सेट-टॉप बॉक्सही सिरी एआय आणि नवीन चिपसेटसह डेब्यू करू शकतो. या सर्व उपकरणांमुळं जुन्या तंत्रज्ञानाला नवीन क्षमता मिळतील आणि घरातील स्मार्ट अनुभव आणखी सुधारेल.
एकूणच अपेक्षा : अॅपलचा हा ‘वेलकम होम’ इव्हेंट स्मार्ट होम क्षेत्रात मोठा बदल घडवून आणू शकतो. वापरकर्त्यांना घरातील सर्व उपकरणे एकाच ठिकाणाहून नियंत्रित करता येतील. सिरी एआयच्या मदतीनं आवाजाद्वारे नियंत्रण अधिक सहज होईल. या इव्हेंटकडे तंत्रज्ञानप्रेमी उत्सुकतेनं पाहत आहेत. अॅपल पुन्हा एकदा आपल्या इनोव्हेशननं बाजारात धमाका करेल, अशी अपेक्षा आहे.
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