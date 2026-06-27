ॲपलच्या 'व्हिजन प्रो' आणि स्मार्ट ग्लासेस विभागाचे प्रमुख पॉल मीड OpenAI मध्ये सामील
ॲपलच्या 'व्हिजन प्रो' (Vision Pro) आणि स्मार्ट ग्लासेस प्रकल्पांचं नेतृत्व करणारे उपाध्यक्ष पॉल मीड OpenAI च्या 'एआय हार्डवेअर' (AI hardware) विभागात सहभागी होणार आहेत.
Published : June 27, 2026 at 12:50 PM IST
मुंबई: ॲपल इंक (Apple Inc.) च्या 'व्हिजन प्रो' हेडसेट आणि स्मार्ट ग्लासेस प्रकल्पांचे नेतृत्व करणारे महत्त्वाचे अधिकारी पॉल मीड कंपनी सोडणार आहेत. ते OpenAI च्या हार्डवेअर विभागात रुजू होणार आहेत. ॲपलकमधून OpenAI मध्ये जाणारे हे उच्च-स्तरीय अधिकारी आहे; यावरून 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) आणि हार्डवेअर क्षेत्रातील वाढती स्पर्धा वाढल्याचं दिसून येतंय. उपाध्यक्षपदावर कार्यरत असलेले मीड पुढील आठवड्यात ॲपल सोडतील आणि त्यानंतर OpenAI मध्ये काम सुरू करतील. OpenAI च्या आगामी 'एआय-सक्षम' (AI-powered) उपकरणांच्या निर्मितीवर काम करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असेल, अशी माहिती समोर आलीय.
ॲपलला मोठा धक्का : पॉल मीड यांनी सात वर्षे 'व्हिजन प्रो' हेडसेटच्या हार्डवेअर इंजिनिअरिंगचं नेतृत्व केलं आहे. 'व्हिजन प्रो' हा ॲपलचा पुढील मोठा 'कंप्युटिंग प्लॅटफॉर्म' मानला जात होता. याव्यतिरिक्त, 'डिस्प्ले-विरहित' (display-free) ॲपल स्मार्ट ग्लासेसच्या विकासाची जबाबदारीही त्यांच्याकडं होती. हे ग्लासेस पुढील वर्षी बाजारात येण्याची अपेक्षा आहे आणि ते 'एआय वेअरेबल्स' (AI wearables) च्या वाढत्या श्रेणीमध्ये स्पर्धा करतील; या क्षेत्रात सध्या 'मेटा प्लॅटफॉर्म्स' (Meta Platforms) चं वर्चस्व आहे. मीड यांच्या टीमला 'व्हिजन प्रॉडक्ट्स ग्रुप' (VPG) म्हणून ओळखलं जातं. ही टीम भविष्यातील 'ऑगमेंटेड रिॲलिटी' (AR) ग्लासेसवर आणि इतर एआय-संबंधित वेअरेबल उपकरणांवर काम करत आहे. मीड यांच्या जाण्यामुळं ॲपलच्या हेडसेट आणि एआर (AR) उपक्रमांना मोठा धक्का बसला आहे.
नवीन जबाबदाऱ्या आणि संघटनात्मक बदल : मीड यांच्या अनेक जबाबदाऱ्या त्यांचे सहकारी फ्लेचर रॉथकॉफ (Fletcher Rothkopf) यांच्याकडे सोपवल्या जात आहेत. रॉथकॉफ हे 'व्हिजन प्रो' आणि स्मार्ट ग्लासेस उपक्रमांच्या 'प्रॉडक्ट डिझाइन' विभागाचे प्रमुख आहेत. ॲपलमध्ये मीड यांची कारकीर्द प्रभावी राहिली आहे. ते 2010 मध्ये 'आयपॅड' (iPad) व्यवस्थापक म्हणून रुजू झाले आणि 2012 मध्ये 'आयफोन' (iPhone) प्रोग्राम व्यवस्थापनाचे प्रमुख बनले. 2017 मध्ये ते VPG (व्हिजन प्रॉडक्ट्स ग्रुप) मध्ये सामील झाले आणि 2019 पासून सर्व हार्डवेअर इंजिनिअरिंगचं नेतृत्व करत आहेत.
OpenAI मधील वाटचाल : OpenAI मध्ये मीड ॲपलच्याच माजी सहकाऱ्यांसोबत काम करतील. ॲपलच्या डिझाइन आणि हार्डवेअर विभागांमधील प्रमुख व्यक्ती असलेल्या जॉनी आयव्ह, टँग टॅन आणि इव्हान्स हँकी यांनी एका एआय (AI) हार्डवेअर स्टार्टअपची स्थापना केली होती, ज्याचं गेल्या वर्षी ओपनएआय (OpenAI) नं 6.5 अब्ज डॉलर्सना अधिग्रहण केलं होतं. ओपनएआय सध्या अशा अनेक नवीन उपकरणांवर काम करत आहे जी आगामी काळात बाजारात आणली जाणार आहेत. दुसरीकडं, ॲपल स्मार्ट होम उपकरणे, टेबलटॉप रोबोट, गळ्यात घालण्यायोग्य पेंडंट आणि कॅमेरे असलेले एअरपॉड्स (AirPods) यांसारखी एआय उत्पादनं विकसित करत आहे. तथापि, 'व्हिजन प्रो'च्या (Vision Pro) निराशाजनक विक्रीनंतर, कंपनीनं पूर्णपणे डोळ्यांवर बसणाऱ्या (enclosed) हेडसेट्सऐवजी स्मार्ट ग्लासेसवर लक्ष केंद्रित करण्यास प्राधान्य दिलं आहे. 2027 साठी नियोजित असलेल्या कमी किमतीच्या हेडसेटची योजना रद्द करण्यात आली आहे आणि 2028-29 पूर्वी नवीन हेडसेट येण्याची शक्यता कमी आहे.
मीड (Mead) यांचे जाणे हे जॉन टर्नस यांच्या सीईओ (CEO) पदावरील नियुक्तीशी संबंधित आहे. टर्नस 1 सप्टेंबरपासून टिम कुक यांची जागा घेणार आहेत. चिप डेव्हलपमेंटचे प्रमुख जॉनी स्रौजी यांनी हार्डवेअर इंजिनिअरिंग विभागात काही बदल केले; या बदलांमुळं काही उपाध्यक्ष (vice presidents) नवीन भूमिकांमध्ये आले, तर काहींना हे बदल म्हणजे पदावनती (demotion) वाटले. मीड आता टॉम मारिब यांना रिपोर्ट करतील. उपाध्यक्ष स्तरावरील एखाद्या अधिकाऱ्यानं ॲपल सोडून प्रतिस्पर्धी कंपनीत जाणे ही दुर्मिळ घटना आहे. यापूर्वी, जॉनी आयव्ह आणि अलीकडेच ॲलन डाय यांसारखे डिझाइनर्स 'मेटा' (Meta) मध्ये गेले होते. ओपनएआयने ॲपलच्या हार्डवेअर विभागातील सामान्य कर्मचाऱ्यांनाही आपल्याकडं आकर्षित केलं आहे. या बातमीनंतर, ॲपलच्या शेअर्समध्ये सुरुवातीच्या वाढीनंतर घसरण झाली. न्यूयॉर्कमध्ये दुपारी 3:25 वाजता ते 2 टक्क्यांनी वधारले होते.
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