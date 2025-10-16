Apple Vision Pro ची नवीन आवृत्ती: M5 चिप, सुधारित बॅटरी आणि ड्युअल निट बँडसह लॉंच
Apple नं M5 चिप, सुधारित बॅटरी आणि ड्युअल निट बँडसह नवीन Vision Pro हेडसेट सादर केले.
Published : October 16, 2025 at 12:58 PM IST
हैदराबाद : Apple नं त्यांच्या Vision Pro हेडसेटची नवीन आणि सुधारित आवृत्ती सादर केली आहे, जी M5 चिप, अधिक बॅटरी आयुष्य आणि आरामदायी ड्युअल निट बँडसह येत आहे. ही नवीन आवृत्ती M2 चिपच्या तुलनेत जलद कार्यक्षमता आणि दीर्घ बॅटरी आयुष्य प्रदान करते. Apple याला "नवीन पिढी" मॉडेल म्हणत नसलं तरी, M5 चिपमुळं हेडसेटच्या वापरात लक्षणीय बदल दिसू शकतात. यामुळं अधिक स्मूथ कामगिरी, AI अनुभव आणि दृश्य गुणवत्ता वाढली आहे. चला, M5-पॉवर असलेल्या Apple Vision Pro बद्दल सर्व काही जाणून घेऊया...
Apple Vision Pro
Apple नं Vision Pro हेडसेटची नवीन आवृत्ती सादर केली आहे, जी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि वापरकर्त्याच्या सोयीसाठी डिझाइन केलेली आहे. या नवीन मॉडेलमध्ये M5 चिप आहे, जी MacBook Pro आणि iPad Pro मध्ये देखील वापरली जाते. ही चिप 3-नॅनोमीटर प्रक्रियेवर आधारित आहे आणि यात 10-कोर CPU, पुढील पिढीतील 10-कोर GPU आणि 16-कोर न्यूरल इंजिन आहे, जे AI कामगिरीसाठी 50% अधिक वेगवान आहे. याशिवाय, कस्टम मायक्रो-OLED डिस्प्लेवर 10 टक्के जास्त पिक्सेल्स मिळतात, ज्यामुळं दृश्य आणि प्रतिमा गुणवत्ता सुधारेल.
R1 चिप
M5 चिपसोबतच, नवीन R1 चिप देखील या हेडसेटमध्ये आहे, जी 12 कॅमेरे, पाच सेन्सर्स आणि सहा मायक्रोफोन्समधून रिअल-टाइम डेटा हाताळते. यामुळं Vision Pro ला सभोवतालचा परिसर, डोके आणि डोळ्यांच्या हालचाली, ध्वनी आणि गती यांचे अधिक चांगलं विश्लेषण करता येते. यामुळं वापरकर्त्यांना वास्तववादी आणि रिअल-टाइम अनुभव मिळेल.
120Hz पर्यंत उच्च रिफ्रेश
या नवीन Vision Pro मध्ये 120Hz पर्यंत उच्च रिफ्रेश रेट आहे, ज्यामुळे स्मूथ अनुभव आणि कमी मोशन ब्लर मिळतो. याशिवाय, बॅटरी आयुष्य देखील सुधारलं आहे. आता हेडसेट सामान्य वापरासाठी 2.5 तास आणि व्हिडिओ प्लेबॅकसाठी 3 तासांपर्यंत टिकते. वापरकर्त्यांच्या सोयीसाठी, Apple नं नवीन ड्युअल निट बँड सादर केला आहे, जो आरामदायी फिट प्रदान करतो. हा बँड तीन आकारांमध्ये उपलब्ध आहे: छोटा, मध्यम आणि मोठा. हे हेडसेट visionOS 26 वर चालेल, जे नवीन वैशिष्ट्ये आणि सुधारित वापरकर्ता अनुभव आणेल.
किंमत आणि उपलब्धता
M5 Apple Vision Pro ची सुरुवातीची किंमत अमेरिकेत $3,499 आहे. मात्र, सध्या हे हेडसेट भारतात खरेदीसाठी उपलब्ध नाही. Apple नं या नवीन आवृत्तीला प्रीमियम अनुभव म्हणून सादर केलं आहे, जे तंत्रज्ञान प्रेमी आणि व्यावसायिकांसाठी आदर्श आहे. M5 चिप आणि सुधारित डिझाइनमुळं, हे हेडसेट व्हर्च्युअल रिॲलिटी आणि ऑगमेंटेड रिॲलिटीच्या क्षेत्रात नवीन मानके स्थापित करू शकता.
Apple Vision Pro ची ही नवीन आवृत्ती तंत्रज्ञान आणि डिझाइनच्या बाबतीत एक मोठं पाऊल आहे. M5 चिप, R1 चिप, सुधारित बॅटरी आणि ड्युअल निट बँड यामुळं हे हेडसेट अधिक शक्तिशाली आणि वापरकर्ता-अनुकूल बनलं आहे. जरी भारतात सध्या हे उपलब्ध नसले तरी, जागतिक बाजारपेठेत याची चर्चा आहे. Apple च्या या नवीन ऑफरिंगमुळं व्हर्च्युअल रिॲलिटी अनुभव पुन्हा परिभाषित होऊ शकतो.
